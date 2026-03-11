खतरा! फोम वाली रंग-बिरंगी चप्पलों में छिपा है ‘हॉर्मोन बिगाड़ने वाला जहर’

Crocs Health Risk: पुराने समय में लोग लकड़ी के खड़ाऊ या प्राकृतिक चमड़े की चप्पलें पहनना पसंद करते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, वैसे ही मार्केट में तरह-तरह के रंग-बिरंगे और अलग-अलग मटेरियल से बने चप्पल और सैंडल मिलने लगे। ये देखने में सुंदर होने के साथ-साथ बजट में भी होते हैं और पहनने में बेहद आरामदायक महसूस होते हैं। लेकिन हाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर dr_puneetofficial नाम के चैनल पर Dr. Puneet B. Thakur द्वारा शेयर किए गए इन प्लास्टिक से बने चप्पलों को पहनने से होने वाले नुकसान ने लोगों को हैरान कर दिया है। ऐसे में अगर आप भी प्लास्टिक से बनी चप्पल खुद पहनते हैं या अपने परिवार या बच्चों को पहनाते हैं, तो इसे दोबारा खरीदने और पहनने से पहले इससे होने वाले नुकसान जरूर जान लें।