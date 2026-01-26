26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Republic Day 2026 PM Modi Outifit: हर साल की तरह इस बार भी खास रहा पीएम मोदी का गणतंत्र दिवस लुक, बंधेज साफे ने खींचा ध्यान

Republic Day 2026 PM Modi Outifit: 26 जनवरी 2026 को देश ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक लुक एक बार फिर चर्चा में रहा।देशभक्ति, संस्कृति और परंपरा का खूबसूरत मेल उनके इस साल के परिधान में साफ नजर आया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 26, 2026

PM Modi,Republic Day 2026,PM Narendra Modi

PM Modi Outifit|फोटो सोर्स – DD News

Republic Day 2026 PM Modi Outifit: 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने खास पारंपरिक अंदाज में नजर आए। हर साल की तरह इस बार भी उनका लुक चर्चा का केंद्र बना, जहां रंगीन बंधेज साफे और क्लासिक पहनावे ने न सिर्फ सबका ध्यान खींचा, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का मजबूत संदेश भी दिया।

नेशनल वॉर मेमोरियल से हुई दिन की शुरुआत

गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की। इसके बाद कर्तव्य पथ पर भव्य परेड के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र का नेतृत्व किया। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी का पहनावा हमेशा की तरह खास संदेश देता नजर आया।

पीएम मोदी की वेशभूषा सादगी में शालीनता

इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने हल्के स्काई ब्लू रंग की स्लीवलेस नेहरू जैकेट पहनी, जिसका ‘बंद गला’ डिजाइन उनके लुक को बेहद शालीन बना रहा था। इसके नीचे उन्होंने नेवी ब्लू रंग का फुल स्लीव कुर्ता पहना, जो हल्के रंग की जैकेट के साथ शानदार कंट्रास्ट बना रहा था।जैकेट की ऊपरी जेब में रखा रंगीन रूमाल लुक में एक अलग ही जान डाल रहा था, जो उनकी पगड़ी के रंगों से खूबसूरती से मेल खा रहा था।

बंधेज साफा बना आकर्षण का केंद्र

हर साल की तरह इस बार भी पीएम मोदी की पगड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। उन्होंने गहरे गुलाबी यानी मजेंटा रंग का बांधनी स्टाइल साफा पहना, जिस पर सुनहरे रंग की बारीक पत्तियों का काम किया गया था। साफे के पिछले हिस्से में हरे, पीले और लाल रंग की धारियां नजर आईं, जो इसे पारंपरिक राजस्थानी और गुजराती पहचान देती हैं।यह साफा न सिर्फ देखने में आकर्षक था, बल्कि भारतीय हस्तकला की समृद्ध परंपरा को भी दर्शा रहा था।

पगड़ी में छिपा खास संदेश

पीएम मोदी का गणतंत्र दिवस लुक सिर्फ फैशन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसमें एक गहरा संदेश भी छिपा होता है। उनकी बहुरंगी पगड़ी भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है। अलग-अलग रंग यह दिखाते हैं कि भारत अनेक संस्कृतियों, परंपराओं और धर्मों को साथ लेकर आगे बढ़ता है।साथ ही, ‘बांधनी’ जैसी पारंपरिक कला को इस बड़े राष्ट्रीय मंच पर पहनकर प्रधानमंत्री ने स्थानीय कारीगरों, हथकरघा और स्वदेशी कला को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया।

ये भी पढ़ें

Khadi Politics in India: चरखे से कैटवॉक तक…जानिए कैसे बापू की खादी बनकर रह गई एक ‘मशीनी ब्रांड’
लाइफस्टाइल
Khadi Politics in India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Republic Day 2026

Updated on:

26 Jan 2026 04:59 pm

Published on:

26 Jan 2026 04:38 pm

Hindi News / Lifestyle News / Republic Day 2026 PM Modi Outifit: हर साल की तरह इस बार भी खास रहा पीएम मोदी का गणतंत्र दिवस लुक, बंधेज साफे ने खींचा ध्यान

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Republic Day 2026

Face Steam: ग्लो पाने के चक्कर में गलती न करें, फेस स्टीमिंग के फायदे-नुकसान जानें

face steam at home, homemade face steam, beauty hacks,
लाइफस्टाइल

Kismis Pani Ke Fayde: दिल और लिवर को हेल्दी रखने का देसी नुस्खा, सुबह खाली पेट किसमिस पानी

Raisin water benefits, body organ benefits, health tips, raisin water benefits, kishmish ka pani ke fayde,
लाइफस्टाइल

Nihilist Penguin Trend: सुबह उठते ही फोन में पेंग्विन ही पेंग्विन! जानिए अजीबोगरीब ट्रेंड? इन वायरल पेंग्विन मीम्स ने तोड़े कॉमेडी के सारे रिकॉर्ड

penguin meme meaning in hindi, nihilist penguin reality,
लाइफस्टाइल

Khadi Politics in India: चरखे से कैटवॉक तक…जानिए कैसे बापू की खादी बनकर रह गई एक ‘मशीनी ब्रांड’

Khadi Politics in India
लाइफस्टाइल

सुबह खाली पेट धनिया पानी पीने से थायरॉइड मरीजों को क्या फायदा मिलता है?

coriander water benefits, dhaniya pani for thyroid,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.