Korean Brushing Technique: सुबह-शाम की आदत बदलें, कोरिया का 3-3-3 फॉर्मूला जो दांतों को लंबे समय तक रखे हेल्दी

Korean Brushing Technique: चमकदार मुस्कान और मजबूत दांत हर किसी का सपना होते हैं। हम रोज दांत ब्रश तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार दांत पूरी तरह साफ नहीं लगते या उन पर पीलेपन की परत जम जाती है। असल में समस्या ब्रश न करने की नहीं, बल्कि गलत तरीके से ब्रश करने की होती है। कोरिया में ओरल केयर को लेकर एक आसान लेकिन बेहद असरदार रूटीन फॉलो किया जाता है, जिसे 3-3-3 ब्रशिंग रूल कहा जाता है। माना जाता है कि यह सिंपल आदत दांतों को लंबे समय तक हेल्दी रखने और नेचुरल चमक बनाए रखने में मदद करती है।