Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Shubman Gill Birthday: फिट रहने के लिए हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और क्लीन डाइट! शुभमन गिल की ये 5 आदतें जो हर फैन को करेंगी मोटीवेट

Shubman Gill: टीम इंडिया के यंग स्टार शुभमन गिल न सिर्फ अपने क्रिकेट, बल्कि फिटनेस और फैशन सेंस के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। आज उनके बर्थडे पर हम उनकी 5 लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो, हर फैन को इंस्पायर करेगी।

भारत

Anamika Mishra

Sep 08, 2025

Shubman Gill birthday, shubman gill age, shubman gill weight, Shubman Gill lifestyle habits, Shubman Gill birthday special,
शुभमन गिल की ये 5 आदतें जो हर फैन को करेंगी मोटीवेट। (Image Source: Instagram)

Shubman Gill Habits: टीम इंडिया के यंग स्टार शुभमन गिल आज अपना 26वां जन्मदिन मना रहे हैं। शुभमन गिल की क्रिकेट पारी तो हर फैन को बेहद पसंद आती है। लेकिन, इसके साथ ही फैंस को शुभमन गिल की फिटनेस लाइफ और स्टाइल के बारे में जानना भी अच्छा लगता है। अपनी शानदार पारी और दावेदारी से शुभमन गिल आज की जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। ऐसे में उनके फैंस भी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं।

सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर (Most Stylish Cricketer)

शुभमन गिल मैदान पर अपने धमाकेदार कवर ड्राइव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन, इसके साथ ही वह भारत के सबसे ज्यादा फोटोग्राफ किए जाने वाले और सबसे स्टाइलिश युवा खेल सितारों में से एक बनते जा रहे हैं। पिछले दशक में विराट कोहली को स्पोर्टी और स्टाइलिश ड्रेसिंग के लिए जाना जाते था। वहीं, अब गिल जेन-जी की पहली पसंद बन गए हैं।

ये भी पढ़ें

Period Travel Tips: मूड स्विंग्स से लेकर Cramps तक, पीरियड्स में ट्रैवलिंग के लिए काम आएंगे ये नेचुरल रेमेडीज
लाइफस्टाइल
Travel Tips,period me safar kaise kare,travel tips during periods,

कठोर फिटनेस और वर्कआउट (Fitness and Workout)

शुभमन गिल अपने फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। वह घंटों जिम में वर्कआउट करते हैं, जिसमें वेट ट्रेनिंग, लंजेस और चेस्ट प्रेस जैसी एक्सरसाइज शामिल हैं। वह ताकत और विस्फोटक शक्ति के लिए हफ्ते में 3-4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जो शक्तिशाली शॉट्स और विकेटों के बीच तेज मूवमेंट के लिए जरूरी है।

स्वस्थ और संतुलित आहार (Diet)

अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए वह हेल्दी डाइट लेते हैं. नाश्ते में अंडे और फल, दोपहर के खाने में उबले अंडे, ग्लूटेन फ्री रोटी और हरी सब्जियां, और रात के खाने में हल्का भोजन पसंद करते हैं, जिनमें ग्रिल्ड चिकन, लैंब और मछली शामिल हैं।

परिवार से गहरा जुड़ाव (Family Connection)

मैच जीतने के बाद वह शुभमन गिल सबसे पहले अपने पिता को फोन करते हैं, साथ ही वह अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। वह अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं। उनके लिए परिवार बहुत खास है, वह इस बात पर हमेशा जोर देते हैं।

ट्रेंडी फैशन (Trendy Fashion)

शुभमन गिल का फैशन सेंस फैंस को काफी पसंद आता है। वह मैच, बीच आउटफिट्स से लेकर हाई-प्रोफाइल पार्टियों तक में अपने अलग अंदाज से सबको प्रभावित करते हैं। जहां कुछ स्पोर्ट्स स्टार्स चेन, कैप और बड़े चश्मे पहनते हैं, वहीं गिल ज्यादा संतुलित तरीका अपनाते हैं। एक लग्जरी घड़ी, एक साधारण कैप या एक जोड़ी एविएटर, सब एक साथ कभी नहीं पहनते हैं।

ये भी पढ़ें

Coffee For Hair: कॉफी रिंस से चमकदार बाल! जानिए कैसे काम करता है ये DIY हैक
लाइफस्टाइल
Coffee rinse for hair, coffee for shiny hair, DIY coffee hair treatment, Benefits of coffee for hair, Natural hair shine remedy, How to use coffee for hair rinse,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Updated on:

08 Sept 2025 11:26 am

Published on:

08 Sept 2025 11:25 am

Hindi News / Lifestyle News / Shubman Gill Birthday: फिट रहने के लिए हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और क्लीन डाइट! शुभमन गिल की ये 5 आदतें जो हर फैन को करेंगी मोटीवेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.