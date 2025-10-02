Patrika LogoSwitch to English

Lemon vs Amla Vitamin C: नींबू और आंवला में से सबसे अधिक विटामिन सी किसमें है, जानिए

Vitamin C Comparison: विटामिन C शरीर के लिए एक जरूरी एंटीऑक्सिडेंट है जो इम्युनिटी बढ़ाने, त्वचा को चमकदार बनाने और कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करता है। लेकिन, सवाल ये है कि, नींबू और आंवला में से किसमें सबसे ज्यादा Vitamin C होता है?

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 02, 2025

Lemon vs Amla vitamin C, Which has more vitamin C lemon or amla, Amla vitamin C content, Lemon vitamin C content, Natural sources of vitamin C,

नींबू और आंवला, किसमें होता है ज्यादा विटामिन सी। (Image Source: Gemini AI)

Highest Vitamin C Fruit: विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। जब भी विटामिन सीका नाम आता है हमारे मन में नींबू का ख्याल आता है। लेकिन, नींबू के अलावा भी कई ऐसे फल हैं जिनमें कूट-कूटकर विटामिन सी होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नींबू और आंवले में से किसमें ज्यादा विटामिन सी होता है।

क्यों जरूरी है विटामिन सी?

इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है

विटामिन C शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे सर्दी-जुकाम, फ्लू और अन्य संक्रमणों से लड़ने की ताकत मिलती है।

एंटीऑक्सिडेंट की तरह काम करता है

यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सिडेंट है, जो शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाता है और एजिंग प्रोसेस को धीमा करता है।

त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

विटामिन C कोलेजन (Collagen) के निर्माण में मदद करता है, जो त्वचा को जवान और बालों को मजबूत बनाए रखता है।

आयरन के अवशोषण में मदद करता है

यह शरीर में आयरन को अच्छे से अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे एनीमिया जैसी समस्या को दूर किया जा सकता है।

घाव भरने में मददगार

विटामिन C टिशू रिपेयर और घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करता है।

नींबू या आंवला किसमें है ज्यादा विटामिन सी

अगर हम प्रति 100 ग्राम मात्रा में विटामिन-सी की बात करें, तो आंकड़े कुछ ऐसे हैं -

नींबू - 40 - 50 मिलीग्राम विटामिन-सी
आंवला - 300 - 400 मिलीग्राम विटामिन-सी

विटामिन C की कमी से क्या होता है?

  • थकान और कमजोरी
  • बार-बार सर्दी-जुकाम
  • मसूड़ों से खून आना
  • त्वचा पर रूखापन और जलन
  • घाव जल्दी न भरना

निष्कर्ष

  • आंवला, नींबू की तुलना में 13-15 गुना अधिक विटामिन C से भरपूर होता है।
  • ऐसे में अगर आप इम्युनिटी बूस्ट करना चाहते हैं, तो आंवला सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।

Best Salt For Good Health: सादा नमक या पिंक हिमालयन सॉल्ट,कौन-सा नमक बढ़ाए सेहत और कौन-सा नुकसान पहुंचाए?
लाइफस्टाइल

Published on:

02 Oct 2025 02:08 pm

Hindi News / Lifestyle News / Lemon vs Amla Vitamin C: नींबू और आंवला में से सबसे अधिक विटामिन सी किसमें है, जानिए

