Republic Day 2026 PM Modi Outifit: हर साल की तरह इस बार भी खास रहा पीएम मोदी का गणतंत्र दिवस लुक, बंधेज साफे ने खींचा ध्यान

हर साल की तरह इस बार भी पीएम मोदी की पगड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। उन्होंने गहरे गुलाबी यानी मजेंटा रंग का बांधनी स्टाइल साफा पहना, जिस पर सुनहरे रंग की बारीक पत्तियों का काम किया गया था। साफे के पिछले हिस्से में हरे, पीले और लाल रंग की धारियां नजर आईं, जो इसे पारंपरिक राजस्थानी और गुजराती पहचान देती हैं।यह साफा न सिर्फ देखने में आकर्षक था, बल्कि भारतीय हस्तकला की समृद्ध परंपरा को भी दर्शा रहा था।