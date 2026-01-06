Men Office Dressing Tips: ऑफिस में पुरुष करते हैं ये 5 फैशन की गलतियां, जो दिखाती हैं आपको अनप्रोफेशनल

पुरुषों के लिए ऑफिस में पहनने के टिप्स | फोटो स्रोत: एआई जेमिनी
Men Office Dressing Tips: ऑफिस में आपके कपड़े और उन्हें पहनने का तरीका आपके व्यक्तित्व को दिखाता है। जगह के हिसाब से अच्छे कपड़े पहनने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और साथ काम करने वाले लोगों पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। लेकिन कई बार पुरुष कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी (Personality) को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए पुरुषों को यह जानना बेहद जरूरी है कि वे ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त कौन-सी गलतियाँ कर रहे हैं। तो आइए जानें ये 5 मेल्स की स्टाइलिंग मिस्टेक्स…
ऑफिस में बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनना एक सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सिकुड़ी हुई शर्ट या पैंट आपको लापरवाह और अनप्रोफेशनल (Unprofessional) दिखाती है। आपको ऑफिस में हमेशा अपने कपड़ों को प्रेस करके ही पहनना चाहिए, क्योंकि यह आपकी पर्सनैलिटी को निखरा हुआ दिखाता है।
आपको कभी गलत फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप ध्यान रखें कि आपके कपड़े न बहुत टाइट हों और न ही बहुत ढीले हों। टाइट कपड़े आपको और आपके सामने वालों को असहज कर सकते हैं, वहीं बड़े कपड़े आपको अस्त-व्यस्त (Unorganized) दिखाते हैं। इसलिए हमेशा अपने शरीर के हिसाब से सही फिट के कपड़े पहनें।
लोग कई बार फॉर्मल ड्रेस (Formal Dress) के साथ कैजुअल या स्पोर्ट्स के जूते पहनते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता है और आपको अनप्रोफेशनल (Unprofessional) दिखाता है। इसलिए जब भी आप फॉर्मल कपड़े पहनें तो साथ में फॉर्मल जूते ही पहनें और अपने पूरे लुक को कंप्लीट करें।
बहुत सारा परफ्यूम लगाने की गलती न करें। ऐसा करने से आपके साथ काम करने वाले लोगों को परफ्यूम की तेज खुशबू परेशान कर सकती है, और उनके सिरदर्द का कारण बन सकती है। जब भी ऑफिस के लिए परफ्यूम यूज करना हो तो हल्की और सुखद खुशबू का ही इस्तेमाल करें।
कभी फॉर्मल जगह पर आप बहुत सारे गहने या एक्सेसरीज न पहनें, ऐसा करना अनप्रोफेशनल लगता है। एक्सेसरीज पहननी ही हों तो इन्हें सिंपल और मिनिमल रखें, एक अच्छी घड़ी और बेल्ट आपके लिए काफी हो सकती है।
