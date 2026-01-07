7 जनवरी 2026,

बुधवार

लाइफस्टाइल

Dark Circle Care Tips: स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण डार्क सर्कल भी गहरे होने लगे हैं? अपनाएं ये आसान ब्यूटी मंत्र

Dark Circle Care Tips: आज की डिजिटल लाइफस्टाइल में घंटों मोबाइल, लैपटॉप और टीवी देखने से आंखों की थकान के साथ डार्क सर्कल भी बढ़ने लगते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपाय और सही लाइफस्टाइल अपनाकर राहत पाई जा सकती है।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 07, 2026

Screen time causing dark circles, Easy beauty tips for dark circles, Under eye care tips at home,

How to reduce dark circles naturall|फोटो सोर्स – Gemini

Dark Circle Care Tips: आजकल हमारी डिजिटल लाइफस्टाइल की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल और थकान बढ़ती जा रही है। लगातार मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन देखने से आंखों की मांसपेशियां तनाव में रहती हैं और त्वचा की नमी कम हो जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं! कुछ आसान और असरदार ब्यूटी मंत्र अपनाकर आप आंखों के नीचे की पिगमेंटेशन कम कर सकते हैं और ताजगी, चमक और हेल्दी लुक ला सकते हैं।

आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों हो जाते हैं?

  • आनुवंशिक कारण (Genetic reasons)
  • जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम
  • नींद की कमी
  • गलत खान-पान
  • तनाव और थकान
  • शरीर में पानी की कमी
  • थायरॉयड या हार्मोनल असंतुलन
  • एल्कोहल का सेवन या किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से एलर्जी

डार्क सर्कल्स कम करने के आसान घरेलू उपाय

बादाम तेल से मसाज

बादाम का तेल त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ डार्क सर्कल्स को हल्का करने में मदद करते हैं।रात को सोने से पहले आंखों के नीचे हल्के हाथों से गोलाकार गति में बादाम तेल से मसाज करें। इसे रात भर लगा रहने दें और सुबह सादे पानी से चेहरा धो लें।

हल्दी और दूध का पेस्ट

हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और स्किन ब्राइटनिंग गुण होते हैं, वहीं दूध त्वचा को नमी देता है।एक चुटकी हल्दी में 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे आंखों के नीचे लगाएं और 10 मिनट बाद हल्के हाथों से धो लें। हफ्ते में 2–3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

कॉफी और शिया बटर क्रीम

कॉफी में मौजूद कैफीन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और सूजन कम करने में मदद करता है, जबकि शिया बटर त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है।कॉफी पाउडर और शिया बटर को मिलाकर हल्की क्रीम तैयार करें और आंखों के नीचे 10–15 मिनट तक लगाकर रखें, फिर साफ कर लें।

बेहतर रिजल्ट के लिए इन बातों का भी रखें ध्यान

  • रोजाना 7–8 घंटे की भरपूर नींद लें, इससे आंखों की थकान और सूजन कम होती है।
  • दिनभर पर्याप्त पानी पिएं, ताकि त्वचा हाइड्रेटेड बनी रहे।
  • अपने आहार में विटामिन A, C, E और K से भरपूर फल और सब्जियां शामिल करें।
  • आंखों के लिए हल्के व्यायाम करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।
  • तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

Updated on:

07 Jan 2026 04:10 pm

Published on:

07 Jan 2026 04:06 pm

Dark Circle Care Tips: स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण डार्क सर्कल भी गहरे होने लगे हैं? अपनाएं ये आसान ब्यूटी मंत्र

