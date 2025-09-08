Tanya Mittal Facts: तान्या मित्तल की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर परिवार तक, जानिए बिग बॉस की हॉट कंटेस्टेंट के बारे में

Tanya Mittal Bigg Boss 19: बिग बॉस 2025 में इस बार कई हुनरबाज कंटेस्टेंट आए हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया पर और दर्शकों के बीच छाए हुए हैं। इन्हीं में एक चेहरा है तान्या मित्तल का, जो अपने बेबाक और शाही अंदाज़ के कारण लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसी कारण उन्होंने दर्शकों का ध्यान बखूबी खींचा है।लेकिन शो में दिखने वाली ग्लैमरस तान्या मित्तल की असली जिंदगी कैसी है, ये कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग जो यह जानने में दिलचस्पी भी हो सकता हैं। इस लेख में हम जानेंगे तान्या मित्तल की पढ़ाई, लिखाई और उनके लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में। आइए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें।
टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आने के बाद तान्या मित्तल सुर्खियों में हैं। ग्वालियर, मध्य प्रदेश की रहने वाली तान्या न सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बल्कि एक इंटरप्रेन्योर और मॉडल भी हैं। उनकी ग्लैमरस पर्सनैलिटी और आत्मविश्वास भरा अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। खास बात ये है कि वह मिस टूरिज्म एशिया 2018 का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं और लेबनान में आयोजित प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। हाल ही में वह यूपी टूरिज्म के लिए महाकुंभ 2025 में बतौर ब्रांड एंबेसडर भी शामिल हुईं।
तान्या ने अपनी शुरुआती शिक्षा ग्वालियर के विद्या पब्लिक स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने मॉडलिंग और सोशल वर्क की ओर भी कदम बढ़ाए और कम उम्र में ही अपनी अलग पहचान बना ली।
तान्या मित्तल सिर्फ रियलिटी शो की स्टार नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह हर महीने 6 लाख रुपये से ज्यादा कमाई करती हैं और उनकी कुल संपत्ति करीब 2 करोड़ रुपये तक आंकी जाती है। कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना उनकी मेहनत और स्ट्रॉन्ग विजन का नतीजा है।
तान्या मित्तल का परिवार ग्वालियर में रहता है। उनके पिता बिजनेस से जुड़े हैं और मां हाउसवाइफ हैं। हालांकि, वह अपने परिवार की पर्सनल डिटेल्स को काफी प्राइवेट रखती हैं। तान्या का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे उनके माता-पिता का सहयोग और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है।
तान्या के पिता बिजनेसमैन हैं और मां गृहिणी। बिजनेस का हुनर उन्हें अपने पिता से मिला। उन्होंने महज 19 साल की उम्र में हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस शुरू किया था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यह कारोबार सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट किया था और कुछ ही सालों में इसे लाखों तक पहुंचा दिया। आज उनका बिजनेस देश-विदेश तक फैला हुआ है। इसके अलावा, तान्या अमृतेश इन्फ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और ब्लिस फाउंडेशन में निदेशक के पद पर भी कार्यरत हैं। यही नहीं, वह PETA जैसी संस्था से भी जुड़ी हैं और समाजसेवा में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
तान्या मित्तल का इंस्टाग्राम अकाउंट उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। उनके पास 2.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो उनकी हर तस्वीर और पोस्ट पर जमकर प्यार लुटाते हैं। वह अपने ट्रेवल, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ा कंटेंट शेयर करती हैं। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने अपना पॉडकास्ट शो भी लॉन्च किया, जिसमें वह मोटिवेशनल कहानियों और अनुभवों को लोगों तक पहुंचाती हैं।