Korean Brushing Technique: सुबह-शाम की आदत बदलें, कोरिया का 3-3-3 फॉर्मूला जो दांतों को लंबे समय तक रखे हेल्दी

Teeth care routine Korean method|फोटो सोर्स – Freepik
Korean Brushing Technique: चमकदार मुस्कान और मजबूत दांत हर किसी का सपना होते हैं। हम रोज दांत ब्रश तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार दांत पूरी तरह साफ नहीं लगते या उन पर पीलेपन की परत जम जाती है। असल में समस्या ब्रश न करने की नहीं, बल्कि गलत तरीके से ब्रश करने की होती है। कोरिया में ओरल केयर को लेकर एक आसान लेकिन बेहद असरदार रूटीन फॉलो किया जाता है, जिसे 3-3-3 ब्रशिंग रूल कहा जाता है। माना जाता है कि यह सिंपल आदत दांतों को लंबे समय तक हेल्दी रखने और नेचुरल चमक बनाए रखने में मदद करती है।
3-3-3 रूल दांतों की सफाई का एक आसान और प्रभावी तरीका है, जिसकी शुरुआत कोरिया से मानी जाती है। इस नियम के अनुसार दिन में तीन बार ब्रश करना चाहिए, हर बार कम से कम तीन मिनट तक दांतों की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए और खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि कम से कम तीन मिनट का अंतर देकर ही ब्रश करना चाहिए। यह आदत दांतों को सही समय पर और सही तरीके से साफ करने में मदद करती है, जिससे गंदगी, बैक्टीरिया और पीली परत जमने का खतरा कम हो जाता है।
सुबह उठने के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना आदर्श माना जाता है। इससे मुंह में बैक्टीरिया पनपने का मौका नहीं मिलता।
अक्सर लोग जल्दी-जल्दी ब्रश कर लेते हैं, जिससे दांतों के सभी हिस्से साफ नहीं हो पाते। तीन मिनट तक ब्रश करने से दांतों के आगे, पीछे, किनारों और मसूड़ों की सही सफाई हो जाती है।
खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करने से दांतों की ऊपरी परत यानी एनामेल को नुकसान हो सकता है। थोड़ी देर रुकने से लार भोजन से बने एसिड को बेअसर कर देती है और दांत सुरक्षित रहते हैं।
यह नियम दांतों में जमा खाने के कणों को हटाने, प्लाक कम करने और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दिन में तीन बार ब्रश करने से बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका नहीं मिलता और कैविटी का खतरा कम होता है।
दांतों की सही देखभाल के लिए हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल वाला टूथब्रश इस्तेमाल करें और टूथपेस्ट की मात्रा मटर के दाने जितनी ही रखें। ब्रश करते समय हल्के हाथ से गोल-गोल घुमाकर दांत साफ करें और जीभ की सफाई करना न भूलें। ब्रश करने के तुरंत बाद जोर से कुल्ला करने से बचें, ताकि टूथपेस्ट कुछ मिनट तक दांतों पर असर दिखा सके। इसके अलावा, बेहतर ओरल हाइजीन के लिए हर तीन महीने में टूथब्रश बदलना भी जरूरी है।
International Journal of Dental Hygiene के अनुसार, दो से तीन मिनट तक ब्रश करने से कम समय में किए गए ब्रश की तुलना में ज्यादा प्लाक हटता है और मसूड़ों की समस्याएं भी कम होती हैं। साथ ही, खाने के तुरंत बाद ब्रश न करने से दांतों का एनामेल सुरक्षित रहता है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य