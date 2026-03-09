9 मार्च 2026,

सोमवार

स्वास्थ्य

Suryakumar Yadav : सूर्या की हुई थी सर्जरी, इस बीमारी से लड़कर खेलने गए थे T20 वर्ल्ड कप, जानिए कितनी खतरनाक थी वो बीमारी?

Suryakumar Yadav Surgery : टी 20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड (Bharat Newzeland Match) को हराने के साथ ही एमएस धोनी, रोहित शर्मा के बाद सूर्या (SKY) कप्तानों की ऐतिहासिक लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। पर क्या आपको पता है कुछ माह पहले ही सूर्या एक बीमारी से जूझ रहे थे और फिर उनकी सर्जरी करनी पड़ी थी। आइए, डॉ. हिमांशु गुप्ता से बीमारी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

भारत

Ravi Gupta

Dr. Himanshu Gupta

Mar 09, 2026

सूर्यकुमार यादव की फाइल फोटो | Photo - Instagram/ Suryakumar Yadav

Suryakumar Yadav Surgery : भारतीय टी 20 क्रिकेट के कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम ये कप हमेशा के लिए याद किया जाएगा। टी 20 के फाइनल में न्यूजीलैंड (Bharat Newzeland Match) को हराने के साथ ही एमएस धोनी, रोहित शर्मा के बाद सूर्या (SKY) कप्तानों की ऐतिहासिक लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। पर क्या आपको पता है कुछ माह पहले ही सूर्या एक बीमारी से जूझ रहे थे और फिर उनकी सर्जरी करनी पड़ी थी। आइए, डॉ. हिमांशु गुप्ता से बीमारी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Suryakumar Yadav Health History | सर्जरी को लेकर सूर्या ने दिया था ये अपडेट

सूर्या ने जून 2025 में ये पोस्ट किया था और लिखा- "लाइफ अपडेट: पेट के निचले दाहिने हिस्से में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी हुई। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आसान सर्जरी के बाद, मैं पहले से ठीक हो रहा हूं। वापस आने का और इंतजार नहीं कर सकता।"

Sports Hernia : स्पोर्ट्स हर्निया क्या होता है?

डॉ. गुप्ता ने कहा कि स्पोर्ट्स हर्निया (एथलेटिक प्यूबल्जिया) खिलाड़ियों को होता है। हर्निया अक्सर अधिक वजन उठाने वाले या अधिक मेहनत करने वालों को होता है। ये पेट के निचले हिस्से या कमर (groin) की मांसपेशियों, टेंडन या नरम ऊतकों में होने वाली एक दर्दनाक चोट है। इसका दर्द इतना भयंकर होता है कि मरने की तरह प्रतीत होता है। इसमें हर्निया जैसा उभार नहीं दिखता, बल्कि लगातार कमर में दर्द रहता है। जबिक, मेहनत मजदूरी करने वालों के हर्निया में उभार दिखता है या कई बार नहीं भी दिखता है।

VIDEO : जीत के बाद Suryakumar Yadav ने खुद को क्यों मारे थप्पड़

हर्निया खतरनाक होता है?

हर्निया अगर समय पर इलाज करा लिया जाए तो ठीक हो सकता है। कई बार सर्जरी की नौबत पड़ती है। कुछ लोग इसे नजरअंदाज करते हैं जिसके कारण गंभीर समस्या हो जाती है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो ये आपकी जान भी ले सकता है।

Hindi News / Health / Suryakumar Yadav : सूर्या की हुई थी सर्जरी, इस बीमारी से लड़कर खेलने गए थे T20 वर्ल्ड कप, जानिए कितनी खतरनाक थी वो बीमारी?

