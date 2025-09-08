Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Tanya Mittal Facts: तान्या मित्तल की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर परिवार तक, जानिए बिग बॉस की हॉट कंटेस्टेंट के बारे में

Tanya Mittal Facts: शो में दिखने वाली ग्लैमरस तान्या मित्तल की असली जिंदगी कैसी है, यह कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग इसमें दिलचस्पी भी रखते होंगे। इस लेख में उनकी लाइफ से जुड़ी कई बातें साझा की गई हैं, जिन्हें जानना वाकई में दिलचस्प है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 08, 2025

Tanya Mittal Facts,Tanya Mittal,Bigg Boss 19, tanya mittal house,
Tanya Mittal personal and professional life| फोटो सोर्स tanyamittalofficial/Instagram

Tanya Mittal Bigg Boss 19: बिग बॉस 2025 में इस बार कई हुनरबाज कंटेस्टेंट आए हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया पर और दर्शकों के बीच छाए हुए हैं। इन्हीं में एक चेहरा है तान्या मित्तल का, जो अपने बेबाक और शाही अंदाज़ के कारण लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसी कारण उन्होंने दर्शकों का ध्यान बखूबी खींचा है।लेकिन शो में दिखने वाली ग्लैमरस तान्या मित्तल की असली जिंदगी कैसी है, ये कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग जो यह जानने में दिलचस्पी भी हो सकता हैं। इस लेख में हम जानेंगे तान्या मित्तल की पढ़ाई, लिखाई और उनके लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में। आइए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें।

कौन है बिग बॉस की हॉट कंटेस्टेंट

टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आने के बाद तान्या मित्तल सुर्खियों में हैं। ग्वालियर, मध्य प्रदेश की रहने वाली तान्या न सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बल्कि एक इंटरप्रेन्योर और मॉडल भी हैं। उनकी ग्लैमरस पर्सनैलिटी और आत्मविश्वास भरा अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। खास बात ये है कि वह मिस टूरिज्म एशिया 2018 का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं और लेबनान में आयोजित प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। हाल ही में वह यूपी टूरिज्म के लिए महाकुंभ 2025 में बतौर ब्रांड एंबेसडर भी शामिल हुईं।

ये भी पढ़ें

“स्वर्ग जैसा है घर”, ऐसा दावा करने वाली Bigg Boss 19 की Tanya Mittal के घर की लग्जरी चीजें देखिए
लाइफस्टाइल
तान्या मित्तल, Tanya Mittal,Bigg Boss 19,tanya mittal house,

तान्या मित्तल की पढ़ाई-लिखाई

तान्या ने अपनी शुरुआती शिक्षा ग्वालियर के विद्या पब्लिक स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने मॉडलिंग और सोशल वर्क की ओर भी कदम बढ़ाए और कम उम्र में ही अपनी अलग पहचान बना ली।

शानदार लाइफस्टाइल और नेटवर्थ (Tanya Mittal Net worth)

तान्या मित्तल सिर्फ रियलिटी शो की स्टार नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह हर महीने 6 लाख रुपये से ज्यादा कमाई करती हैं और उनकी कुल संपत्ति करीब 2 करोड़ रुपये तक आंकी जाती है। कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना उनकी मेहनत और स्ट्रॉन्ग विजन का नतीजा है।

तान्या मित्तल का परिवार (Tanya Mittal Family)

तान्या मित्तल का परिवार ग्वालियर में रहता है। उनके पिता बिजनेस से जुड़े हैं और मां हाउसवाइफ हैं। हालांकि, वह अपने परिवार की पर्सनल डिटेल्स को काफी प्राइवेट रखती हैं। तान्या का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे उनके माता-पिता का सहयोग और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है।

Tanya Mittal: 19 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस

तान्या के पिता बिजनेसमैन हैं और मां गृहिणी। बिजनेस का हुनर उन्हें अपने पिता से मिला। उन्होंने महज 19 साल की उम्र में हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस शुरू किया था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यह कारोबार सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट किया था और कुछ ही सालों में इसे लाखों तक पहुंचा दिया। आज उनका बिजनेस देश-विदेश तक फैला हुआ है। इसके अलावा, तान्या अमृतेश इन्फ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और ब्लिस फाउंडेशन में निदेशक के पद पर भी कार्यरत हैं। यही नहीं, वह PETA जैसी संस्था से भी जुड़ी हैं और समाजसेवा में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग

तान्या मित्तल का इंस्टाग्राम अकाउंट उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। उनके पास 2.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो उनकी हर तस्वीर और पोस्ट पर जमकर प्यार लुटाते हैं। वह अपने ट्रेवल, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ा कंटेंट शेयर करती हैं। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने अपना पॉडकास्ट शो भी लॉन्च किया, जिसमें वह मोटिवेशनल कहानियों और अनुभवों को लोगों तक पहुंचाती हैं।

ये भी पढ़ें

“स्वर्ग जैसा है घर”, ऐसा दावा करने वाली Bigg Boss 19 की Tanya Mittal के घर की लग्जरी चीजें देखिए
लाइफस्टाइल
तान्या मित्तल, Tanya Mittal,Bigg Boss 19,tanya mittal house,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

लाइफस्टाइल

Updated on:

08 Sept 2025 12:50 pm

Published on:

08 Sept 2025 12:49 pm

Hindi News / Lifestyle News / Tanya Mittal Facts: तान्या मित्तल की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर परिवार तक, जानिए बिग बॉस की हॉट कंटेस्टेंट के बारे में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.