Shubman Gill Birthday: फिट रहने के लिए हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और क्लीन डाइट! शुभमन गिल की ये 5 आदतें जो हर फैन को करेंगी मोटीवेट

Shubman Gill Habits: टीम इंडिया के यंग स्टार शुभमन गिल आज अपना 26वां जन्मदिन मना रहे हैं। शुभमन गिल की क्रिकेट पारी तो हर फैन को बेहद पसंद आती है। लेकिन, इसके साथ ही फैंस को शुभमन गिल की फिटनेस लाइफ और स्टाइल के बारे में जानना भी अच्छा लगता है। अपनी शानदार पारी और दावेदारी से शुभमन गिल आज की जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। ऐसे में उनके फैंस भी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं।
शुभमन गिल मैदान पर अपने धमाकेदार कवर ड्राइव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन, इसके साथ ही वह भारत के सबसे ज्यादा फोटोग्राफ किए जाने वाले और सबसे स्टाइलिश युवा खेल सितारों में से एक बनते जा रहे हैं। पिछले दशक में विराट कोहली को स्पोर्टी और स्टाइलिश ड्रेसिंग के लिए जाना जाते था। वहीं, अब गिल जेन-जी की पहली पसंद बन गए हैं।
शुभमन गिल अपने फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। वह घंटों जिम में वर्कआउट करते हैं, जिसमें वेट ट्रेनिंग, लंजेस और चेस्ट प्रेस जैसी एक्सरसाइज शामिल हैं। वह ताकत और विस्फोटक शक्ति के लिए हफ्ते में 3-4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जो शक्तिशाली शॉट्स और विकेटों के बीच तेज मूवमेंट के लिए जरूरी है।
अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए वह हेल्दी डाइट लेते हैं. नाश्ते में अंडे और फल, दोपहर के खाने में उबले अंडे, ग्लूटेन फ्री रोटी और हरी सब्जियां, और रात के खाने में हल्का भोजन पसंद करते हैं, जिनमें ग्रिल्ड चिकन, लैंब और मछली शामिल हैं।
मैच जीतने के बाद वह शुभमन गिल सबसे पहले अपने पिता को फोन करते हैं, साथ ही वह अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। वह अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं। उनके लिए परिवार बहुत खास है, वह इस बात पर हमेशा जोर देते हैं।
शुभमन गिल का फैशन सेंस फैंस को काफी पसंद आता है। वह मैच, बीच आउटफिट्स से लेकर हाई-प्रोफाइल पार्टियों तक में अपने अलग अंदाज से सबको प्रभावित करते हैं। जहां कुछ स्पोर्ट्स स्टार्स चेन, कैप और बड़े चश्मे पहनते हैं, वहीं गिल ज्यादा संतुलित तरीका अपनाते हैं। एक लग्जरी घड़ी, एक साधारण कैप या एक जोड़ी एविएटर, सब एक साथ कभी नहीं पहनते हैं।