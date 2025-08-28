‘Bigg Boss 19’ की Kunickaa ने खोला राज, इस शादीशुदा सिंगर संग था अफेयर

कुनिका अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद खुलासा किया था कि उनका अफेयर मशहूर गायक कुमार सानू के साथ था। कुनिका ने बताया कि जब कुमार सानू अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे थे, तब उन्होंने उनका बहुत साथ दिया था। यहां तक कि कुमार सानू खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते थे। धीरे-धीरे उनका रिश्ता मजबूत होता गया। कुनिका ने यह भी बताया कि उस दौरान कुमार सानू शादीशुदा थे और बाद में अपनी पत्नी सलोनी भट्टाचार्य से अलग रहने लगे थे। उनका ये रिश्ता 5 साल तक चला लेकिन बाद में दोनों ने अलग होने का फैसला किया।