6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Men Office Dressing Tips: ऑफिस में पुरुष करते हैं ये 5 फैशन की गलतियां, जो दिखाती हैं आपको अनप्रोफेशनल

Men Office Dressing Tips: ऑफिस में सही तरीके से कपड़े पहनना आपकी पर्सनैलिटी और इमेज के लिए बेहद जरूरी है। इन 5 छोटी-छोटी गलतियों से बचकर आप अपने वर्कप्लेस के लोगों पर अच्छा असर डाल सकते हैं। आइए पढ़ें इन गलतियों के बारे में जो पुरुष अक्सर करते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Jan 06, 2026

Office fashion mistakes for men, Men office dressing tips,

पुरुषों के लिए ऑफिस में पहनने के टिप्स | फोटो स्रोत: एआई जेमिनी

Men Office Dressing Tips: ऑफिस में आपके कपड़े और उन्हें पहनने का तरीका आपके व्यक्तित्व को दिखाता है। जगह के हिसाब से अच्छे कपड़े पहनने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और साथ काम करने वाले लोगों पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। लेकिन कई बार पुरुष कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी (Personality) को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए पुरुषों को यह जानना बेहद जरूरी है कि वे ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त कौन-सी गलतियाँ कर रहे हैं। तो आइए जानें ये 5 मेल्स की स्टाइलिंग मिस्टेक्स…

ऑफिस में सिकुड़े हुए कपड़े पहनना

ऑफिस में बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनना एक सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सिकुड़ी हुई शर्ट या पैंट आपको लापरवाह और अनप्रोफेशनल (Unprofessional) दिखाती है। आपको ऑफिस में हमेशा अपने कपड़ों को प्रेस करके ही पहनना चाहिए, क्योंकि यह आपकी पर्सनैलिटी को निखरा हुआ दिखाता है।

कभी भी गलत फिटिंग के कपड़े न पहनें

आपको कभी गलत फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप ध्यान रखें कि आपके कपड़े न बहुत टाइट हों और न ही बहुत ढीले हों। टाइट कपड़े आपको और आपके सामने वालों को असहज कर सकते हैं, वहीं बड़े कपड़े आपको अस्त-व्यस्त (Unorganized) दिखाते हैं। इसलिए हमेशा अपने शरीर के हिसाब से सही फिट के कपड़े पहनें।

फॉर्मल ड्रेस पर कैजुअल या स्पोर्ट्स जूते हैं गलत

लोग कई बार फॉर्मल ड्रेस (Formal Dress) के साथ कैजुअल या स्पोर्ट्स के जूते पहनते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता है और आपको अनप्रोफेशनल (Unprofessional) दिखाता है। इसलिए जब भी आप फॉर्मल कपड़े पहनें तो साथ में फॉर्मल जूते ही पहनें और अपने पूरे लुक को कंप्लीट करें।

बहुत सारा परफ्यूम लगाना अच्छा नहीं

बहुत सारा परफ्यूम लगाने की गलती न करें। ऐसा करने से आपके साथ काम करने वाले लोगों को परफ्यूम की तेज खुशबू परेशान कर सकती है, और उनके सिरदर्द का कारण बन सकती है। जब भी ऑफिस के लिए परफ्यूम यूज करना हो तो हल्की और सुखद खुशबू का ही इस्तेमाल करें।

बहुत सारे एक्सेसरीज न पहनें

कभी फॉर्मल जगह पर आप बहुत सारे गहने या एक्सेसरीज न पहनें, ऐसा करना अनप्रोफेशनल लगता है। एक्सेसरीज पहननी ही हों तो इन्हें सिंपल और मिनिमल रखें, एक अच्छी घड़ी और बेल्ट आपके लिए काफी हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Hairstyles For Different Face Shapes: राउंड, ओवल या स्क्वेयर फेस? हर फेस शेप के लिए बेस्ट हेयरस्टाइल गाइड
लाइफस्टाइल
Hairstyle ideas for all faces, Haircuts that suit your face,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

06 Jan 2026 04:50 pm

Hindi News / Lifestyle News / Men Office Dressing Tips: ऑफिस में पुरुष करते हैं ये 5 फैशन की गलतियां, जो दिखाती हैं आपको अनप्रोफेशनल

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

सस्ते लॉज हों या 5-स्टार होटल, कारपेट पर रखा सामान आपको कर सकता है बीमार

Hotel room safety tips, Luggage in hotel bathroom, Safest place for suitcase
लाइफस्टाइल

ठंडी हवा में बालों की नमी कैसे बचाएं? शीया बटर है बेस्ट समाधान

shea butter for soft shiny hair, natural hair care in winter, best natural remedy for dry hair,
लाइफस्टाइल

पोंगल से बिहू तक, एक त्योहार जो पूरे भारत को जोड़ता है

makar sankranti 2026, makar sankranti name in different states,
लाइफस्टाइल

खूबसूरती का ताज और उसका बोझ, वेनेजुएला की लड़कियों की कहानी

Venezuela News, दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियों का देश, Venezuela beauty queens, Venezuela women beauty,
लाइफस्टाइल

2026 में डार्क स्किन टोन के लिए बेस्ट लिपस्टिक शेड्स, जो आपके लुक को बना देंगे गेम चेंजर

Best lipstick palette for dark skin 2026, trending lipstick shades, Winter 2026 lipstick trends for dark skin
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.