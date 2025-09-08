Tanya Mittal Facts: तान्या मित्तल की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर परिवार तक, जानिए बिग बॉस की हॉट कंटेस्टेंट के बारे में

Tanya Mittal Bigg Boss 19: बिग बॉस 2025 में इस बार कई हुनरबाज कंटेस्टेंट आए हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया पर और दर्शकों के बीच छाए हुए हैं। इन्हीं में एक चेहरा है तान्या मित्तल का, जो अपने बेबाक और शाही अंदाज़ के कारण लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसी कारण उन्होंने दर्शकों का ध्यान बखूबी खींचा है।लेकिन शो में दिखने वाली ग्लैमरस तान्या मित्तल की असली जिंदगी कैसी है, ये कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग जो यह जानने में दिलचस्पी भी हो सकता हैं। इस लेख में हम जानेंगे तान्या मित्तल की पढ़ाई, लिखाई और उनके लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में। आइए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें।