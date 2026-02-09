Nail Biting Side Effects: नाखून नहीं, बैक्टीरिया चबा रहे हैं आप! जानिए कैसे बीमारियों का रास्ता बनती है ये आदत

यह आदत सिर्फ नाखून खराब करने तक सीमित नहीं रहती। डॉक्टरों के अनुसार, इससे सामाजिक और मानसिक परेशानियां भी बढ़ सकती हैं, जैसे शर्मिंदगी, आत्मविश्वास में कमी और सामाजिक असहजता। शारीरिक रूप से देखें तो नाखून और आसपास की त्वचा में संक्रमण, फंगल इंफेक्शन, परजीवी और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नाखूनों की गंदगी जब मुंह में जाती है, तो बैक्टीरिया सीधे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जबड़े के जोड़ (TMJ) में दर्द, मसूड़ों में चोट, सूजन और बैक्टीरियल इंफेक्शन भी हो सकता है।