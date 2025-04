Early Sign of Varicose Veins : पैरों में ठंडक और भारीपन को न करें नजरअंदाज, हो सकता है इस गंभीर बीमारी का संकेत

Varicose veins early signs : अगर आपके पैर अक्सर ठंडे रहते हैं और उनमें भारीपन महसूस होता है, तो इसे हल्के में न लें। एक नए अध्ययन के मुताबिक, ये लक्षण पैरों की नसों में सूजन यानी वेरिकोज वेन्स की तरफ इशारा कर सकते हैं।

Feeling Coldness and Heaviness in Your Legs Early Sign of Varicose Veins : क्या आपके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं? क्या आप बिना किसी खास कारण के पैरों में भारीपन महसूस करते हैं? अगर हां, तो सतर्क हो जाइए । ताइवान की चुंग शान मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार, ये संकेत वेरिकोज वेन्स (Varicose Veins) की ओर इशारा कर सकते हैं।

