11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Pineapple Benefits for Men: क्या अनानास खाने से बढ़ता है स्पर्म काउंट? डॉक्टर ने बताया वायरल दावे की सच्चाई

Pineapple Benefits for Men: सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि अनानास खाने से पुरुषों का स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी बढ़ती है। फर्टिलिटी एक्सपर्ट ने बताया इस दावे की सच्चाई और पुरुषों की फर्टिलिटी बढ़ाने के सही तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 11, 2026

Pineapple Benefits for Men

Pineapple Benefits for Men (Photo- gemini ai)

Pineapple Benefits for Men: आज के समय में सोशल मीडिया पर सेहत से जुड़ी कई तरह की सलाहें देखने को मिलती हैं। कई लोग बुखार से लेकर फर्टिलिटी जैसी गंभीर समस्याओं तक के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भरोसा करने लगते हैं, जबकि सही जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है।

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दावा काफी वायरल हो रहा है कि अनानास (पाइनएप्पल) खाने से पुरुषों की फर्टिलिटी बढ़ती है और स्पर्म हेल्थ बेहतर होती है। क्योंकि यह फल पौष्टिक माना जाता है और आसानी से मिल जाता है, इसलिए कई लोग मान लेते हैं कि इसे खाने से स्पर्म काउंट और प्रजनन क्षमता में सुधार हो सकता है। लेकिन फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सच्चाई इतनी आसान नहीं है। डॉ. पारुल गुप्ता, के अनुसार, “अनानास एक हेल्दी फल जरूर है, लेकिन यह पुरुषों की बांझपन की समस्या का कोई जादुई इलाज नहीं है। सिर्फ अनानास खाने से फर्टिलिटी की समस्या ठीक नहीं हो सकती।”

अनानास को फर्टिलिटी से क्यों जोड़ा जाता है?

अनानास में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनकी वजह से लोग इसे फर्टिलिटी से जोड़ने लगते हैं। इसमें मौजूद कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। विटामिन C, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ब्रोमेलेन नाम का एंजाइम, जिसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। मैंगनीज और फोलेट जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, जो स्पर्म के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से कुछ लोग मान लेते हैं कि अनानास खाने से सीधे स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई मजबूत वैज्ञानिक सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अनानास खाने से स्पर्म काउंट, स्पर्म की गति या फर्टिलिटी बेहतर हो जाती है।

अनानास और फर्टिलिटी से जुड़े कुछ आम मिथक

मिथक 1: अनानास खाने से स्पर्म काउंट बढ़ता है

सच्चाई यह है कि अनानास में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन सिर्फ अनानास खाने से स्पर्म काउंट नहीं बढ़ता। स्पर्म बनने की प्रक्रिया कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे हार्मोन, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और संतुलित आहार।

मिथक 2: रोज अनानास खाने से पुरुषों की बांझपन की समस्या ठीक हो जाती है

डॉक्टरों के मुताबिक पुरुषों में बांझपन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कम स्पर्म काउंट, स्पर्म की कम गति, हार्मोनल गड़बड़ी या संक्रमण। ऐसी स्थिति में किसी एक फल से समस्या का समाधान नहीं होता।

मिथक 3: अनानास खाने से तुरंत स्पर्म क्वालिटी बेहतर हो जाती है

यह भी गलत धारणा है। स्पर्म बनने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 90 दिन लगते हैं। इसलिए डाइट या लाइफस्टाइल में किए गए बदलाव का असर दिखने में समय लगता है।

पुरुषों की फर्टिलिटी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है?

डॉक्टरों के अनुसार फर्टिलिटी बेहतर करने के लिए किसी एक फल पर भरोसा करने के बजाय पूरे लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं:

  • शरीर का वजन संतुलित रखना
  • धूम्रपान और ज्यादा शराब से बचना
  • तनाव कम रखना
  • पर्याप्त नींद लेना
  • संतुलित और पौष्टिक आहार लेना
  • नियमित व्यायाम करना

इसलिए अगली बार अगर सोशल मीडिया पर अनानास और फर्टिलिटी से जुड़ा कोई दावा दिखाई दे, तो उस पर तुरंत भरोसा न करें। सही जानकारी के लिए हमेशा डॉक्टर या फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लेना ही बेहतर होता है।

ये भी पढ़ें

Low Sperm Count: कम स्पर्म काउंट, परिवार की मौत का रिस्क ज्यादा! नई स्टडी में खुलासा
स्वास्थ्य
Low Sperm Count

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Mar 2026 02:56 pm

Hindi News / Health / Pineapple Benefits for Men: क्या अनानास खाने से बढ़ता है स्पर्म काउंट? डॉक्टर ने बताया वायरल दावे की सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Yoga for Heart: नहीं सताएगी दिल की बीमारी की टेंशन! बस रोजाना करें ये 20 योगासन और देखें अपनी सेहत में जादुई बदलाव

Yoga for Heart
लाइफस्टाइल

Black Rain क्या है? डॉक्टरों ने बताया काली बारिश से कैसे बढ़ सकता है सांस और दिल की बीमारियों का खतरा

Black Rain Health Risks
स्वास्थ्य

खतरा! फोम वाली रंग-बिरंगी चप्पलों में छिपा है ‘हॉर्मोन बिगाड़ने वाला जहर’

Crocs Health Risk
स्वास्थ्य

Throat Infection Kidney Risk: बार-बार गले में खराश को न करें नजरअंदाज! डॉक्टरों की चेतावनी, किडनी को हो सकता है नुकसान

Throat Infection Kidney Risk
स्वास्थ्य

Meralgia Paresthetica: जांघ में जलन, झनझनाहट या सुन्नपन को न करें नजरअंदाज! हो सकती है नस दबने की समस्या

Meralgia Paresthetica
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.