Republic Day 2026 Shayari: हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा…26 जनवरी पर दिल को देशभक्ति से भर देने वाली जोशीली शायरी

26 January Deshbhakti Shayari Hindi|फोटो सोर्स- Freepik
Republic Day 2026 Shayari in Hindi: 26 जनवरी 2026 को देश मना रहा है अपना 77वां गणतंत्र दिवस, गर्व और सम्मान के साथ।यह दिन हमें हमारे संविधान, लोकतंत्र और एकता की ताकत की याद दिलाता है।हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा ये पंक्तियां हर देशभक्त दिल की आवाज हैं।गणतंत्र दिवस पर जब तिरंगा लहराता है, तो शब्द भी देशभक्ति में रंग जाते हैं।आइए, इस खास मौके पर दिल को देशप्रेम से भर देने वाली जोशीली शायरी के साथ जश्न मनाएं।
वतन की सर-ज़मीं से इश्क़ ओ उल्फ़त हम भी रखते हैं
Happy 77th Republic Day 2026
कुछ नशा तिरंगे की आन का है,
कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,
हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,
नशा ये हिंदुस्तान की शान का है।
Republic Day 2026
ना जियो धर्म के नाम पर,
ना मरो धर्म के नाम पर,
इंसानियत ही है धर्म वतन का,
बस जियो वतन के नाम पर।
Happy 77th Republic Day 2026
जिसमें उबाल न हो, वो खून नहीं पानी है,
जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है।
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं !
Republic Day 2026
इतनी सी बात हवाओं को बताये रखना
रौशनी होगी चिरागों को जलाये रखना
लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने
ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाये रखना
Happy 77th Republic Day 2026
आजादी की कीमत याद दिलाए,
वतन के लिए जान भी कुर्बान कर जाए।
गणतंत्र दिवस का हर लम्हा यही सिखाए,
देशभक्ति की आग दिल में हमेशा जलाए।
Republic Day 2026
जो देश के लिए शहीद हुए
उनको मेरा सलाम है
अपने खूं से जिस जमीं को सींचा
उन बहादुरों को सलाम है..
Happy 77th Republic Day 2026
खून से खेलेंगे होली,
अगर वतन मुश्किल में है
सरफ़रोशी की तमन्ना
अब हमारे दिल में है
Happy 77th Republic Day 2026
लिख रहा हूं मैं अजांम जिसका कल आगाज आयेगा,
मेरे लहू का हर एक कतरा इकंलाब लाऐगा
मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे मेरा कि,
मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आयेगा
Republic Day 2026
मुझे ना तन चाहिए, ना धन चाहिए
बस अमन से भरा यह वतन चाहिए
जब तक जिन्दा रहूं, इस मातृ-भूमि के लिए
और जब मरुं तो तिरंगा कफ़न चाहिये
जय-हिन्द
Happy Republic Day 2026
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य
Republic Day 2026