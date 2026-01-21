Indian Army Viral Video: ‘ले बेटा’ बोलते ही गूंजा जोश, किरिस के गाने पर सेना की दमदार परेड रिहर्सल, कप्तान का डायलॉग हुआ वायरल

Indian Army Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें भारतीय सेना के जवान रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल के दौरान पूरे जोश और तालमेल के साथ गाना गाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में जवानों की आवाज, कदमों की एकरूपता और चेहरे पर दिखता आत्मविश्वास लोगों को खूब पसंद आ रहा है।दरअसल, हाल ही में झारखंड के जमशेदपुर के धूम उर्फ पिंटू द्वारा गाया गया “Kirish Ka Gana Sunega” सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। उसी ट्रेंड से जुड़ते हुए अब इंडियन आर्मी का यह वीडियो सामने आया है, जिसमें जवान वार्म-अप के दौरान फिल्मी अंदाज में “ले बेटा प्यार ना किया तो क्या किया” गाते हुए परेड की तैयारी कर रहे हैं। गाने की लय और सैनिकों की ऊर्जा ने इस वीडियो को देखते ही देखते वायरल बना दिया।