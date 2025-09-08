Shubman Gill Birthday: फिट रहने के लिए हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और क्लीन डाइट! शुभमन गिल की ये 5 आदतें जो हर फैन को करेंगी मोटीवेट

Shubman Gill Habits: टीम इंडिया के यंग स्टार शुभमन गिल आज अपना 26वां जन्मदिन मना रहे हैं। शुभमन गिल की क्रिकेट पारी तो हर फैन को बेहद पसंद आती है। लेकिन, इसके साथ ही फैंस को शुभमन गिल की फिटनेस लाइफ और स्टाइल के बारे में जानना भी अच्छा लगता है। अपनी शानदार पारी और दावेदारी से शुभमन गिल आज की जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। ऐसे में उनके फैंस भी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं।