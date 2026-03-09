Eye Makeup Safety: रोज आईलाइनर और मस्कारा लगाना पड़ सकता है भारी! डॉक्टर ने बताए 7 सेफ्टी टिप्स

कई लोग थकान के कारण रात में मेकअप हटाए बिना ही सो जाते हैं, लेकिन यह आदत आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इससे पलकों में सूजन या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सोने से पहले हल्के मेकअप रिमूवर से आई मेकअप जरूर साफ करें। डॉक्टरों की सलाह है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन आंखों को मेकअप से आराम देना चाहिए। अगर आंखों में लगातार दर्द, लालपन, पानी आना या धुंधला दिखना जैसी समस्या हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है।