RO Water Side Effects: RO पानी पीते हैं? सावधान! आपकी किडनी और हड्डियों के लिए हो सकता है खतरा

RO यानी Reverse Osmosis तकनीक में पानी को एक खास झिल्ली (मेम्ब्रेन) से गुजारा जाता है। यह झिल्ली बहुत बारीक होती है, जो गंदगी, केमिकल्स, बैक्टीरिया और वायरस को रोक लेती है। इसी वजह से पानी ज्यादा साफ और सुरक्षित हो जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ प्राकृतिक मिनरल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा थोड़ी कम हो सकती है। यही कारण है कि कई लोग सोचते हैं कि RO पानी “बहुत ज्यादा शुद्ध” हो जाता है और शायद सेहत के लिए अच्छा नहीं है।