Meralgia Paresthetica: जांघ में जलन, झनझनाहट या सुन्नपन को न करें नजरअंदाज! हो सकती है नस दबने की समस्या

मैराल्जिया पेरेस्थेटिका एक न्यूरोलॉजिकल यानी नसों से जुड़ी समस्या है। यह तब होती है जब जांघ के बाहरी हिस्से में महसूस होने वाली संवेदना (सेंस) को नियंत्रित करने वाली एक नस पर दबाव पड़ जाता है। इस नस को लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व कहा जाता है। यह नस पेल्विस यानी कूल्हे के पास से होकर जांघ के बाहरी हिस्से तक जाती है। जब किसी कारण से इस पर दबाव या जलन होती है, तो जांघ में अजीब-अजीब संवेदनाएं महसूस होने लगती हैं जैसे जलन, झनझनाहट या सुन्नपन। अच्छी बात यह है कि यह नस सिर्फ त्वचा की संवेदना से जुड़ी होती है, इसलिए इस समस्या में मांसपेशियों की ताकत पर आमतौर पर असर नहीं पड़ता।