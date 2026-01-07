Kartik Aaryan Fitness Routine: फिट रहना है तो सीखें कार्तिक आर्यन से नो-मीट डाइट और कंसिस्टेंट रूटीन

Kartik Aaryan Fitness at 35|फोटो सोर्स –kartikaaryan/Instgarm
Kartik Aaryan Fitness Routine: कार्तिक आर्यन इन दिनों सिर्फ अपनी फिल्मों ही नहीं, बल्कि अपने स्मार्ट और शार्प लुक को लेकर भी चर्चा में हैं। हालिया पब्लिक अपीयरेंस में उनका सादगी भरा लेकिन स्टाइलिश अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है। पर्सनल लाइफ को लेकर भले ही तरह-तरह की बातें होती रहती हों, लेकिन फिटनेस और डिसिप्लिन के मामले में कार्तिक किसी से समझौता नहीं करते।हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में कार्तिक ने अपने फिटनेस रूटीन को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वह पूरी तरह नो-मीट डाइट फॉलो करते हैं और समय पर खाना, रेगुलर वर्कआउट और कंसिस्टेंसी को अपनी फिट बॉडी का सबसे बड़ा सीक्रेट मानते हैं।
हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कार्तिक ने बताया कि वह किसी ट्रेंडी या मीट-बेस्ड डाइट को फॉलो नहीं करते। उनके मुताबिक, फिट बॉडी पाने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स या नॉन-वेज खाना जरूरी नहीं है, बल्कि रोजाना सही समय पर खाना और अपने रूटीन से जुड़े रहना ज्यादा अहम है।
कार्तिक की डाइट पूरी तरह शाकाहारी है और प्रोटीन से भरपूर भी। पनीर, टोफू, स्प्राउट्स, दालें और अन्य प्लांट-बेस्ड प्रोटीन उनकी थाली का अहम हिस्सा हैं। ये सभी चीजें उन्हें जरूरी न्यूट्रिएंट्स देती हैं और दिनभर एक्टिव रहने में मदद करती हैं।
कार्तिक ने यह भी खुलासा किया कि वह रात के खाने में पिछले छह महीनों से रोजाना एक ही टमाटर सूप पी रहे हैं। उनके लिए यह अब एक तरह की आदत बन चुकी है। उनका मानना है कि जब शरीर किसी रूटीन के साथ ढल जाता है, तो उसे मेंटेन करना आसान हो जाता है।
अभिनेता का कहना है कि फिट रहना सिर्फ एक्सरसाइज करने तक सीमित नहीं है। सही समय पर खाना, हल्का डिनर करना और रोजमर्रा की आदतों में अनुशासन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना वर्कआउट।
सख्त डाइट के बावजूद कार्तिक खुद को पूरी तरह रोकते नहीं हैं। उन्हें स्ट्रीट फूड बेहद पसंद है, खासकर स्पाइसी देसी चाइनीज जैसे बर्न्ट गार्लिक राइस और मंचूरियन। इसके अलावा, कभी-कभार छोले भटूरे जैसे हैवी ऑप्शन्स भी वह खुलकर एंजॉय करते हैं।
