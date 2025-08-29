‘Bigg Boss 19’ फेम Ashnoor Kaur रोज सुबह पीती हैं ये हेल्थ ड्रिंक, स्किन रहती है ग्लोइंग और बेदाग

Ashnoor Kaur : बिग बॉस 19 की सबसे कम उम्र की और चुलबुली कंटेस्टेंट अशनूर कौर सिर्फ अपनी एक्टिंग और स्मार्ट गेमप्ले की वजह से ही नहीं, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में हैं। शो के पहले ही हफ्ते में उन्होंने अपनी मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक का राज खोला, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया।
रियलिटी शो के एक एपिसोड में जब सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अवेज दरबार ने अशनूर से पूछा कि वो सुबह-सुबह आखिर क्या पी रही हैं, तो उन्होंने बड़ी सादगी से अपनी हेल्थ रूटीन का खुलासा किया। अशनूर ने बताया कि उनका ये स्पेशल ड्रिंक ना सिर्फ स्किन को नैचुरल ग्लो देता है, बल्कि ब्लोटिंग और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है।
एक्ट्रेस अशनूर कौर ने हाल ही में अपने एक हेल्दी ड्रिंक के बारे में बताया, जो एलोवेरा जेल, जायफल और अदरक को पानी में मिलाकर तैयार किया जाता है। उनका मानना है कि इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का यह कॉम्बिनेशन शरीर और त्वचा को अंदर से हेल्दी बनाता है।
आजकल कई लोग महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन अशनूर की यह हेल्थ ड्रिंक इस बात का सबूत है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से भी स्किन और हेल्थ दोनों को लंबे समय तक बेहतरीन रखा जा सकता है।हालांकि कोई भी नया डिटॉक्स ड्रिंक या डाइट शुरू करने से पहले डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए, ताकि यह आपके शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से सही साबित हो।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।