21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Indian Army Viral Video: ‘ले बेटा’ बोलते ही गूंजा जोश, किरिस के गाने पर सेना की दमदार परेड रिहर्सल, कप्तान का डायलॉग हुआ वायरल

Indian Army Viral Video: इंडियन आर्मी का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है, जहां ‘किरिस का गाना’ बजते ही जवानों में जोश दिखा।कप्तान का ‘ले बेटा’ डायलॉग इस परेड रिहर्सल को और भी मनोरंजक और प्रेरक बना देता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 21, 2026

indian Army trending video, Indian soldiers viral clip, Army rehearsal video,

Kirish song viral|फोटो सोर्स – Patrika.com

Indian Army Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें भारतीय सेना के जवान रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल के दौरान पूरे जोश और तालमेल के साथ गाना गाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में जवानों की आवाज, कदमों की एकरूपता और चेहरे पर दिखता आत्मविश्वास लोगों को खूब पसंद आ रहा है।दरअसल, हाल ही में झारखंड के जमशेदपुर के धूम उर्फ पिंटू द्वारा गाया गया “Kirish Ka Gana Sunega” सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। उसी ट्रेंड से जुड़ते हुए अब इंडियन आर्मी का यह वीडियो सामने आया है, जिसमें जवान वार्म-अप के दौरान फिल्मी अंदाज में “ले बेटा प्यार ना किया तो क्या किया” गाते हुए परेड की तैयारी कर रहे हैं। गाने की लय और सैनिकों की ऊर्जा ने इस वीडियो को देखते ही देखते वायरल बना दिया।

Republic Day 2026: आखिरी रिहर्सल का माहौल

गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। राजधानी दिल्ली में 19 से 21 जनवरी तक परेड की रिहर्सल चल रही है और आज इसका आखिरी दिन बताया जा रहा है। इन्हीं रिहर्सल के दौरान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया।

ट्रैफिक पर भी दिखा असर

परेड रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मध्य दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू किए हैं। सुबह करीब 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक विजय चौक से इंडिया गेट तक, कर्तव्य पथ और सी-हेक्सागन के आसपास ट्रैफिक पर खास असर देखा जा रहा है। आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें।

Army Rehearsal Video: सोशल मीडिया पर जमकर मिल रहा प्यार

वायरल वीडियो को एक्स (पूर्व में ट्विटर) समेत अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अलग-अलग अकाउंट्स से शेयर किया जा रहा है। यूजर्स जवानों के जज्बे, डिसिप्लिन और मस्ती भरे अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। किसी ने इसे “जोश और जज्बे का परफेक्ट मेल” बताया तो किसी ने लिखा, “ऐसी ही है हमारी सेना मजबूत भी, जिंदादिल भी।”

ये भी पढ़ें

Dog Poop Scoop Business: डिग्री नहीं, हिम्मत चाहिए! कुत्तों की पॉटी साफ कर ब्रिटेन में लाखों कमा रहा शख्स
लाइफस्टाइल
dog cleaning waste removal busisiness,scoopy poos,pick poo team,kyle newby,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Republic Day 2026

Updated on:

21 Jan 2026 11:48 am

Published on:

21 Jan 2026 11:47 am

Hindi News / Lifestyle News / Indian Army Viral Video: ‘ले बेटा’ बोलते ही गूंजा जोश, किरिस के गाने पर सेना की दमदार परेड रिहर्सल, कप्तान का डायलॉग हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Republic Day 2026

प्रोटीन के लिए मीट जरूरी नहीं! शाहिद कपूर की तरह दालों और हरी सब्जियों से पाएं भरपूर एनर्जी

Shahid Kapoor Fitness Secret, Shahid Kapoor Fitness tips, Shahid Kapoor Vegetarian Diet
लाइफस्टाइल

Kareena Kapoor Diet: ना महंगी, ना विदेशी, करीना कपूर की सुपरफूड लिस्ट में लौकी, जानिए क्यों है गट हेल्थ हीरो

Kareena Kapoor diet secrets, Lauki soup benefits for digestion,
लाइफस्टाइल

Flaxseed Rice Flour for Skin: नो केमिकल, फुल ग्लो, घर पर बनाएं कोरियन एंटी-एजिंग मास्क, फाइन लाइंस होंगी कम

अलसी और चावल के आटे का फेस पैक, Rice Flour Face Pack for Glowing Skin, Flaxseed Gel for Skin,
लाइफस्टाइल

भूख लगते ही गुस्सा होना एक मेडिकल कंडीशन है, जानिए इसे कैसे कंट्रोल करें

Stress hormones and hunger, Tips to control anger, गुस्सा कंट्रोल करने के उपाय
लाइफस्टाइल

Dog Poop Scoop Business: डिग्री नहीं, हिम्मत चाहिए! कुत्तों की पॉटी साफ कर ब्रिटेन में लाखों कमा रहा शख्स

dog cleaning waste removal busisiness,scoopy poos,pick poo team,kyle newby,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.