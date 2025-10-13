Diwali 2025: दीपावली पर दीप जलाते समय पढ़ें ये मंत्र, घर में बढ़ सकती है खुशहाली और समृद्धि

विशेषकर दीपावली के पर्व पर दीपक जलाना अत्यंत महत्व रखता है। दीपावली को अंधकार पर प्रकाश की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन घर-आंगन, मंदिर और कार्यस्थलों में दीपक जलाकर संपूर्ण वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरना ही दीपावली का मुख्य उद्देश्य है। दीपक जलाने से न केवल अंधकार दूर होता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी आती है। दीप प्रज्वलन के समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इन्हें पढ़ने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और शत्रु बुराई से मुक्ति का वरदान मिलता है।