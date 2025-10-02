Patrika LogoSwitch to English

Military Sleep Method: नींद की कमी और तनाव? जानिए 2 मिनट की मिलिट्री टकनीक कैसे कर सकती है मदद

Military Sleep Technique: आज के तेज और तनावपूर्ण जीवन में अनिद्रा और नींद की कमी आम समस्याएं बन गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2 मिनट में नींद आने की एक मिलिट्री तकनीक मौजूद है, जिसे दुनियाभर के सैनिकों ने लंबे समय से अपनाया है।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 02, 2025

Military sleep method, 2-minute sleep technique, How to sleep fast with military method, Military sleep technique for stress, Sleep faster with military method,

मिलिट्री टकनीक से दो मिनट में आएगी नींद। (Image Source: Gemini AI)

2-Minute Sleep Technique: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब जीवनशैली क कारण लोगों की नींद भी प्रभावित हो रही है। माना जाता है कि स्वस्थ शरीर के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी ही है। अच्छी नींद पाने के लिए लोग हर्बल चाय, व्हाइट नॉइज मशीनें, स्लीप मास्क, लैवेंडर स्प्रे, फोन पर सख्त पाबंदी, और भी बहुत कुछ। लोगों ने अपनी नींद के चक्र को बेहतर बनाने के लिए अनगिनत तरीके आजमाए हैं। लेकिन, उसमें से भी कुछ कारगर होते हैं, तो कुछ नहीं। ऐसे में आज हम आपको मिलिट्र तकनीक के बारे में बताएंगे।

क्या होता है मिलिट्री स्लीप मैथड

Military Sleep Method एक विशेष रेस्पिरेटरी और रिलैक्सेशन तकनीक है, जिसे अमेरिकी सेना के सैनिकों ने सोने की तैयारी और तनाव कम करने के लिए इस्तेमाल किया। यह तकनीक दिमाग और शरीर को गहरी और जल्दी नींद के लिए तैयार करती है। ये एक ऐसा तरीका जो आपको दो मिनट से भी कम समय में नींद लाने का दावा करता है। लेकिन थकान, अंतहीन डूमस्क्रॉलिंग और चरम अनिद्रा के इस दौर में, सवाल यह है कि क्या यह आसान तरीका हमारे लिए भी कारगर हो सकता है?

दो मिनट में नींद का दावा

सैन्य निद्रा विधि एक विश्राम तकनीक है जिसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी सैनिकों को जल्दी नींद आने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है। यह दावा किया जाता है कि यह लगभग दो मिनट में नींद लाने में सक्षम है। इस विधि को 1981 में प्रकाशित पुस्तक, 'रिलैक्स एंड विन: चैंपियनशिप परफॉर्मेंस' में समझाया गया है।

कैसे करता है काम

दिलचस्प बात यह है कि यह तकनीक योग निद्रा से बहुत मिलती-जुलती है, जिसे अक्सर 'योगिक निद्रा' कहा जाता है और जिसकी शुरुआत सदियों पहले हुई थी। दोनों ही अभ्यास शरीर को गहन विश्राम की ओर ले जाते हैं और मन को धीरे-धीरे शांत करते हैं, जिससे आपको बिना किसी दबाव के विश्राम में जाने में मदद मिलती है।

क्या करें

  • आराम से लेट जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और धीमी, गहरी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें।
  • इसके बाद, अपने माथे से शुरू करके, अपने गालों, जबड़े और जीभ तक, अपने चेहरे की हर मांसपेशी को आराम दें।
  • अपने कंधों को नीचे झुकाएं, उन्हें बिस्तर में धंसने दें, और धीरे-धीरे अपनी बाहों, हाथों और उंगलियों को आराम दें।
  • धीरे-धीरे अपना ध्यान अपनी छाती और पेट पर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए उन हिस्सों को सचेत रूप से शिथिल करें। अपने पैरों पर भी ऐसा ही करते रहें, जांघों से लेकर पंजों तक हर मांसपेशी और जोड़ को शिथिल करें।
  • एक बार जब आपका शरीर आराम में आ जाए, तो किसी शांतिपूर्ण दृश्य की कल्पना करके अपने मन को शांत करें।

Lemon vs Amla Vitamin C: नींबू और आंवला में से सबसे अधिक विटामिन सी किसमें है, जानिए
लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

