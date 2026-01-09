Makar Sankranti 2026: कहीं ‘भैंस’ उड़ी तो कहीं चमकी LED डोर, मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का ये अंदाज कर देगा हैरान

Makar Sankranti 2026:मकर संक्रांति के फेस्टिवल पर इस बार आसमान में टेक्नोलॉजी, पहचान और ट्रेंड्स का एक अलग ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। कहीं LED रोशनी से सजी डोर रात में चमकती लकीर बना रही है, तो कहीं राज्य के नाम से सजी पतंगें गर्व की पहचान उड़ाती दिख रही हैं। उड़ते एलईडी लैंप आसमान को रोशन कर रहे हैं, वहीं खास चेहरों वाली पतंगें फेस्टिवल को और भी स्पेशल बना देगी। मकर संक्रांति का यह नया अंदाज हर उम्र के लोगों को अपनी ओर खींच रहा है।