Tamannaah Bhatia Trainer Tips: स्लिम-फिट रहना है? लंच में खाएं ये फूड्स, जानिए फिटनेस ट्रेनर की सलाह

Tamannaah Bhatia Trainer Tips:फिटनेस सिर्फ जिम में पसीना बहाने से नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपनी प्लेट में क्या रख रहे हैं। अगर आपको भी स्लिम और फिट बॉडी चाहिए, तो तमन्ना भाटिया के ट्रेनर से जानिए कैसे बैलेंस्ड फूड के साथ खुद को फिट रखें।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 08, 2025

Tamannaah Bhatia trainer diet|फोटो सोर्स – Freepik

Tamannaah Bhatia Trainer Tips: फिटनेस सिर्फ जिम में पसीना बहाने से नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपनी प्लेट में क्या रख रहे हैं।दिनभर एनर्जेटिक और हल्का महसूस करने के लिए दोपहर का भोजन बेहद अहम होता है। सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह, जो Tamannaah Bhatia,तापसी पन्नू और कंगना रनौत जैसे सितारों के साथ काम कर चुके हैं, अक्सर अपने सोशल मीडिया पर बताते हैं कि एक आदर्श लंच प्लेट कैसी होनी चाहिए।उनके अनुसार, ज्यादातर भारतीय अपनी रोज की थाली में एक ही बड़ी गलती करते हैं कार्ब्स की मात्रा बहुत ज्यादा और बाकी पोषक तत्व बहुत कम। बिना समझे हम अपने खाने को असंतुलित बना देते हैं, और वही आगे चलकर वजन बढ़ने, सुस्ती और पाचन से जुड़ी दिक्कतों का कारण बनता है।

रोटियों की संख्या तय करें

सिद्धार्थ कहते हैं “10 रोटियां खाकर कोई भी फिट नहीं रह सकता.”रोटियां कार्ब्स का बड़ा स्रोत होती हैं। इसलिए प्लेट में 1–2 रोटियां बिल्कुल पर्याप्त हैं। इससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता और शरीर में बाकी जरूरी पोषक तत्वों के लिए जगह भी बनती है।

सब्जियां भी है जरूरी

सब्जियां थाली की जान हैं, लेकिन यहां भी संतुलन जरूरी है. आलू की सब्जी खाना कोई बुरी बात नहीं है, बस उसकी मात्रा थोड़ी कम रखें. छोटे कटोरे में ली गई सब्जी स्वाद में कोई कमी नहीं करती, लेकिन कैलोरी अपने आप घट जाती है। साथ ही, थाली में थोड़ा-सा सलाद जरूर जोड़ें। खीरा, टमाटर, गाजर जैसी कच्ची सब्जियां शरीर को फाइबर देती हैं, पाचन आसान बनाती हैं और पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है।

प्रोटीन को लंच का जरुरी हिस्सा बनाएं

फाइबर और विटामिन जितने जरूरी हैं, उतना ही आवश्यक है प्रोटीन. दोपहर के भोजन में थोड़ा-सा प्रोटीन जोड़ने से मसल्स रिकवरी बेहतर होती है और एनर्जी भी लंबी चलती है।आप चाहें तो ग्रीक दही (curd/yogurt) आधा कप में लगभग 20g प्रोटीन या पनीर आसान, सस्ता और बढ़िया विकल्प को अपनी प्लेट में शामिल कर सकते हैं।

