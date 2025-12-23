Celebrity Beauty Secrets: डिटॉक्सिफिकेशन ने बदली शिल्पा शेट्टी -काजोल जैसी सेलेब्स की लाइफस्टाइल, एक्सपर्ट से जानें आसान घरेलू तरीके

Glowing skin secrets of celebrities|फोटो सोर्स – Patrika.com
Celebrity Beauty Secrets: सेलेब्स की खूबसूरती और फिटनेस के पीछे अक्सर कोई बड़ा रहस्य छुपा होता है। शिल्पा शेट्टी और काजोल जैसी स्टार्स की लाइफस्टाइल में बदलाव और उनके ग्लो के पीछे डिटॉक्सिफिकेशन का बड़ा योगदान माना जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, सही डिटॉक्स रूटीन अपनाने से शरीर और स्किन दोनों अंदर से स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर मनोज दास (Naturopath, Aroma Therapist & Wellness Advocate) के सुझावों के साथ जानें कुछ आसान और घरेलू तरीके, जिन्हें आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं।
डॉक्टर मनोज दास के अनुसार, शरीर में जमा टॉक्सिन्स हमारी स्किन और हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। गलत खानपान, स्ट्रेस, नींद की कमी और प्रदूषण की वजह से शरीर में विषैले तत्व जमा हो जाते हैं। जब सही तरीके से डिटॉक्स किया जाता है, तो शरीर अंदर से साफ होता है और इसका असर सीधे चेहरे की चमक और स्किन टेक्सचर पर दिखता है।
अगर आप भी सेलेब्रिटीज जैसी फिट और फ्रेश स्किन पाना चाहते हैं, तो डॉक्टर मनोज दास द्वारा बताया गया यह आसान डिटॉक्स वॉटर अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं।
इस डिटॉक्स वॉटर को रोज सुबह खाली पेट पीने से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। कम से कम 3 से 6 महीने तक नियमित सेवन करने से शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं होते और स्किन में नेचुरल निखार आने लगता है।
जीरा
जीरा पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है।इसके नियमित सेवन से स्किन में नेचुरल ग्लो और फ्रेशनेस बनी रहती है।
अजवाइन
अजवाइन शरीर की सफाई और मेटाबॉलिज़्म बढ़ाने में असरदार है।यह स्किन के अंदर से साफ करती है और इंफ्लेमेशन कम करने में मदद करती है।
इलायची
इलायची शरीर में एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है।इससे स्किन को अंदर से नमी और प्राकृतिक चमक मिलती है।
धनिया
धनिया में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्किन को अंदर से साफ और हेल्दी रखते हैं।इसके सेवन से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य