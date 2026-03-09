Suryakumar Yadav : सूर्या की हुई थी सर्जरी, इस बीमारी से लड़कर खेलने गए थे T20 वर्ल्ड कप, जानिए कितनी खतरनाक थी वो बीमारी?

डॉ. गुप्ता ने कहा कि स्पोर्ट्स हर्निया (एथलेटिक प्यूबल्जिया) खिलाड़ियों को होता है। हर्निया अक्सर अधिक वजन उठाने वाले या अधिक मेहनत करने वालों को होता है। ये पेट के निचले हिस्से या कमर (groin) की मांसपेशियों, टेंडन या नरम ऊतकों में होने वाली एक दर्दनाक चोट है। इसका दर्द इतना भयंकर होता है कि मरने की तरह प्रतीत होता है। इसमें हर्निया जैसा उभार नहीं दिखता, बल्कि लगातार कमर में दर्द रहता है। जबिक, मेहनत मजदूरी करने वालों के हर्निया में उभार दिखता है या कई बार नहीं भी दिखता है।