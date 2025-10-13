Patrika LogoSwitch to English

धर्म और अध्यात्म

Diwali 2025: दीपावली पर दीप जलाते समय पढ़ें ये मंत्र, घर में बढ़ सकती है खुशहाली और समृद्धि

Diwali 2025 : दीपक सिर्फ अंधकार दूर करने का साधन नहीं, बल्कि ज्ञान और कल्याण का प्रतीक है। दीपावली पर दीपक जलाने का महत्व और दीप प्रज्वलन के समय पढ़ने योग्य शुभ मंत्र जानें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएं।

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 13, 2025

Diwali 2025

Diwali 2025 (photo- gemini ai)

Diwali 2025 : दीपक या दीप हमारे जीवन में केवल अंधकार को दूर करने का साधन नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक भी माना जाता है। जैसा कि कहा जाता है, दीप प्रकाश का द्योतक है, तो प्रकाश ज्ञान का द्योतक है। इसका अर्थ है कि जैसे दीप अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान और अंधकार को मिटाता है। यही कारण है कि हमारे सभी शुभ कार्यों और पूजा-पाठ का आरंभ दीप प्रज्वलन से किया जाता है।

दीपक प्रज्वलन का महत्व केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि तक सीमित नहीं है। यह मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और कल्याण को आकर्षित करता है। दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती है, जो हमें यह सिखाती है कि मनुष्य की वृत्ति भी हमेशा उच्च और पवित्र विचारों की ओर उठनी चाहिए। दीपक की यह प्रकाशमान ज्योति हमारे जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक बनती है।

दीपावली और दीपक का महत्व

विशेषकर दीपावली के पर्व पर दीपक जलाना अत्यंत महत्व रखता है। दीपावली को अंधकार पर प्रकाश की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन घर-आंगन, मंदिर और कार्यस्थलों में दीपक जलाकर संपूर्ण वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरना ही दीपावली का मुख्य उद्देश्य है। दीपक जलाने से न केवल अंधकार दूर होता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी आती है। दीप प्रज्वलन के समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इन्हें पढ़ने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और शत्रु बुराई से मुक्ति का वरदान मिलता है।

दीपक जलाते समय पढ़ने योग्य मंत्र:

शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यम् धनसंपदा।
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमोऽस्तु ते।।

इस मंत्र का अर्थ है हे दीपक! आप कल्याणकारी हैं, स्वास्थ्य और धन-संपदा लाते हैं, शत्रुओं की बुद्धि नष्ट करते हैं। मैं आपको नमन करता हूं।

दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन:।
दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोऽस्तु ते।।

इस मंत्र का अर्थ है दीपक परम ब्रह्म का रूप है। दीपक से प्रकाश फैलता है और पापों का नाश होता है। संध्या के समय इस दीपक को जलाकर मैं आपका सम्मान करता हूं।

मंत्रों का जाप करने के फायदे

इस प्रकार दीपक जलाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि ज्ञान, ऊर्जा और कल्याण की प्राप्ति का प्रतीक है। दीपक की ज्योति के साथ इन मंत्रों का जाप करने से मनुष्य न केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है, बल्कि उसके जीवन में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। दीपावली पर दीपक जलाना इसलिए भी विशेष महत्व रखता है कि यह अंधकार को मिटाकर प्रकाश, आनंद और समृद्धि लाने का संदेश देता है।

Published on:

13 Oct 2025 12:57 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Diwali 2025: दीपावली पर दीप जलाते समय पढ़ें ये मंत्र, घर में बढ़ सकती है खुशहाली और समृद्धि

