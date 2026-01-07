Dark Circle Care Tips: स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण डार्क सर्कल भी गहरे होने लगे हैं? अपनाएं ये आसान ब्यूटी मंत्र

Dark Circle Care Tips: आजकल हमारी डिजिटल लाइफस्टाइल की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल और थकान बढ़ती जा रही है। लगातार मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन देखने से आंखों की मांसपेशियां तनाव में रहती हैं और त्वचा की नमी कम हो जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं! कुछ आसान और असरदार ब्यूटी मंत्र अपनाकर आप आंखों के नीचे की पिगमेंटेशन कम कर सकते हैं और ताजगी, चमक और हेल्दी लुक ला सकते हैं।