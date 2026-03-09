Early Morning Heart Attack : इस ‘समय’ हार्ट अटैक का सबसे अधिक खतरा, डॉक्टर ने शोध में पाया, जानिए क्यों

Early Morning Heart Attack : समय और सबसे अधिक हार्ट अटैक आने का भी कनेक्शन है। ये बात नेशनल हार्ट, लंग और ब्लड इंस्टीट्यूट (NHLBI) द्वारा किए एक शोध में पता चली है। शोध के मुताबिक, सुबह के वक्त अधिक हार्ट अटैक आता है। अगर आप इस वक्त सावधान नहीं रहे तो सुबह-सुबह आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके पीछे का कारण समझते हैं।