Priyanka Gandhi son Raihan Vadra Engagement: प्रियंका गांधी के बेटे रायहान वाड्रा ने सगाई की पहली फोटो शेयर की

Raihan Vadra Aviva Baig photo|फोटो सोर्स -raihanrvadra/Instgram
Priyanka Gandhi son Raihan Vadra Engagement: प्रियंका गांधी के बेटे रायहान वाड्रा और मंगेतर अवीवा बैग की सगाई की खुशखबरी सामने आ चुकी है। सगाई के बाद रायहान ने अपनी मंगेतर के साथ पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जो फैंस और चाहने वालों के बीच काफी चर्चा में है। तस्वीर में दोनों की खुशमिजाज और उत्साहित झलक देखने को मिल रही है।
रायहान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो तस्वीरें साझा कीं। पहली तस्वीर में रायहान और अवीवा साथ नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर उनकी बचपन की है, जो इस रिश्ते की पुरानी यादों को भी दर्शाती है। पोस्ट के साथ रायहान ने सिर्फ तारीख लिखी “29.12.25”, और बस यही सादगी लोगों को खूब पसंद आई।जैसे ही तस्वीरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, चाहने वालों और शुभचिंतकों ने कपल को ढेर सारी शुभकामनाएं दीं।
सगाई की तस्वीरें देखने में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। अविका ने शानदार डीप पर्पल वेलवेट साड़ी पहनी है, जिसमें नाजुक फूलों की कढ़ाई है, जबकि रायहान ने चारकोल ग्रे बंधगला सूट में उन्हें पूरा कम्प्लीमेंट किया। लकड़ी के डेक और सैकड़ों मोमबत्तियों और लालटेनों की रोशनी से सेटिंग को गर्म और जादुई लुक मिला है। दोनों का स्टाइलिंग साफ-सुथरा और एलिगेंट है, अविका ने स्टेटमेंट सिल्वर ईयररिंग्स पहनी और रायहान ने पारंपरिक, अच्छे से फिट हुए सिल्हूट को चुना।
रायहान वाड्रा पेशे से एक विजुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं। उन्हें बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक रहा है और वे वाइल्डलाइफ, स्ट्रीट और कमर्शियल फोटोग्राफी में काम कर चुके हैं। साल 2021 में उन्होंने दिल्ली के बीकानेर हाउस में “डार्क परसेप्शन” नाम से अपनी पहली सोलो एग्जीबिशन भी की थी।
अवीवा बेग ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की है और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है। वह पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और फोटोग्राफी व प्रोडक्शन से भी जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा, वह एक समय राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं।
