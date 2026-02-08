8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Bay Leaf Water Benefits: रोजाना तेज पत्ता उबालकर पीने से शरीर में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं

Bay Leaf Water Benefits: भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला तेज पत्ता सिर्फ स्वाद और खुशबू के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहद खास माना जाता है। आयुर्वेद में तेज पत्ता को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 08, 2026

तेज पत्ता उबालकर पीने के फायदे, Boiled Bay Leaf Water Benefits, tej patta ubal kar peene ke fayde,

Morning bay leaf water benefit|फोटो सोर्स – Freepik

Bay Leaf Water Benefits: रसोई में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला तेज पत्ता सिर्फ मसाला ही नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ा एक असरदार घरेलू उपाय भी माना जाता है। आयुर्वेद में तेज पत्ता को पाचन, ब्लड शुगर और किडनी हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है। रोजाना सीमित मात्रा में तेज पत्ता उबालकर पीने से शरीर के अंदर धीरे-धीरे कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनके बारे में बहुत से लोग अब भी अनजान हैं।

तेज पत्ता क्यों है सेहत के लिए फायदेमंद

तेज पत्ते में विटामिन ए, बी, सी और ई के साथ-साथ आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं।

कोलेस्ट्रॉल को करता है कंट्रोल

तेज पत्ता उबालकर पीने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में सहायता मिलती है। यह दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और हार्ट डिजीज के खतरे को भी कम कर सकता है।

वजन घटाने में मददगार

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तेज पत्ता का पानी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे अतिरिक्त कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है।

डायबिटीज को रखे संतुलन में

तेज पत्ता का पानी ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में सहायक माना जाता है। यह इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को लाभ मिल सकता है।

इम्यूनिटी को बनाए मजबूत

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। नियमित सेवन से वायरल संक्रमण, सर्दी-खांसी और मौसमी एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है।

सूजन और दर्द में राहत

तेज पत्ता का पानी शरीर में सूजन को कम करने में सहायक है। खासतौर पर जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से जूझ रहे लोगों को इससे आराम मिल सकता है।

नींद की गुणवत्ता में सुधार

तेज पत्ता तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे नींद से जुड़ी समस्याएं जैसे अनिद्रा और बेचैनी धीरे-धीरे कम हो सकती हैं।

How to Make Bay Leaf Water: तेज पत्ता उबालकर कैसे पिएं

एक पैन में 1.5 गिलास पानी लें और उसमें 3-4 तेज पत्ते डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो छानकर हल्का गुनगुना कर लें। चाहें तो इसमें थोड़ा शहद और नींबू का रस मिला सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए इसे सुबह खाली पेट पिएं।

ये भी पढ़ें

Hello Doctor : खाने के बाद क्यों तेज हो जाती है दिल की धड़कन? एक्सपर्ट से जानें हृदय रोग से जुड़े 5 सवालों के जवाब
स्वास्थ्य
hello doctor

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

08 Feb 2026 02:54 pm

Hindi News / Lifestyle News / Bay Leaf Water Benefits: रोजाना तेज पत्ता उबालकर पीने से शरीर में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Chocolate Town of India: जानिए किस शहर को कहा जाता है भारत का चॉकलेट टाउन

Indian chocolate, artisanal chocolate, Ooty tourism,
लाइफस्टाइल

Ultra Processed Foods Alert: मैगी जैसे पैकेटबंद फूड बन रहे हैं साइलेंट किलर, बढ़ा रहे हैं गंभीर बीमारियों का खतरा

Healthy eating awareness,Ultra-Processed Foods, Ultra processed foods,
लाइफस्टाइल

क्या आपके पार्टनर ने भी आपको ‘Soft Launch’ किया है? जानें सोशल मीडिया के ये नए रोमांस ट्रेंड्स

soft launch relationship, Social media romance trends, Valentine 2026 trends,
लाइफस्टाइल

Health Alert: Smoking से भी खतरनाक? प्लेट में रखा पिज्जा बन रहा है जानलेवा आदत, घट रही है लोगों की औसत आयु

Health Alert news, Pizza health risk, Smoking vs junk food,
लाइफस्टाइल

Dholavira Indus Valley Civilization: कच्छ की अनोखी कहानी, बंजर जमीन से विरासत, उद्योग और पर्यटन तक का सफर

Dholavira Indus Valley Civilization
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.