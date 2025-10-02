Best Salt For Good Health: सादा नमक या पिंक हिमालयन सॉल्ट,कौन-सा नमक बढ़ाए सेहत और कौन-सा नुकसान पहुंचाए?

Best Salt For Good Health: नमक को स्वाद का राजा कहा जाता है और यह लगभग हर रसोई में पाया जाता है। देखने में यह भले ही छोटा लगे, लेकिन सेहत पर इसका असर कई तरीकों से होता है। आम तौर पर हम सादा नमक, जिसे टेबल सॉल्ट कहा जाता है, का उपयोग करते हैं। लेकिन नमक की इस दुनिया में एक और नाम तेजी से लोकप्रिय हो रहा है हिमालयन पिंक सॉल्ट, जिसे सेंधा नमक भी कहा जाता है।