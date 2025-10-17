Diwali 2025 Outfit Ideas: इस दिवाली दिखें सबसे अलग, अपनाएं पारंपरिक लुक में ट्रेंडी ट्विस्ट

Diwali fashion trends| फोटो सोर्स – Gemini
Diwali 2025 Outfit Ideas: त्योहारों का मौसम शुरू होते ही हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है – “इस दिवाली क्या पहनें?” अगर आप भी ऐसे आउटफिट की तलाश में हैं जो ट्रेडिशनल ग्रेस और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, तो ये पांच दिवाली ट्रेंड्स आपके लिए हैं। ये लुक्स न सिर्फ आपको फेस्टिव रेडी बनाएंगे बल्कि हर मौके पर आपको देंगे एक रॉयल और स्टाइलिश अपीयरेंस।
लाल बेस पर सुनहरी और मल्टीकलर जरी एम्ब्रॉयडरी से सजी यह साड़ी राजस्थान की पारंपरिक कलाकारी की झलक देती है।
पल्लू पर बने हाथी, घोड़े और महल के डिजाइन इसे रॉयल लुक देते हैं।नीचे के हिस्से का बंधेज प्रिंट इस साड़ी में जोड़ता है देसी चार्म और बनाता है इसे त्योहार के लिए परफेक्ट चॉइस।
अगर आप साड़ी लवर हैं, तो यह क्रीम-गोल्डन साड़ी आपके दिवाली लुक के लिए बेस्ट ऑप्शन है।सिल्क या साटन फैब्रिक पर जरी बॉर्डर और हेवी पल्लू इसे पूजा से लेकर फैमिली डिनर तक हर मौके के लिए उपयुक्त बनाते हैं।इसे मैचिंग गोल्डन ब्लाउज या कंट्रास्ट कलर ब्लाउज के साथ पहनें, और तैयार हो जाएं एलिगेंट फेस्टिव अपील के लिए।
इस साल दिवाली फैशन में पेस्टल्स का बोलबाला रहेगा।लैवेंडर-पर्पल लेहंगा जिसमें सुनहरी जरी और हल्का ग्लिटर वर्क हो, फेस्टिव लुक के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा।फिटेड चोली और सुनहरी बॉर्डर वाला दुपट्टा आपके लुक को बनाएगा क्लासी और रिफाइंड।
अगर आप कुछ ब्राइट और फेस्टिव पहनना चाहती हैं, तो फ्यूशिया जैकेट-लहंगा आपका जवाब है।वी-नेक जैकेट पर गोल्डन फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और गोल्डन पोल्का डॉट्स वाला फ्लेयर्ड लेहंगा इसे इस सीजन का हॉट ट्रेंड बनाता है।यह आउटफिट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ट्रेडिशनल के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं।
अगर आप साड़ी या लहंगे से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो रेड डबल लेयर्ड अनारकली बेस्ट ऑप्शन है।इस पर की गई स्क्रीन प्रिंटिंग, सीक्विन और बीड वर्क इसे शानदार बनाते हैं, जबकि ऑर्गेन्जा दुपट्टा पूरे लुक में जोड़ता है फेस्टिव फिनिश।यह आउटफिट आपको देगा एलीगेंस और कम्फर्ट दोनों का परफेक्ट मेल।
