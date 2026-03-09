Early Morning Heart Attack : इस ‘समय’ हार्ट अटैक का सबसे अधिक खतरा, डॉक्टर ने शोध में पाया, जानिए क्यों

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI
Early Morning Heart Attack : समय और सबसे अधिक हार्ट अटैक आने का भी कनेक्शन है। ये बात नेशनल हार्ट, लंग और ब्लड इंस्टीट्यूट (NHLBI) द्वारा किए एक शोध में पता चली है। शोध के मुताबिक, सुबह के वक्त अधिक हार्ट अटैक आता है। अगर आप इस वक्त सावधान नहीं रहे तो सुबह-सुबह आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके पीछे का कारण समझते हैं।
नेशनल हार्ट, लंग और ब्लड इंस्टीट्यूट के अनुसार, हमारे शरीर की प्लेटलेट्स, जो रक्त का थक्का जमाने वाली कोशिकाएं हैं। वो सुबह के समय अधिक सक्रिय हो जाती हैं। उठने के बाद शुरुआती घंटों में प्लेटलेट्स का चिपकना बढ़ जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा होने लगता है।
ये गाढ़ा रक्त हाई बीपी या डायबिटीज के साथ मिलकर एक 'ट्रिगर' का काम करती है। यदि धमनियों में पहले से ही फैटी प्लाक जमा है, तो बढ़ा हुआ रक्तचाप और थक्का जमने की प्रवृत्ति मिलकर रक्त के प्रवाह को पूरी तरह रोक सकती है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है।
अगर आप हाई बीपी या डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको सुबह के समय अधिक सावधान रहने की जरुरत है। आप कोई भी ऐसा कार्य करने से बचें जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए, डॉक्टर ऐसे मरीजों को कड़ाके की ठंड और सुबह वाली सर्दी से बचने की सलाह देते हैं।
