Military Sleep Method: नींद की कमी और तनाव? जानिए 2 मिनट की मिलिट्री टकनीक कैसे कर सकती है मदद

2-Minute Sleep Technique: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब जीवनशैली क कारण लोगों की नींद भी प्रभावित हो रही है। माना जाता है कि स्वस्थ शरीर के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी ही है। अच्छी नींद पाने के लिए लोग हर्बल चाय, व्हाइट नॉइज मशीनें, स्लीप मास्क, लैवेंडर स्प्रे, फोन पर सख्त पाबंदी, और भी बहुत कुछ। लोगों ने अपनी नींद के चक्र को बेहतर बनाने के लिए अनगिनत तरीके आजमाए हैं। लेकिन, उसमें से भी कुछ कारगर होते हैं, तो कुछ नहीं। ऐसे में आज हम आपको मिलिट्र तकनीक के बारे में बताएंगे।