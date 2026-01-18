18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Korean Brushing Technique: सुबह-शाम की आदत बदलें, कोरिया का 3-3-3 फॉर्मूला जो दांतों को लंबे समय तक रखे हेल्दी

Korean Brushing Technique: अच्छी ओरल हेल्थ सिर्फ खूबसूरत मुस्कान के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर की सेहत के लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत लंबे समय तक मजबूत और चमकदार रहें, तो कोरिया का 3-3-3 ओरल केयर फॉर्मूला आपकी दिनचर्या में बड़ा बदलाव ला सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 18, 2026

Korean 3-3-3 Formula, 3-3-3 Brushing Rule, Korean Oral Care,

Teeth care routine Korean method|फोटो सोर्स – Freepik

Korean Brushing Technique: चमकदार मुस्कान और मजबूत दांत हर किसी का सपना होते हैं। हम रोज दांत ब्रश तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार दांत पूरी तरह साफ नहीं लगते या उन पर पीलेपन की परत जम जाती है। असल में समस्या ब्रश न करने की नहीं, बल्कि गलत तरीके से ब्रश करने की होती है। कोरिया में ओरल केयर को लेकर एक आसान लेकिन बेहद असरदार रूटीन फॉलो किया जाता है, जिसे 3-3-3 ब्रशिंग रूल कहा जाता है। माना जाता है कि यह सिंपल आदत दांतों को लंबे समय तक हेल्दी रखने और नेचुरल चमक बनाए रखने में मदद करती है।

Oral Care Tips: क्या है 3-3-3 रूल?

3-3-3 रूल दांतों की सफाई का एक आसान और प्रभावी तरीका है, जिसकी शुरुआत कोरिया से मानी जाती है। इस नियम के अनुसार दिन में तीन बार ब्रश करना चाहिए, हर बार कम से कम तीन मिनट तक दांतों की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए और खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि कम से कम तीन मिनट का अंतर देकर ही ब्रश करना चाहिए। यह आदत दांतों को सही समय पर और सही तरीके से साफ करने में मदद करती है, जिससे गंदगी, बैक्टीरिया और पीली परत जमने का खतरा कम हो जाता है।

3-3-3 रूल क्यों है कोरियन स्माइल का राज

दिन में तीन बार ब्रश करें

सुबह उठने के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना आदर्श माना जाता है। इससे मुंह में बैक्टीरिया पनपने का मौका नहीं मिलता।

तीन मिनट तक ब्रश करें

अक्सर लोग जल्दी-जल्दी ब्रश कर लेते हैं, जिससे दांतों के सभी हिस्से साफ नहीं हो पाते। तीन मिनट तक ब्रश करने से दांतों के आगे, पीछे, किनारों और मसूड़ों की सही सफाई हो जाती है।

खाने के तीन मिनट बाद ब्रश करें

खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करने से दांतों की ऊपरी परत यानी एनामेल को नुकसान हो सकता है। थोड़ी देर रुकने से लार भोजन से बने एसिड को बेअसर कर देती है और दांत सुरक्षित रहते हैं।

क्यों जरूरी है 3-3-3 रूल?

यह नियम दांतों में जमा खाने के कणों को हटाने, प्लाक कम करने और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दिन में तीन बार ब्रश करने से बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका नहीं मिलता और कैविटी का खतरा कम होता है।

3-3-3 रूल को अपनाने का सही तरीका

दांतों की सही देखभाल के लिए हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल वाला टूथब्रश इस्तेमाल करें और टूथपेस्ट की मात्रा मटर के दाने जितनी ही रखें। ब्रश करते समय हल्के हाथ से गोल-गोल घुमाकर दांत साफ करें और जीभ की सफाई करना न भूलें। ब्रश करने के तुरंत बाद जोर से कुल्ला करने से बचें, ताकि टूथपेस्ट कुछ मिनट तक दांतों पर असर दिखा सके। इसके अलावा, बेहतर ओरल हाइजीन के लिए हर तीन महीने में टूथब्रश बदलना भी जरूरी है।

क्या कहता है विज्ञान?

International Journal of Dental Hygiene के अनुसार, दो से तीन मिनट तक ब्रश करने से कम समय में किए गए ब्रश की तुलना में ज्यादा प्लाक हटता है और मसूड़ों की समस्याएं भी कम होती हैं। साथ ही, खाने के तुरंत बाद ब्रश न करने से दांतों का एनामेल सुरक्षित रहता है।

दांतों को स्वस्थ रखने के लिए अतिरिक्त टिप्स

  • रोजाना फ्लॉस का इस्तेमाल करें।
  • मीठी चीजों और शुगर ड्रिंक्स से दूरी बनाएं।
  • समय-समय पर डेंटिस्ट से चेकअप कराएं।
  • ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, इससे मुंह साफ रहता है।

ये भी पढ़ें

Wisdom Teeth : ‘अकल दाढ़’ का दर्द दूर करने के लिए दवा जरूरी या सर्जरी, डेंटिस्ट से समझिए
Patrika Special News
Wisdom Teeth, Wisdom Teeth remove or not, akal daadh surgery,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Jan 2026 10:04 am

Hindi News / Lifestyle News / Korean Brushing Technique: सुबह-शाम की आदत बदलें, कोरिया का 3-3-3 फॉर्मूला जो दांतों को लंबे समय तक रखे हेल्दी

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

PERMA Model: बैंक बैलेंस नहीं, खुश रहने के लिए चाहिए ये 5 चीजें! पॉजिटिव साइकोलॉजी के ‘गॉडफादर’ से सीखें तरीका

Martin Seligman PERMA Model, Martin Seligman PERMA Model of happiness, बिना पैसे के खुश कैसे रहें
लाइफस्टाइल

Fenugreek Benefits for Females: सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, हार्मोनल बैलेंस के लिए महिलाओं का सुपरड्रिंक है मेथी पानी

Fenugreek benefits for females, Methi water benefits for women, Fenugreek water for hormonal balance,
लाइफस्टाइल

Golden Globes 2026: 300+ घंटों की कारीगरी, गोल्डन ग्लोब्स में Selena Gomez की ड्रेस बनी शोस्टॉप

Selena Gomez dress, Golden Globes red carpet,
लाइफस्टाइल

किचन में छिपा है फैटी लिवर का इलाज, साइंस ने बताया मामूली लहसुन का कमाल

Benefits of Eating Raw Garlic, Fatty liver treatment at home, fatty liver home remedy in hindi
लाइफस्टाइल

Deforestation Due to Coffee Production: जंगलों की कीमत पर एक कप कॉफी? जानिए क्यों सुबह की पहली चुस्की पर्यावरण के लिए बड़ा है खतरा

Coffee environmental impact, Coffee carbon footprint, Environmental cost of coffee,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.