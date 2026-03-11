Pineapple Benefits for Men: क्या अनानास खाने से बढ़ता है स्पर्म काउंट? डॉक्टर ने बताया वायरल दावे की सच्चाई

अनानास में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनकी वजह से लोग इसे फर्टिलिटी से जोड़ने लगते हैं। इसमें मौजूद कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। विटामिन C, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ब्रोमेलेन नाम का एंजाइम, जिसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। मैंगनीज और फोलेट जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, जो स्पर्म के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से कुछ लोग मान लेते हैं कि अनानास खाने से सीधे स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई मजबूत वैज्ञानिक सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अनानास खाने से स्पर्म काउंट, स्पर्म की गति या फर्टिलिटी बेहतर हो जाती है।