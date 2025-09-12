Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: परफेक्ट फिगर चाहिए? तमन्ना भाटिया की फिटनेस ट्रेनर ने बताया किन 5 चीजों से रखें दूरी

Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) की फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने उन पांच चीजों के बारे में बताया है जिनसे अगर आप वाकई वजन कम करना चाहते हैं, तो दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 12, 2025

Tamannaah Bhatia, Tamannaah Bhatia's fitness, worst foods for weight loss,
Worst Foods For Weight Loss|फोटो सोर्स –tamannaahspeaks/Instagram

Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: फिट और स्लिम दिखना आजकल हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ जिम जाना ही काफी नहीं है। सही खानपान और सही लाइफस्टाइल उतना ही जरूरी है। यही वजह है कि एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) की फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने उन पांच चीजों के बारे में बताया है जिनसे अगर आप वाकई वजन कम करना चाहते हैं, तो दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है।

ये भी पढ़ें

Foods to Strengthen Bones : हड्डियों को अंदर से मजबूत बना सकते हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर ये 6 फूड्स
डाइट फिटनेस
Foods to Strengthen Bones

आलू पराठा

घर का बना आलू पराठा स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। अगर इसे प्रोटीन के साथ खाते हैं, तो कैलोरी और बढ़ जाती है। इसलिए वजन घटाने वालों के लिए ये कॉम्बो ज्यादा भारी पड़ सकता है।

दाल

हममें से ज्यादातर लोग दाल को प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानते हैं, लेकिन सिद्धार्थ के मुताबिक दाल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए अगर वजन घटाने का लक्ष्य है तो इसे प्राइमरी प्रोटीन सोर्स की तरह इस्तेमाल करना सही नहीं है।

शक्कर से भरे ड्रिंक्स

सिद्धार्थ का कहना है कि साधारण कोल्ड ड्रिंक्स (जैसे नॉर्मल कोक) शरीर को सिर्फ खाली कैलोरी देते हैं। एक गिलास कोक में लगभग 100 से 150 कैलोरी होती है, जो न तो पेट भरती है और न ही शरीर को पोषण देती है।

डीप-फ्राइड फूड्स

भटूरा या तली हुई चीजें भी आपकी फिटनेस जर्नी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक भटूरे में ही लगभग 150 कैलोरी होती है। अगर आप चोले-भटूरे खाते हैं तो आसानी से 500-600 कैलोरी तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि ये वजन कम करने वालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।

पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड

सिद्धार्थ ने मजाक में कहा कि पहाड़ों पर लोग जिस फेमस इंस्टेंट नूडल्स का मजा लेते हैं, उसका नाम तो नहीं लेंगे लेकिन सब समझ ही गए। ये सब रिफाइंड फ्लोर (मैदा) से बने होते हैं, जो न तो पेट भरते हैं और न ही कोई पोषण देते हैं। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से भरे ऐसे फूड्स पेट और वजन दोनों पर बोझ डालते हैं।

ये भी पढ़ें

Shubman Gill Birthday: फिट रहने के लिए हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और क्लीन डाइट! शुभमन गिल की ये 5 आदतें जो हर फैन को करेंगी मोटीवेट
लाइफस्टाइल
Shubman Gill birthday, shubman gill age, shubman gill weight, Shubman Gill lifestyle habits, Shubman Gill birthday special,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

12 Sept 2025 03:04 pm

Published on:

12 Sept 2025 02:48 pm

Hindi News / Lifestyle News / Tamannaah Bhatia Fitness Trainer: परफेक्ट फिगर चाहिए? तमन्ना भाटिया की फिटनेस ट्रेनर ने बताया किन 5 चीजों से रखें दूरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.