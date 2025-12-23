Celebrity Beauty Secrets: डिटॉक्सिफिकेशन ने बदली शिल्पा शेट्टी -काजोल जैसी सेलेब्स की लाइफस्टाइल, एक्सपर्ट से जानें आसान घरेलू तरीके

Celebrity Beauty Secrets: सेलेब्स की खूबसूरती और फिटनेस के पीछे अक्सर कोई बड़ा रहस्य छुपा होता है। शिल्पा शेट्टी और काजोल जैसी स्टार्स की लाइफस्टाइल में बदलाव और उनके ग्लो के पीछे डिटॉक्सिफिकेशन का बड़ा योगदान माना जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, सही डिटॉक्स रूटीन अपनाने से शरीर और स्किन दोनों अंदर से स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर मनोज दास (Naturopath, Aroma Therapist & Wellness Advocate) के सुझावों के साथ जानें कुछ आसान और घरेलू तरीके, जिन्हें आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं।