Cosmetics Cancer Risk: क्या शैम्पू, साबुन और डियोडोरेंट से हो सकता है कैंसर? डॉक्टर ने बताया सच

शैम्पू, साबुन, हेयर वॉश और बॉडी वॉश जैसे प्रोडक्ट्स त्वचा पर थोड़ी देर के लिए लगाए जाते हैं और फिर तुरंत धो दिए जाते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ज्यादा देर तक त्वचा के संपर्क में नहीं रहते, इसलिए आमतौर पर कैंसर का खतरा पैदा नहीं करते। डॉ. शर्मा के अनुसार अगर कोई यह कहता है कि शैम्पू या साबुन सीधे कैंसर का कारण बनते हैं, तो यह पूरी तरह गलत जानकारी हो सकती है। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो आमतौर पर चिंता की कोई बात नहीं होती।