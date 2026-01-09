Lipstick Shades 2026 For Makar Sankranti: फेयर हो या डस्की स्किन, मकर संक्रांति पर हर स्किन टोन को खास बनाएंगे ये 5 लिपस्टिक शेड्स।

Lipstick Shades Idea For Makar Sakranti 2026 | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Lipstick Shades 2026 For Makar Sankranti: मकर संक्रांति आते ही घर में तिल-गुड़ की खुशबू, छत पर पतंगें और चेहरे पर एक अलग-सी रौनक दिखने लगती है। इसलिए इस दिन हैवी मेकअप से ज्यादा जरूरी होता है ऐसा लुक, जो नेचुरल लगने के साथ फेस्टिव फील भी दें। यहां पर लिपस्टिक शेड मेकअप लुक में जरूरी रोल प्ले कर सकता है। सही कलर की लिपस्टिक न सिर्फ चेहरे की फ्रेशनेस बढ़ाती है, बल्कि पूरे लुक को बैलेंस और एलिगेंट बना सकती है। यहां जानिए मकर संक्रांति पर ऐसे 5 लिपस्टिक शेड्स आपके हर अंदाज में खूबसूरती जोड़ सकते हैं।
मकर संक्रांति के फेस्टिव मूड में जब हल्की धूफ और वाइब साथ आ जाती है, तब यह रोज ब्रॉन्ज ग्लो शेड लुक में सॉफ्ट शाइन जोड़ देता है। हल्का शिमर लिप्स को फ्रेश और हेल्दी फिनिश देता है, जो दिन की पूजा से लेकर शाम के पतंग महोत्सव तक परफेक्ट लग सकता है। न ज्यादा बोल्ड, न बहुत सिंपल, यह शेड मकर संक्रांति के लिए एलिगेंट और ट्रेंडी चॉइस बन सकता है।
हल्की धूप वाले दिन में यह ब्लश पिंक ग्लॉस होंठों को नेचुरल शाइन देता है। बिना हैवी मेकअप के भी यह ग्लॉस चेहरे पर फ्रेशनेस बनाए रखने के साथ फेस्टिव लुक को सॉफ्ट टच दे सकता है। दिनभर की थकान के बीच यह शेड मकर संक्रांति के लिए आरामदायक और एलिगेंट चॉइस बन सकता है।
मकर संक्रांति पर जब तिल-गुड़ की मिठास और पतंगों के रंग चारों ओर छा जाते हैं, तब यह लिपस्टिक शेड लुक में सॉफ्ट फेस्टिव टच जोड़ता है। रोजी प्लम अंडरटोन वाला यह ग्लॉसी कलर लिप्स को शाइन देता है और ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ एलिगेंट लुक भी दे सकता है। यह शेड मकर संक्रांति के दिन पूरे चेहरे को फ्रेश और नैचुरल ग्लो दे सकता है।
मकर संक्रांति की हल्की धूप और फेस्टिव माहौल में यह मैट कोको ब्राउन शेड लुक को सादगी भरा एलिगेंस दे सकता है। यह लिपस्टिक चेहरे को नेचुरल डे फिनिशन देती है, साथ ही ट्रेडिशनल और फ्यूजन दोनों आउटफिट्स के साथ आसानी से मैच हो सकती है।
फेस्टिव वाइब और खुले आसमान के माहौल में यह डीप वाइन रेड शेड लुक को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट टच दे सकता है। जब दिन की शुरुआत पूजा से हो और शाम में अपनों के साथ सेलिब्रेशन हो, तब यह बोल्ड लिपस्टिक चेहरे को इंस्टेंट ग्रेस देती है। ट्रेडिशनल साड़ी या एथनिक सूट के साथ यह शेड मकर संक्रांति के दिन एक क्लासिक और मेमोरेबल लुक दे सकता है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य