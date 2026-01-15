Healthy Teeth Benefits: सावधान! मुंह में है एक भी सड़ा दांत? तो घट सकती है आपकी उम्र, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना है कि सड़े या खराब दांत शरीर में लंबे समय तक सूजन यानी इंफ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। यह सूजन धीरे-धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल सकती है, जिससे दिल, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, जब दांत गिर जाते हैं या बहुत खराब हो जाते हैं, तो व्यक्ति ठीक से चबा नहीं पाता। इससे पोषण पर असर पड़ता है और शरीर को जरूरी विटामिन व मिनरल नहीं मिल पाते, जिससे कमजोरी और दूसरी समस्याएं बढ़ सकती हैं।