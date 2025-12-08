8 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Unique Person : कुत्ता बन जीने वाले शख्स की कहानी, सोना, खाना-पीना सब डॉग की तरह करता है

Tom Peters Dog : "बन गया कुत्ता देखो, बन गया कुत्ता…" ये गाना तो सुना ही होगा। अब ऐसी जिंदगी जीने वाले आदमी से मिलिए। 10 साल ये शख्स डॉग की तरह जी रहा है।

भारत

image

Ravi Gupta

image

Priyanka

Dec 08, 2025

Tom Peters, human pups, tom peters dog, viral news,

टॉम पीटर्स की वायरल तस्वीरें | Photo- Instagram/insidehistory

Tom Peters Dog :"बन गया कुत्ता देखो, बन गया कुत्ता…" आप इस कहानी को पढ़ने के बाद यही गाने वाले हैं। सच में यार दुनिया में कितने अजीब तरह के लोग रहते हैं। उनकी लाइफस्टाइल इतनी यूनिक होती है कि पूछो मत! पर यही लाइफस्टाइल इनको दुनिया में पहचान दिलाने का काम करती है। ऐसे ही कुछ यूनिक लोगों में से एक टॉम पीटर्स हैं, जो करीब 10 साल से कुत्ते की तरह जीवन जी रहे हैं। आइए जानें उनकी इस अजीब-सी लाइफस्टाइल (Tom Peters Dog Lifestyle) के बारे में-

कौन हैं ये Human pups टॉम पीटर्स

टॉम पीटर्स 32 साल के हैं। ये हर्टफोर्डशायर के ट्रिंग में रहते हैं और प्रोफेशन से थिएटर इंजीनियर हैं। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में वो खुद को एक डालमेशियन डॉग मानते हैं और लोग उन्हें 'स्पॉट' के नाम से भी जानते हैं। टॉम अकेले नहीं हैं जो इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। चैनल 4 के पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री शो 'सीक्रेट लाइफ ऑफ द ह्यूमन पप्स' के हिसाब से UK में अप्रॉक्सिमेटली 10,000 लोग इस पेट प्ले कल्चर को फॉलो करते हैं।

कैसे सोते हैं टॉम?

सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि टॉम नॉर्मल बेड पर नहीं सोते हैं। उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल डॉग ट्रेनिंग केज सेटअप बनाया है जिसमें वो हर रात सोते हैं। इस केज में पप्पी ट्रेनिंग पैड्स भी लगे हुए हैं ताकि रात में किसी भी इमरजेंसी के वक्त यूज में लिया जा सके।

टॉम कैसे होते हैं तैयार ?

टॉम के पास एक कस्टम मेड रबर कॉस्ट्यूम है जो देखने में बिल्कुल डालमेशियन डॉग जैसा लगता है। इस कॉस्ट्यूम में ब्रीदिंग ट्यूब भी अटैच किया गया है। टॉम कहते हैं कि इसे पहनना काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बस इसके लिए उन्हें बहुत सारा टैलकम पाउडर यूज करना पड़ता है।

टॉम कहते है कि… जब वे इस मोड में जाते हैं तो पूरी तरह डिसअपीयर हो जाते हैं। फिर पप्पी टॉयज के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये एक्सपीरियंस इतना डीप है कि इसकी क्रेविंग होने लगती है। ये फीलिंग बस मैजिकल है।

इस लाइफस्टाइल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट?

टॉम की इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बिल्कुल आसान नहीं है। पिछले 10 सालों में उन्होंने इस हॉबी पर £4,000 से ज्यादा खर्च किए हैं, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 4 लाख रुपये होते हैं। इन खर्चों में कस्टम डालमेशियन कॉस्ट्यूम, स्पेशल ब्रीदिंग इक्विपमेंट, डॉग ट्रेनिंग केज और एक्सेसरीज पप्पी ट्रेनिंग पैड्स और अदर पप प्ले इक्विपमेंट शामिल है।

टॉम की लाइफस्टाइल बनी ब्रेकअप की वजह

टॉम की एंगेजमेंट राहेल के साथ हुई थी। लेकिन टॉम की इस अनोखी लाइफस्टाइल की वजह से उनका रिलेशनशिप टूट गया। राहेल टॉम की इस हॉबी और लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। राहेल का कहना था- "मुझे ये चीज समझ में नहीं आई और ईमानदारी से कहूं तो मैं इसे समझना भी नहीं चाहती थी"। टॉम ने भी अपनी तरफ से बताया कि राहेल को लगता था कि वो गे बन रहा है, जो कि सच नहीं था।

एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ?

28 साल के एक्सपर्ट्स काई, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और कुछ पप्स की केयर करते हैं, ने बताया है कि "पप्पी प्ले का सेक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक तरह का एस्केपिज्म है जो लोगों को अपनी नॉर्मल लाइफ से ब्रेक देता है।"

ये भी पढ़ें

Woman with strange Disease : हर दिन 70 रोटी खाकर भी ये महिला है कमजोर, जानिए ऐसी कौन-सी बीमारी से है ग्रस्त?
स्वास्थ्य
Woman with strange Disease

Updated on:

08 Dec 2025 03:44 pm

Published on:

08 Dec 2025 03:43 pm

Hindi News / Lifestyle News / Unique Person : कुत्ता बन जीने वाले शख्स की कहानी, सोना, खाना-पीना सब डॉग की तरह करता है

