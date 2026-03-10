Vein Health Tips: पैरों में सूजन और उभरी नसें हो सकती हैं खतरे का संकेत, डॉक्टर ने दी चेतावनी

नसों की सेहत बनाए रखने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है। रोजाना पैदल चलना, तैराकी या योग करने से खून का प्रवाह बेहतर होता है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग करना, पैरों को थोड़ा ऊंचा रखकर आराम करना और जरूरत पड़ने पर कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनना भी फायदेमंद हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से नसों से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए समय-समय पर उठकर चलना और एक्टिव रहना नसों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है।