फैशन

2025 Fashion Guide: फैशनिस्टा अलर्ट! ट्रेंडी दिखना है? तो इन 10 पुराने लुक्स को आज ही बोलें टाटा-बायबाय

2025 Fashion Guide: शादी का सीजन आते ही हर कोई अपने लुक को ट्रेंडी बनाना चाहता है, लेकिन अगर आप अब भी वही पुराने, हैवी वर्क लहंगे, वेलवेट शेरवानी या चमकीले नियॉन कलर पहन रहे हैं, तो आप आउटडेटेड है।

भारत

MEGHA ROY

Pratiksha Gupta

Nov 21, 2025

2025 Fashion Guide: फैशन की दुनिया कभी किसी का इंतजार नहीं करती हर सीजन नए ट्रेंड आते हैं और पुराने स्टाइल्स चुपचाप आउट हो जाते हैं। अगर 2025 में भी आप स्टाइल गेम ऑन रखना चाहती हैं, तो अपनी वॉर्डरोब को अपडेट करना जरूरी है। कई क्लासिक पीसेज आज भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ पुराने लुक्स अब आपके आउटफिट को तुरंत आउटडेटेड दिखा सकते हैं। इसलिए, फैशनिस्टा अलर्ट! अब समय है उन 10 पुराने ट्रेंड्स को “टाटा-बायबाय” कहने का, ताकि आपका लुक हमेशा रहे फ्रेस, मॉडर्न और Insta-Ready।

नेट फ्रिल और कैन-कैन गाउन


ओवर-फ्लफी, मल्टी-लेयर्ड नेट गाउन अब भीड़ से अलग नहीं दिखाते बल्कि आउटडेटेड लगते हैं। उनकी जगह स्लीक, सॉफ्ट-फैब्रिक लॉन्ग गाउन ज्यादा ग्रेसफुल लुक देते हैं।

वेलवेट शेरवानी


वेलवेट और भारी एम्ब्रॉयडरी वाली शेरवानी अब क्लासिक तो है, पर कितनी बार? ट्रेंड में इस समय लिनेन, सिल्क और डेलिकेट थ्रेडवर्क वाली शेरवानियां हिट हैं। कलर पैलेट? बेज, आइवरी और मिंट सुपर इन

हैवी वर्क लहंगा


गोटा-पत्ती, मोटी कढ़ाई और भारी बॉर्डर वाला एक्स्ट्रा-भरा हुआ लहंगा अब इतिहास बन चुका है। 2025 में ऑर्गेंजा, टिश्यू और लाइटवेट सिल्क जैसे फ्लोई फैब्रिक में मिनिमल वर्क वाले एलिगेंट लहंगे सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।

एक ही रंग का पूरा आउटफिट


लहंगा, ब्लाउज और दुपट्टा सब एक ही शेड में पहनना अब पुरानी बात हो गई। आज का फैशन क्लियरली कॉन्ट्रास्ट या ड्यूल-टोन कॉम्बो को ही अप्रोव करता है।

कोल्ड शोल्डर और रफल स्लीव्स


ये स्टाइल अब फैशन मेजियम में रखने लायक हो चुका है। इसकी जगह कॉर्सेट ब्लाउज, जैकेट-स्टाइल टॉप्स और यूनिक नेकलाइन वाले डिजाइन ज्यादा चलन में हैं।

चटकदार कलर कॉम्बिनेशन


नीयन के साथ गोल्ड या तीखे पिंक-नीले का मिश्रण अब आंखों को परेशान करता है। मॉडर्न फैशन पेस्टेल, लैवेंडर, पीच जैसे शांत और रिच टोन को तवज्जो देता है।

धोती पैंट्स


कुछ वक्त ट्रेंड में रहने के बाद अब धोती पैंट्स का दौर भी खत्म हो चुका है। पलाजो, शरारा और गरारा इस वक्त ज्यादा स्टाइलिश और कंफर्टेबल चॉइस बन चुके हैं।

ज्यादा घेर वाली सलवार


अतिरिक्त घेर और फुलाव वाली सलवार अब लुक को dated बना देती है। बेहतर विकल्प? स्ट्रेट-कट पैंट्स या पलाजो क्लीन और मॉडर्न!

असिमेट्रिक पैटर्न ड्रेस


असिमेट्रिक कुर्ते और ड्रेसेस ने अपना वक्त पूरा कर लिया। 2025 में स्ट्रेट कट और क्लीन सिल्हूट ही सबसे सॉफिस्टिकेटेड और शार्प लुक देते हैं।

मैचिंग कपल आउटफिट्स


दूल्हा-दुल्हन का बिल्कुल एकदम मैच-मैच पहनना अब थोड़ा ओवर लगने लगा है। सटल कॉन्ट्रास्ट और क्यूरेटेड कलर-कॉम्बो अब ज्यादा रॉयल और क्लासी दिखते हैं।

Hindi News / Lifestyle News / Fashion / 2025 Fashion Guide: फैशनिस्टा अलर्ट! ट्रेंडी दिखना है? तो इन 10 पुराने लुक्स को आज ही बोलें टाटा-बायबाय

