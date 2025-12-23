23 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Celebrity Beauty Secrets: डिटॉक्सिफिकेशन ने बदली शिल्पा शेट्टी -काजोल जैसी सेलेब्स की लाइफस्टाइल, एक्सपर्ट से जानें आसान घरेलू तरीके

Celebrity Beauty Secrets: शिल्पा शेट्टी और काजोल को देखें तो उनके पहले और अब के स्किन टोन और फिट बॉडी में काफी बदलाव नजर आता है। इसके पीछे का राज है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आप भी अपनी स्किन को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट से जानिए असरदार और आसान तरीके।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 23, 2025

Detoxification, Indian celebrity beauty secrets, home remedies of Detoxification,

Glowing skin secrets of celebrities|फोटो सोर्स – Patrika.com

Celebrity Beauty Secrets: सेलेब्स की खूबसूरती और फिटनेस के पीछे अक्सर कोई बड़ा रहस्य छुपा होता है। शिल्पा शेट्टी और काजोल जैसी स्टार्स की लाइफस्टाइल में बदलाव और उनके ग्लो के पीछे डिटॉक्सिफिकेशन का बड़ा योगदान माना जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, सही डिटॉक्स रूटीन अपनाने से शरीर और स्किन दोनों अंदर से स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर मनोज दास (Naturopath, Aroma Therapist & Wellness Advocate) के सुझावों के साथ जानें कुछ आसान और घरेलू तरीके, जिन्हें आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं।

स्किन पर डिटॉक्स का असर

डॉक्टर मनोज दास के अनुसार, शरीर में जमा टॉक्सिन्स हमारी स्किन और हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। गलत खानपान, स्ट्रेस, नींद की कमी और प्रदूषण की वजह से शरीर में विषैले तत्व जमा हो जाते हैं। जब सही तरीके से डिटॉक्स किया जाता है, तो शरीर अंदर से साफ होता है और इसका असर सीधे चेहरे की चमक और स्किन टेक्सचर पर दिखता है।

सेलेब्स जैसी यंग और ग्लोइंग स्किन के लिए आसान घरेलू उपाय

अगर आप भी सेलेब्रिटीज जैसी फिट और फ्रेश स्किन पाना चाहते हैं, तो डॉक्टर मनोज दास द्वारा बताया गया यह आसान डिटॉक्स वॉटर अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

कैसे बनाएं डिटॉक्स वॉटर

  • रात को एक गिलास पानी लें।
  • इसमें आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन डालें।
  • इसे रातभर ढककर रख दें।

सुबह इस पानी को उबालें

  • इसमें थोड़ी सी साबुत धनिया और 1 इलायची डालें।
  • पानी को अच्छी तरह उबलने दें।
  • फिर छानकर गुनगुना होने पर पिएं।

इसके फायदे

  • शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद।
  • पाचन तंत्र मजबूत होता है।
  • स्किन नेचुरली क्लियर और ग्लोइंग बनती है।
  • चेहरे पर दाग-धब्बे और सुस्ती कम होती है।

कितने समय तक पिएं

इस डिटॉक्स वॉटर को रोज सुबह खाली पेट पीने से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। कम से कम 3 से 6 महीने तक नियमित सेवन करने से शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं होते और स्किन में नेचुरल निखार आने लगता है।

स्किन पर इसके फायदे जानें

जीरा
जीरा पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है।इसके नियमित सेवन से स्किन में नेचुरल ग्लो और फ्रेशनेस बनी रहती है।

अजवाइन
अजवाइन शरीर की सफाई और मेटाबॉलिज़्म बढ़ाने में असरदार है।यह स्किन के अंदर से साफ करती है और इंफ्लेमेशन कम करने में मदद करती है।

इलायची
इलायची शरीर में एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है।इससे स्किन को अंदर से नमी और प्राकृतिक चमक मिलती है।

धनिया
धनिया में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्किन को अंदर से साफ और हेल्दी रखते हैं।इसके सेवन से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है।

Raveena Tandon Beauty Tips: ग्लोइंग त्वचा 53 की उम्र में? रवीना टंडन के गोल्डन वाटर और हेल्दी फूड टिप्स अपनाएं
लाइफस्टाइल
Natural beauty tips Bollywood actress, Healthy lifestyle for glowing skin, Turmeric water benefits for skin,

Hindi News / Lifestyle News / Celebrity Beauty Secrets: डिटॉक्सिफिकेशन ने बदली शिल्पा शेट्टी -काजोल जैसी सेलेब्स की लाइफस्टाइल, एक्सपर्ट से जानें आसान घरेलू तरीके

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

