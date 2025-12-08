Amla Benefits: खट्टा लगता है आंवला? ऐसे खाएं कि स्वाद भी आए और फायदा भी मिले

Amla Benefits: आंवला सिर्फ खट्टा फल नहीं, बल्कि सर्दियों का असली सुपरफूड माना जाता है। इसे आयुर्वेद में प्राकृतिक दवा का दर्जा मिला है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, फाइबर, विटामिन C, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन A, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर होते हैं।अगर आपको आंवले का स्वाद बहुत खट्टा लगता है, तो चिंता मत करें इसे खाने के ऐसे कई आसान और टेस्टी तरीके हैं, जिनसे इसका स्वाद भी अच्छा लगेगा और फायदे भी पूरे मिलेंगे।