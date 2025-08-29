Patrika LogoSwitch to English

'Bigg Boss 19' फेम Ashnoor Kaur रोज सुबह पीती हैं ये हेल्थ ड्रिंक, स्किन रहती है ग्लोइंग और बेदाग

Ashnoor Kaur : बिग बॉस 19 की सबसे कम उम्र की और चुलबुली कंटेस्टेंट अशनूर कौर सिर्फ अपनी एक्टिंग और स्मार्ट गेमप्ले की वजह से ही नहीं, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 29, 2025

Ashnoor Kaur wellness ritual, Bigg Boss 19,
Ashnoor Kaur wellness Morning ritual|फोटो सोर्स – ashnoorkaur/Instagram

Ashnoor Kaur : बिग बॉस 19 की सबसे कम उम्र की और चुलबुली कंटेस्टेंट अशनूर कौर सिर्फ अपनी एक्टिंग और स्मार्ट गेमप्ले की वजह से ही नहीं, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में हैं। शो के पहले ही हफ्ते में उन्होंने अपनी मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक का राज खोला, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया।

रियलिटी शो के एक एपिसोड में जब सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अवेज दरबार ने अशनूर से पूछा कि वो सुबह-सुबह आखिर क्या पी रही हैं, तो उन्होंने बड़ी सादगी से अपनी हेल्थ रूटीन का खुलासा किया। अशनूर ने बताया कि उनका ये स्पेशल ड्रिंक ना सिर्फ स्किन को नैचुरल ग्लो देता है, बल्कि ब्लोटिंग और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है।

अशनूर कौर का हेल्थ ड्रिंक?

एक्ट्रेस अशनूर कौर ने हाल ही में अपने एक हेल्दी ड्रिंक के बारे में बताया, जो एलोवेरा जेल, जायफल और अदरक को पानी में मिलाकर तैयार किया जाता है। उनका मानना है कि इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का यह कॉम्बिनेशन शरीर और त्वचा को अंदर से हेल्दी बनाता है।

  • जायफल: जायफल पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं कम करता है, साथ ही त्वचा की सूजन को भी घटाता है।
  • अदरक : अदरक पेट की मसल्स को आराम देता है, पाचन को आसान बनाता है और इसके एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण स्किन ब्रेकआउट को रोकने में मदद करते हैं।
  • एलोवेरा: एलोवेरा शरीर को डिटॉक्स करने के साथ-साथ त्वचा को नेचुरल हाइड्रेशन और ग्लो भी देता है।

क्यों है ये ड्रिंक खास?

आजकल कई लोग महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन अशनूर की यह हेल्थ ड्रिंक इस बात का सबूत है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से भी स्किन और हेल्थ दोनों को लंबे समय तक बेहतरीन रखा जा सकता है।हालांकि कोई भी नया डिटॉक्स ड्रिंक या डाइट शुरू करने से पहले डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए, ताकि यह आपके शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से सही साबित हो।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

