Hello Doctor : खाने के बाद क्यों तेज हो जाती है दिल की धड़कन? एक्सपर्ट से जानें हृदय रोग से जुड़े 5 सवालों के जवाब

प्रश्न: मेरी उम्र 46 वर्ष है और मुझे दिन या शाम का खाना खाने के बाद दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मीठा या भारी भोजन करने पर कब्ज की शिकायत भी रहती है। कृपया बताइए कि इसके कारण क्या हो सकते हैं और इससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: 46 की उम्र में भारी भोजन और अधिक शुगर लेने से हृदय पर वर्क लोड और प्रेशर बढ़ जाता है। इसके कारण ब्लड प्रेशर और धड़कन बढ़ सकती है। यह सामान्य भी हो सकता है और किसी अंडरलाइंग हार्ट डिजीज का संकेत भी। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री हृदय रोग की है, तो आपको चेकअप करवाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कोई छुपी हुई बीमारी तो नहीं है।