Dark Circle Care Tips: स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण डार्क सर्कल भी गहरे होने लगे हैं? अपनाएं ये आसान ब्यूटी मंत्र

How to reduce dark circles naturall|फोटो सोर्स – Gemini
Dark Circle Care Tips: आजकल हमारी डिजिटल लाइफस्टाइल की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल और थकान बढ़ती जा रही है। लगातार मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन देखने से आंखों की मांसपेशियां तनाव में रहती हैं और त्वचा की नमी कम हो जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं! कुछ आसान और असरदार ब्यूटी मंत्र अपनाकर आप आंखों के नीचे की पिगमेंटेशन कम कर सकते हैं और ताजगी, चमक और हेल्दी लुक ला सकते हैं।
बादाम का तेल त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ डार्क सर्कल्स को हल्का करने में मदद करते हैं।रात को सोने से पहले आंखों के नीचे हल्के हाथों से गोलाकार गति में बादाम तेल से मसाज करें। इसे रात भर लगा रहने दें और सुबह सादे पानी से चेहरा धो लें।
हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और स्किन ब्राइटनिंग गुण होते हैं, वहीं दूध त्वचा को नमी देता है।एक चुटकी हल्दी में 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे आंखों के नीचे लगाएं और 10 मिनट बाद हल्के हाथों से धो लें। हफ्ते में 2–3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
कॉफी में मौजूद कैफीन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और सूजन कम करने में मदद करता है, जबकि शिया बटर त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है।कॉफी पाउडर और शिया बटर को मिलाकर हल्की क्रीम तैयार करें और आंखों के नीचे 10–15 मिनट तक लगाकर रखें, फिर साफ कर लें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य