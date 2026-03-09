Sleep Divorce Trend: क्या है स्लीप डिवोर्स? जानिए क्यों कपल्स अपना रहे हैं ये नया ट्रेंड

हालांकि स्लीप डिवोर्स हर कपल के लिए सही नहीं होता। कुछ लोगों को अलग सोने से अकेलापन महसूस हो सकता है। साथ सोने से कई बार भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता है, जैसे सोने से पहले बात करना या एक-दूसरे के करीब होना। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर कपल्स अलग सोने का फैसला लेते हैं तो उन्हें पहले खुलकर बात करनी चाहिए। साथ ही सोने से पहले कुछ समय साथ बिताना भी जरूरी है। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि हर कपल का रिश्ता अलग होता है। किसी के लिए साथ सोना बेहतर हो सकता है, तो किसी के लिए अलग सोना। असली मकसद यह होना चाहिए कि नींद भी अच्छी हो और रिश्ता भी मजबूत बना रहे।