Healthy Teeth Benefits: सावधान! मुंह में है एक भी सड़ा दांत? तो घट सकती है आपकी उम्र, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Healthy Teeth Benefits: अक्सर लोग दांतों की देखभाल को सिर्फ मुस्कान या खाने-पीने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन एक नई रिसर्च बताती है कि दांतों की हालत आपकी पूरी सेहत और उम्र से भी जुड़ी हो सकती है। जापान में हुई एक बड़ी स्टडी के मुताबिक, किसी व्यक्ति के दांत कितने स्वस्थ हैं, यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह कितनी लंबी उम्र जी सकता है।
यह अध्ययन जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। इसमें 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के करीब 1 लाख 90 हजार लोगों के हेल्थ और डेंटल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। रिसर्च में हर दांत को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गयास्वस्थ दांत, भरा हुआ दांत, सड़ा हुआ दांत और गायब दांत।
स्टडी में सामने आया कि सिर्फ यह गिनना काफी नहीं है कि मुंह में कितने दांत बचे हैं। असल में यह ज्यादा मायने रखता है कि दांतों की हालत कैसी है। जिन लोगों के दांत स्वस्थ थे या जिनके दांत समय पर भरवाए गए थे, उनमें जल्दी मौत का खतरा कम पाया गया।वहीं जिन लोगों के ज्यादा दांत सड़े हुए थे या गिर चुके थे, उनमें समय से पहले मौत का जोखिम ज्यादा देखा गया।
डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना है कि सड़े या खराब दांत शरीर में लंबे समय तक सूजन यानी इंफ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। यह सूजन धीरे-धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल सकती है, जिससे दिल, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, जब दांत गिर जाते हैं या बहुत खराब हो जाते हैं, तो व्यक्ति ठीक से चबा नहीं पाता। इससे पोषण पर असर पड़ता है और शरीर को जरूरी विटामिन व मिनरल नहीं मिल पाते, जिससे कमजोरी और दूसरी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
इस स्टडी से साफ संकेत मिलता है कि समय पर दांतों का इलाज कराना बेहद जरूरी है। दांत भरवाना या सही ट्रीटमेंट करवाना सिर्फ मुंह की समस्या नहीं सुलझाता, बल्कि लंबे समय तक सेहत को भी बेहतर बनाए रख सकता है।
रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि खराब दांत कई बार इस बात का संकेत होते हैं कि व्यक्ति को सही समय पर हेल्थकेयर नहीं मिल पा रही या उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे कारक भी उम्र और सेहत दोनों पर असर डाल सकते हैं।
कुल मिलाकर, यह स्टडी हमें याद दिलाती है कि दांतों की देखभाल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रोजाना ब्रश करना, समय-समय पर डेंटिस्ट को दिखाना और दांतों का इलाज कराना न सिर्फ मुस्कान, बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कुंजी हो सकता है।
