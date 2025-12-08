Unique Person : कुत्ता बन जीने वाले शख्स की कहानी, सोना, खाना-पीना सब डॉग की तरह करता है

Tom Peters Dog :"बन गया कुत्ता देखो, बन गया कुत्ता…" आप इस कहानी को पढ़ने के बाद यही गाने वाले हैं। सच में यार दुनिया में कितने अजीब तरह के लोग रहते हैं। उनकी लाइफस्टाइल इतनी यूनिक होती है कि पूछो मत! पर यही लाइफस्टाइल इनको दुनिया में पहचान दिलाने का काम करती है। ऐसे ही कुछ यूनिक लोगों में से एक टॉम पीटर्स हैं, जो करीब 10 साल से कुत्ते की तरह जीवन जी रहे हैं। आइए जानें उनकी इस अजीब-सी लाइफस्टाइल (Tom Peters Dog Lifestyle) के बारे में-