Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: परफेक्ट फिगर चाहिए? तमन्ना भाटिया की फिटनेस ट्रेनर ने बताया किन 5 चीजों से रखें दूरी

Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: फिट और स्लिम दिखना आजकल हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ जिम जाना ही काफी नहीं है। सही खानपान और सही लाइफस्टाइल उतना ही जरूरी है। यही वजह है कि एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) की फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने उन पांच चीजों के बारे में बताया है जिनसे अगर आप वाकई वजन कम करना चाहते हैं, तो दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है।