'Bigg Boss 19' की Kunickaa ने खोला राज, इस शादीशुदा सिंगर संग था अफेयर

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में एंट्री करने वाली कुनिका सदानंद ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उनका एक वक्त शादीशुदा सिंगर के साथ अफेयर था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 28, 2025

'Bigg Boss 19' की Kunickaa ने खोला राज, इस शादीशुदा सिंगर संग था अफेयर
कुनिका सदानंद( फोटो सोर्स: X)

Kunickaa Sadanand: 'बिग बॉस 19' का आगाज हो चुका है और इस बार शो में 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री की है। इन सदस्यों में से एक फीमेल कंटेस्टेंट काफी चर्चा में हैं और इसकी वजह है उनकी दिलचस्प निजी जिंदगी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका सदानंद की जिनका नाम पहले भी कई विवादों से जुड़ चुका है।

इस शादीशुदा सिंगर संग था अफेयर

कुनिका अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद खुलासा किया था कि उनका अफेयर मशहूर गायक कुमार सानू के साथ था। कुनिका ने बताया कि जब कुमार सानू अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे थे, तब उन्होंने उनका बहुत साथ दिया था। यहां तक कि कुमार सानू खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते थे। धीरे-धीरे उनका रिश्ता मजबूत होता गया। कुनिका ने यह भी बताया कि उस दौरान कुमार सानू शादीशुदा थे और बाद में अपनी पत्नी सलोनी भट्टाचार्य से अलग रहने लगे थे। उनका ये रिश्ता 5 साल तक चला लेकिन बाद में दोनों ने अलग होने का फैसला किया।

ये भी पढ़ें

‘उसका चैप्टर मेरी लाइफ से…’ Rakesh Bapat के साथ ब्रेकअप पर Shamita Shetty का बयान
बॉलीवुड
'उसका चैप्टर मेरी लाइफ से...' Rakesh Bapat के साथ ब्रेकअप पर Shamita Shetty का बयान

कुनिका ने ये भी खुलासा किया

इसके बाद कुनिका ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने अपनी दूसरी शादी से पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था। अभय कोठारी से तलाक के बाद उन्होंने एक अमेरिकी शख्स से दूसरी शादी की थी, लेकिन उनकी दोनों शादियां असफल रहीं और दोनों से अलग हो गए। दरअसल अब देखना ये है कि कुनिका अपनी विवादित जिंदगी के किस्से 'बिग बॉस 19' के घर में जाहिर करती हैं या नहीं। कुनिका सदानंद सुपरस्टार सलमान खान के साथ 'प्यार किया तो डरना क्या' और 'हम साथ-साथ हैं' जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

Published on:

28 Aug 2025 11:49 am

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘Bigg Boss 19’ की Kunickaa ने खोला राज, इस शादीशुदा सिंगर संग था अफेयर

