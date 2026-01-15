15 जनवरी 2026,

Healthy Teeth Benefits: सावधान! मुंह में है एक भी सड़ा दांत? तो घट सकती है आपकी उम्र, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Healthy Teeth Benefits: जापान में एक रिसर्च हुआ जिसमें ये खुलासा हुआ है कि अब दांतों की हालत आपकी उम्र और सेहत तय कर सकती है। जानिए स्वस्थ दांत क्यों हैं लंबी जिंदगी की कुंजी।

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 15, 2026

Healthy Teeth Benefits

Healthy Teeth Benefits (photo- gemini ai)

Healthy Teeth Benefits: अक्सर लोग दांतों की देखभाल को सिर्फ मुस्कान या खाने-पीने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन एक नई रिसर्च बताती है कि दांतों की हालत आपकी पूरी सेहत और उम्र से भी जुड़ी हो सकती है। जापान में हुई एक बड़ी स्टडी के मुताबिक, किसी व्यक्ति के दांत कितने स्वस्थ हैं, यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह कितनी लंबी उम्र जी सकता है।

बुजुर्गों पर की गई बड़ी स्टडी

यह अध्ययन जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। इसमें 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के करीब 1 लाख 90 हजार लोगों के हेल्थ और डेंटल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। रिसर्च में हर दांत को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गयास्वस्थ दांत, भरा हुआ दांत, सड़ा हुआ दांत और गायब दांत।

सिर्फ दांतों की संख्या नहीं, उनकी हालत भी अहम

स्टडी में सामने आया कि सिर्फ यह गिनना काफी नहीं है कि मुंह में कितने दांत बचे हैं। असल में यह ज्यादा मायने रखता है कि दांतों की हालत कैसी है। जिन लोगों के दांत स्वस्थ थे या जिनके दांत समय पर भरवाए गए थे, उनमें जल्दी मौत का खतरा कम पाया गया।वहीं जिन लोगों के ज्यादा दांत सड़े हुए थे या गिर चुके थे, उनमें समय से पहले मौत का जोखिम ज्यादा देखा गया।

सड़े दांत क्यों बढ़ाते हैं खतरा

डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना है कि सड़े या खराब दांत शरीर में लंबे समय तक सूजन यानी इंफ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। यह सूजन धीरे-धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल सकती है, जिससे दिल, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, जब दांत गिर जाते हैं या बहुत खराब हो जाते हैं, तो व्यक्ति ठीक से चबा नहीं पाता। इससे पोषण पर असर पड़ता है और शरीर को जरूरी विटामिन व मिनरल नहीं मिल पाते, जिससे कमजोरी और दूसरी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

समय पर इलाज है सबसे जरूरी

इस स्टडी से साफ संकेत मिलता है कि समय पर दांतों का इलाज कराना बेहद जरूरी है। दांत भरवाना या सही ट्रीटमेंट करवाना सिर्फ मुंह की समस्या नहीं सुलझाता, बल्कि लंबे समय तक सेहत को भी बेहतर बनाए रख सकता है।

दांतों की सेहत और जीवनशैली का रिश्ता

रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि खराब दांत कई बार इस बात का संकेत होते हैं कि व्यक्ति को सही समय पर हेल्थकेयर नहीं मिल पा रही या उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे कारक भी उम्र और सेहत दोनों पर असर डाल सकते हैं।

सेहतमंद जिंदगी के लिए दांतों का ध्यान रखें

कुल मिलाकर, यह स्टडी हमें याद दिलाती है कि दांतों की देखभाल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रोजाना ब्रश करना, समय-समय पर डेंटिस्ट को दिखाना और दांतों का इलाज कराना न सिर्फ मुस्कान, बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कुंजी हो सकता है।

Hindi News / Health / Healthy Teeth Benefits: सावधान! मुंह में है एक भी सड़ा दांत? तो घट सकती है आपकी उम्र, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

