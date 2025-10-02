Lemon vs Amla Vitamin C: नींबू और आंवला में से सबसे अधिक विटामिन सी किसमें है, जानिए

नींबू और आंवला, किसमें होता है ज्यादा विटामिन सी। (Image Source: Gemini AI)
Highest Vitamin C Fruit: विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। जब भी विटामिन सीका नाम आता है हमारे मन में नींबू का ख्याल आता है। लेकिन, नींबू के अलावा भी कई ऐसे फल हैं जिनमें कूट-कूटकर विटामिन सी होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नींबू और आंवले में से किसमें ज्यादा विटामिन सी होता है।
विटामिन C शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे सर्दी-जुकाम, फ्लू और अन्य संक्रमणों से लड़ने की ताकत मिलती है।
यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सिडेंट है, जो शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाता है और एजिंग प्रोसेस को धीमा करता है।
विटामिन C कोलेजन (Collagen) के निर्माण में मदद करता है, जो त्वचा को जवान और बालों को मजबूत बनाए रखता है।
यह शरीर में आयरन को अच्छे से अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे एनीमिया जैसी समस्या को दूर किया जा सकता है।
विटामिन C टिशू रिपेयर और घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करता है।
अगर हम प्रति 100 ग्राम मात्रा में विटामिन-सी की बात करें, तो आंकड़े कुछ ऐसे हैं -
नींबू - 40 - 50 मिलीग्राम विटामिन-सी
आंवला - 300 - 400 मिलीग्राम विटामिन-सी
