Tamannaah Bhatia Trainer Tips: स्लिम-फिट रहना है? लंच में खाएं ये फूड्स, जानिए फिटनेस ट्रेनर की सलाह

Tamannaah Bhatia Trainer Tips: फिटनेस सिर्फ जिम में पसीना बहाने से नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपनी प्लेट में क्या रख रहे हैं।दिनभर एनर्जेटिक और हल्का महसूस करने के लिए दोपहर का भोजन बेहद अहम होता है। सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह, जो Tamannaah Bhatia,तापसी पन्नू और कंगना रनौत जैसे सितारों के साथ काम कर चुके हैं, अक्सर अपने सोशल मीडिया पर बताते हैं कि एक आदर्श लंच प्लेट कैसी होनी चाहिए।उनके अनुसार, ज्यादातर भारतीय अपनी रोज की थाली में एक ही बड़ी गलती करते हैं कार्ब्स की मात्रा बहुत ज्यादा और बाकी पोषक तत्व बहुत कम। बिना समझे हम अपने खाने को असंतुलित बना देते हैं, और वही आगे चलकर वजन बढ़ने, सुस्ती और पाचन से जुड़ी दिक्कतों का कारण बनता है।