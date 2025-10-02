Lemon vs Amla Vitamin C: नींबू और आंवला में से सबसे अधिक विटामिन सी किसमें है, जानिए

Highest Vitamin C Fruit: विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। जब भी विटामिन सीका नाम आता है हमारे मन में नींबू का ख्याल आता है। लेकिन, नींबू के अलावा भी कई ऐसे फल हैं जिनमें कूट-कूटकर विटामिन सी होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नींबू और आंवले में से किसमें ज्यादा विटामिन सी होता है।