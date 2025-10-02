Military Sleep Method: नींद की कमी और तनाव? जानिए 2 मिनट की मिलिट्री टकनीक कैसे कर सकती है मदद

मिलिट्री टकनीक से दो मिनट में आएगी नींद। (Image Source: Gemini AI)
2-Minute Sleep Technique: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब जीवनशैली क कारण लोगों की नींद भी प्रभावित हो रही है। माना जाता है कि स्वस्थ शरीर के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी ही है। अच्छी नींद पाने के लिए लोग हर्बल चाय, व्हाइट नॉइज मशीनें, स्लीप मास्क, लैवेंडर स्प्रे, फोन पर सख्त पाबंदी, और भी बहुत कुछ। लोगों ने अपनी नींद के चक्र को बेहतर बनाने के लिए अनगिनत तरीके आजमाए हैं। लेकिन, उसमें से भी कुछ कारगर होते हैं, तो कुछ नहीं। ऐसे में आज हम आपको मिलिट्र तकनीक के बारे में बताएंगे।
Military Sleep Method एक विशेष रेस्पिरेटरी और रिलैक्सेशन तकनीक है, जिसे अमेरिकी सेना के सैनिकों ने सोने की तैयारी और तनाव कम करने के लिए इस्तेमाल किया। यह तकनीक दिमाग और शरीर को गहरी और जल्दी नींद के लिए तैयार करती है। ये एक ऐसा तरीका जो आपको दो मिनट से भी कम समय में नींद लाने का दावा करता है। लेकिन थकान, अंतहीन डूमस्क्रॉलिंग और चरम अनिद्रा के इस दौर में, सवाल यह है कि क्या यह आसान तरीका हमारे लिए भी कारगर हो सकता है?
सैन्य निद्रा विधि एक विश्राम तकनीक है जिसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी सैनिकों को जल्दी नींद आने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है। यह दावा किया जाता है कि यह लगभग दो मिनट में नींद लाने में सक्षम है। इस विधि को 1981 में प्रकाशित पुस्तक, 'रिलैक्स एंड विन: चैंपियनशिप परफॉर्मेंस' में समझाया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि यह तकनीक योग निद्रा से बहुत मिलती-जुलती है, जिसे अक्सर 'योगिक निद्रा' कहा जाता है और जिसकी शुरुआत सदियों पहले हुई थी। दोनों ही अभ्यास शरीर को गहन विश्राम की ओर ले जाते हैं और मन को धीरे-धीरे शांत करते हैं, जिससे आपको बिना किसी दबाव के विश्राम में जाने में मदद मिलती है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य