Makar Sankranti 2026: कहीं ‘भैंस’ उड़ी तो कहीं चमकी LED डोर, मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का ये अंदाज कर देगा हैरान

Viral Kite For Makar Sankranti | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Makar Sankranti 2026:मकर संक्रांति के फेस्टिवल पर इस बार आसमान में टेक्नोलॉजी, पहचान और ट्रेंड्स का एक अलग ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। कहीं LED रोशनी से सजी डोर रात में चमकती लकीर बना रही है, तो कहीं राज्य के नाम से सजी पतंगें गर्व की पहचान उड़ाती दिख रही हैं। उड़ते एलईडी लैंप आसमान को रोशन कर रहे हैं, वहीं खास चेहरों वाली पतंगें फेस्टिवल को और भी स्पेशल बना देगी। मकर संक्रांति का यह नया अंदाज हर उम्र के लोगों को अपनी ओर खींच रहा है।
मकर संक्रांति पर इस बार पतंगबाजी में कुछ हटकर देखने को मिलेगा। काली भैंस के लुक वाली यह पतंग जब आसमान में उड़ती है, तो देखने वालों की नजर ठहर जाती है। दूसरी पतंगों के बीच यह अनोखी डिजाइन वाली पतंग अलग ही दिखती है। मकर संक्रांति पर इस तरह की डिजाइन वाली पतंग खुशी और मस्ती को नए अंदाज में पेश करती है।
मकर संक्रांति पर इस बार आसमान में सिर्फ रंगीन पतंगें नहीं, बल्कि LED लाइट से सजी डोर वाली पतंग नया ट्रेंड बनकर छा रही है। अंधेरा होते ही डोर पर लगी LED लाइट्स आसमान में चमकती लकीर बना देती हैं, जो बहुत सुंदर दिखती है। इस पतंग में ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जो संक्रांति को और ज्यादा मेमोरेबल बना सकते हैं।
मकर संक्रांति पर इस बार पतंगबाजी में एक नया और अनोखा अंदाज देखने को मिल सकता है। रंगीन पतंगों के साथ आसमान में राज्य का नाम लिखा गया, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। जैसे ही पतंग उड़ती है, वैसे ही राज्य की पहचान भी हवा में लहराने लगती है।
मकर संक्रांति पर सिर्फ पतंग ही नहीं, बल्कि उड़ने वाले लैंप भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। ये हल्के कागज से बने लैंप होते हैं, जिनके अंदर लगी रोशनी आसमान में जाते ही चमकने लगती है। रात के अंधेरे में जब कई लैंप एक-साथ उड़ते हैं, तो आसमान बहुत खूबसूरत नजर आता है।
मकर संक्रांति के मौके पर बाजारों में इस बार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली पतंगें खास आकर्षण का केंद्र बनती है और इस बार भी बन सकती है। रंग-बिरंगी पतंगों पर छपी इन नेताओं की फोटोज फेस्टिवल के उत्साह को और बढ़ा रही हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई ऐसी यूनिक पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति को मेमोरेबल बना सकते हैं।
