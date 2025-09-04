“स्वर्ग जैसा खूबसूरत दिखता है घर”, Bigg Boss 19 की Tanya Mittal के घर की लक्जरी जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

Tanya Mittal:Bigg Boss 19 में इस बार कई नए चेहरे चर्चा में हैं, लेकिन उनमें से एक नाम है तान्या मित्तल (Tanya Mittal)। तान्या अपनी बेबाक राय और शाही अंदाज के कारण लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। शो में हाल ही में उन्होंने अपने आलीशान घर के बारे में खुलासा किया, जिसे सुनकर बाकी कंटेस्टेंट्स और दर्शक दंग रह गए। उनका यह घर न सिर्फ डिजाइन में शानदार है, बल्कि इसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं क्या खास है इस घर में और क्यों इसे Tanya Mittal स्वर्ग का रूप मानती हैं।