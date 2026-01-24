24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Republic Day 2026 Shayari: हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा…26 जनवरी पर दिल को देशभक्ति से भर देने वाली जोशीली शायरी

Republic Day 2026 Shayari in Hindi: 26 जनवरी 2026 को देश मना रहा है अपना 77वां गणतंत्र दिवस, गर्व और सम्मान के साथ।यह दिन हमें हमारे संविधान, लोकतंत्र और एकता की ताकत की याद दिलाता है।हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा ये पंक्तियां हर देशभक्त दिल की आवाज हैं।गणतंत्र दिवस पर जब तिरंगा लहराता [&hellip;]

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 24, 2026

republic Day Shayari 2026,26 January Shayari in Hindi,

26 January Deshbhakti Shayari Hindi|फोटो सोर्स- Freepik

Republic Day 2026 Shayari in Hindi: 26 जनवरी 2026 को देश मना रहा है अपना 77वां गणतंत्र दिवस, गर्व और सम्मान के साथ।यह दिन हमें हमारे संविधान, लोकतंत्र और एकता की ताकत की याद दिलाता है।हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा ये पंक्तियां हर देशभक्त दिल की आवाज हैं।गणतंत्र दिवस पर जब तिरंगा लहराता है, तो शब्द भी देशभक्ति में रंग जाते हैं।आइए, इस खास मौके पर दिल को देशप्रेम से भर देने वाली जोशीली शायरी के साथ जश्न मनाएं।

Republic Day: गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं 2026

वतन की सर-ज़मीं से इश्क़ ओ उल्फ़त हम भी रखते हैं
Happy 77th Republic Day 2026

कुछ नशा तिरंगे की आन का है,
कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,
हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,
नशा ये हिंदुस्तान की शान का है।
Republic Day 2026

ना जियो धर्म के नाम पर,
ना मरो धर्म के नाम पर,
इंसानियत ही है धर्म वतन का,
बस जियो वतन के नाम पर।
Happy 77th Republic Day 2026

जिसमें उबाल न हो, वो खून नहीं पानी है,
जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है।
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं !
Republic Day 2026

इतनी सी बात हवाओं को बताये रखना
रौशनी होगी चिरागों को जलाये रखना
लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने
ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाये रखना
Happy 77th Republic Day 2026

आजादी की कीमत याद दिलाए,
वतन के लिए जान भी कुर्बान कर जाए।
गणतंत्र दिवस का हर लम्हा यही सिखाए,
देशभक्ति की आग दिल में हमेशा जलाए।
Republic Day 2026

जो देश के लिए शहीद हुए
उनको मेरा सलाम है
अपने खूं से जिस जमीं को सींचा
उन बहादुरों को सलाम है..
Happy 77th Republic Day 2026

खून से खेलेंगे होली,
अगर वतन मुश्किल में है
सरफ़रोशी की तमन्ना
अब हमारे दिल में है
Happy 77th Republic Day 2026

लिख रहा हूं मैं अजांम जिसका कल आगाज आयेगा,
मेरे लहू का हर एक कतरा इकंलाब लाऐगा
मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे मेरा कि,
मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आयेगा
Republic Day 2026

मुझे ना तन चाहिए, ना धन चाहिए
बस अमन से भरा यह वतन चाहिए
जब तक जिन्दा रहूं, इस मातृ-भूमि के लिए
और जब मरुं तो तिरंगा कफ़न चाहिये
जय-हिन्द
Happy Republic Day 2026

ये भी पढ़ें

Republic Day 2026: 115 साल पुराना राष्ट्रगान, क्यों गाया जाता है 52 सेकेंड में? जानिए गाने के पीछे का राज
लाइफस्टाइल
Jana Gana Mana 52 seconds, India national anthem, History of the national anthem,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Republic Day 2026

Published on:

24 Jan 2026 04:56 pm

Hindi News / Lifestyle News / Republic Day 2026 Shayari: हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा…26 जनवरी पर दिल को देशभक्ति से भर देने वाली जोशीली शायरी

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Republic Day 2026

Weird Jobs: अमेरिका में 9,000 प्रति घंटा कमाने वाली जॉब, भारत में लोग इसे फ्री क्यों करते हैं?

High paying jobs USA, Jobs earning Rs 9,000 per hour, Free jobs in India,
लाइफस्टाइल

Thyroid Me Bajra Khane Ke Fayde: थायरॉइड के मरीजों के लिए बाजरा कितना सुरक्षित है, जानिए कब और कितना खाएं

Healthy grains for thyroid, Healthy grains for thyroid patients, Diet tips for thyroid,
लाइफस्टाइल

Facts About Penguins: दिखते नहीं, फिर भी होते हैं घुटने? जानिए पेंगुइन से जुड़े ऐसे ही 6 रोचक फैक्ट्स

penguin walking facts, educational animal facts, wildlife facts penguins,
लाइफस्टाइल

Sciatica से जूझते Abhay Deol ने बताया, कैसे स्टेम सेल थेरेपी ने बदली उनकी जिंदगी, जानिए क्या है ये थैरेपी

Abhay Deol sciatica treatment, stem cell therapy benefits, knee pain treatment options,
स्वास्थ्य

बिग बॉस फेम Ashnoor Kaur ने वेट लॉस के लिए छोड़ा था खाना, एक्सपर्ट से जानिए क्या भूखा रहना है सही तरीका ?

Bigg Boss fame Ashnoor Kaur, weight loss tips,Ashnoor Kaur image ,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.