Bay Leaf Water Benefits: रोजाना तेज पत्ता उबालकर पीने से शरीर में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं

Bay Leaf Water Benefits: रसोई में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला तेज पत्ता सिर्फ मसाला ही नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ा एक असरदार घरेलू उपाय भी माना जाता है। आयुर्वेद में तेज पत्ता को पाचन, ब्लड शुगर और किडनी हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है। रोजाना सीमित मात्रा में तेज पत्ता उबालकर पीने से शरीर के अंदर धीरे-धीरे कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनके बारे में बहुत से लोग अब भी अनजान हैं।