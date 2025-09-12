Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: परफेक्ट फिगर चाहिए? तमन्ना भाटिया की फिटनेस ट्रेनर ने बताया किन 5 चीजों से रखें दूरी

Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: फिट और स्लिम दिखना आजकल हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ जिम जाना ही काफी नहीं है। सही खानपान और सही लाइफस्टाइल उतना ही जरूरी है। यही वजह है कि एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) की फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने उन पांच चीजों के बारे में बताया है जिनसे अगर आप वाकई वजन कम करना चाहते हैं, तो दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है।
घर का बना आलू पराठा स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। अगर इसे प्रोटीन के साथ खाते हैं, तो कैलोरी और बढ़ जाती है। इसलिए वजन घटाने वालों के लिए ये कॉम्बो ज्यादा भारी पड़ सकता है।
हममें से ज्यादातर लोग दाल को प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानते हैं, लेकिन सिद्धार्थ के मुताबिक दाल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए अगर वजन घटाने का लक्ष्य है तो इसे प्राइमरी प्रोटीन सोर्स की तरह इस्तेमाल करना सही नहीं है।
सिद्धार्थ का कहना है कि साधारण कोल्ड ड्रिंक्स (जैसे नॉर्मल कोक) शरीर को सिर्फ खाली कैलोरी देते हैं। एक गिलास कोक में लगभग 100 से 150 कैलोरी होती है, जो न तो पेट भरती है और न ही शरीर को पोषण देती है।
भटूरा या तली हुई चीजें भी आपकी फिटनेस जर्नी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक भटूरे में ही लगभग 150 कैलोरी होती है। अगर आप चोले-भटूरे खाते हैं तो आसानी से 500-600 कैलोरी तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि ये वजन कम करने वालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
सिद्धार्थ ने मजाक में कहा कि पहाड़ों पर लोग जिस फेमस इंस्टेंट नूडल्स का मजा लेते हैं, उसका नाम तो नहीं लेंगे लेकिन सब समझ ही गए। ये सब रिफाइंड फ्लोर (मैदा) से बने होते हैं, जो न तो पेट भरते हैं और न ही कोई पोषण देते हैं। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से भरे ऐसे फूड्स पेट और वजन दोनों पर बोझ डालते हैं।