Dog Poop Scoop Business: डिग्री नहीं, हिम्मत चाहिए! कुत्तों की पॉटी साफ कर ब्रिटेन में लाखों कमा रहा शख्स

काइल घर-घर जाकर गार्डन में जमा कुत्तों की पॉटी साफ करते हैं। उनके मुताबिक, एक गार्डन में औसतन 14 से 15 पॉटी के ढेर होते हैं और पूरा काम आमतौर पर 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाता है। इस दौरान वे स्कूपर और स्पेशल बैग का इस्तेमाल करते हैं। काइल बताते हैं कि कई बार गंदगी उम्मीद से कहीं ज्यादा होती है और कई घंटों तक ड्राइव करने के बाद लगातार तीन घंटे तक यही काम करना आसान नहीं होता। काम खत्म होने पर वे पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट भी करते हैं, ताकि किसी तरह की बदबू या गंदगी न रह जाए।