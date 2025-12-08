Amla Benefits: खट्टा लगता है आंवला? ऐसे खाएं कि स्वाद भी आए और फायदा भी मिले

Amla Health Benefits|फोटो सोर्स – Freepik
Amla Benefits: आंवला सिर्फ खट्टा फल नहीं, बल्कि सर्दियों का असली सुपरफूड माना जाता है। इसे आयुर्वेद में प्राकृतिक दवा का दर्जा मिला है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, फाइबर, विटामिन C, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन A, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर होते हैं।अगर आपको आंवले का स्वाद बहुत खट्टा लगता है, तो चिंता मत करें इसे खाने के ऐसे कई आसान और टेस्टी तरीके हैं, जिनसे इसका स्वाद भी अच्छा लगेगा और फायदे भी पूरे मिलेंगे।
आंवला विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स से भरपूर सुपरफूड है, जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है और स्किन-बालों की हेल्थ सुधारता है।सर्दियों में इसका सेवन शरीर को बीमारियों से बचाने और पाचन को बेहतर रखने में खास मदद करता है।
बहुत से लोग आंवला इसकी खटास की वजह से कच्चा नहीं खा पाते। ऐसे में थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और कुछ बूंदें सरसों के तेल की मिलाकर इसे नमकीन स्टाइल में खाया जा सकता है। इस तरह इसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है और पौष्टिकता भी बनी रहती है।
सर्दियों में आंवला खाने का सबसे सुहाना तरीका है मुरब्बा। मीठे स्वाद के साथ यह बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सबको पसंद आता है। एक बार बनाकर रखने से यह लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसलिए यह विंटर स्टोरेज के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।
अगर आप आंवला आसानी से पचना चाहते हैं, तो इसका ताज़ा जूस पीना एक बेहतरीन विकल्प है। आंवले को धोकर मिक्सर में पीस लें, छानकर जूस तैयार कर लें। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और इम्युनिटी भी बढ़ाता है।
दैनिक इस्तेमाल के लिए आंवला चूर्ण काफी उपयोगी है। आंवले को छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में सुखाएं और फिर पीसकर एयरटाइट जार में रख लें। यह कई दिनों तक सुरक्षित रहता है और चाहे पानी, शहद या गर्म पानी के साथ जैसे मन करे ले सकते हैं।
पराठों, दाल-चावल या रोज़ के खाने के साथ आंवले की चटनी और अचार बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अचार तो महीनों तक चलता है, जबकि चटनी भी 1–2 दिन आसानी से स्टोर की जा सकती है। स्वाद और सेहत दोनों का कॉम्बो एक ही बार में।
बच्चों को आंवला खिलाने का सबसे आसान तरीका कैंडी! इसे शुगर की जगह गुड़ के साथ बनाएं, ताकि यह और भी हेल्दी बन जाए। एक बार तैयार हो जाए तो लगभग एक महीने तक आराम से स्टोर किया जा सकता है।
