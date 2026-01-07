Kartik Aaryan Fitness Routine: फिट रहना है तो सीखें कार्तिक आर्यन से नो-मीट डाइट और कंसिस्टेंट रूटीन

Kartik Aaryan Fitness Routine: कार्तिक आर्यन इन दिनों सिर्फ अपनी फिल्मों ही नहीं, बल्कि अपने स्मार्ट और शार्प लुक को लेकर भी चर्चा में हैं। हालिया पब्लिक अपीयरेंस में उनका सादगी भरा लेकिन स्टाइलिश अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है। पर्सनल लाइफ को लेकर भले ही तरह-तरह की बातें होती रहती हों, लेकिन फिटनेस और डिसिप्लिन के मामले में कार्तिक किसी से समझौता नहीं करते।हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में कार्तिक ने अपने फिटनेस रूटीन को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वह पूरी तरह नो-मीट डाइट फॉलो करते हैं और समय पर खाना, रेगुलर वर्कआउट और कंसिस्टेंसी को अपनी फिट बॉडी का सबसे बड़ा सीक्रेट मानते हैं।