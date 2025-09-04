“स्वर्ग जैसा खूबसूरत दिखता है घर”, Bigg Boss 19 की Tanya Mittal के घर की लक्जरी जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

Tanya Mittal:Bigg Boss 19 में इस बार कई नए चेहरे चर्चा में हैं, लेकिन उनमें से एक नाम है तान्या मित्तल (Tanya Mittal)। तान्या अपनी बेबाक राय और शाही अंदाज के कारण लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। शो में हाल ही में उन्होंने अपने आलीशान घर के बारे में खुलासा किया, जिसे सुनकर बाकी कंटेस्टेंट्स और दर्शक दंग रह गए। उनका यह घर न सिर्फ डिजाइन में शानदार है, बल्कि इसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं क्या खास है इस घर में और क्यों इसे Tanya Mittal स्वर्ग का रूप मानती हैं।
तान्या ने कहा कि उनका घर इतना शानदार है कि 5 और 7 स्टार होटल भी इसके सामने फीके लगते हैं। उनके घर का हर फ्लोर बेहद thoughtfully डिजाइन किया गया है। उनके कपड़ों के लिए अकेले 2,500 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर रिज़र्व है। इसके अलावा, हर फ्लोर पर 5 नौकर और 2 किचन स्टाफ हैं, जबकि उनके पास 7 ड्राइवर्स भी हैं, जो उनकी लग्जरी कारों का ध्यान रखते हैं। घर की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, और इसमें परंपरागत और मॉडर्न स्टाइल का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है।
तान्या मित्तल केवल शो की ही स्टार नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन भी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह हर महीने 6 लाख रुपये से अधिक कमाती हैं और उनकी कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ रुपये के आसपास है।
तान्या का लग्जरी अंदाज शो में उनके प्रवेश के समय ही देखने को मिला। उन्होंने बताया था कि वह अपने साथ 800 से ज्यादा साड़ियां, ज्वेलरी और एक्सेसरीज लेकर आई हैं। उनका कहना है कि वह हर दिन तीन अलग-अलग साड़ियों में नजर आने की प्लानिंग करती हैं, जिससे उनकी एंट्री और स्टाइल हमेशा चर्चा में बनी रहती है।