‘Bigg Boss 19’ की Kunickaa ने खोला राज, इस शादीशुदा सिंगर संग था अफेयर

Kunickaa Sadanand: 'बिग बॉस 19' का आगाज हो चुका है और इस बार शो में 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री की है। इन सदस्यों में से एक फीमेल कंटेस्टेंट काफी चर्चा में हैं और इसकी वजह है उनकी दिलचस्प निजी जिंदगी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका सदानंद की जिनका नाम पहले भी कई विवादों से जुड़ चुका है।
कुनिका अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद खुलासा किया था कि उनका अफेयर मशहूर गायक कुमार सानू के साथ था। कुनिका ने बताया कि जब कुमार सानू अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे थे, तब उन्होंने उनका बहुत साथ दिया था। यहां तक कि कुमार सानू खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते थे। धीरे-धीरे उनका रिश्ता मजबूत होता गया। कुनिका ने यह भी बताया कि उस दौरान कुमार सानू शादीशुदा थे और बाद में अपनी पत्नी सलोनी भट्टाचार्य से अलग रहने लगे थे। उनका ये रिश्ता 5 साल तक चला लेकिन बाद में दोनों ने अलग होने का फैसला किया।
इसके बाद कुनिका ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने अपनी दूसरी शादी से पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था। अभय कोठारी से तलाक के बाद उन्होंने एक अमेरिकी शख्स से दूसरी शादी की थी, लेकिन उनकी दोनों शादियां असफल रहीं और दोनों से अलग हो गए। दरअसल अब देखना ये है कि कुनिका अपनी विवादित जिंदगी के किस्से 'बिग बॉस 19' के घर में जाहिर करती हैं या नहीं। कुनिका सदानंद सुपरस्टार सलमान खान के साथ 'प्यार किया तो डरना क्या' और 'हम साथ-साथ हैं' जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।