Osho on Ashtavakra Gita: भगवान को तुरंत पाने का सबसे आसान तरीका, अष्टावक्र गीता से ओशो ने समझाया सरल सूत्र

अब आत्मा के गुणों को, इसकी खासियतों को समझ लेना भी जरूरी है। क्यों हमें ये समझाना, जानना और महसूस करना है कि हम एक आत्मा है! यह सवाल स्वाभाविक है। दरअसल, धर्म और अध्यात्म हमें आत्म तत्व को पहचानने के लिए इसलिए कहते हैं कि, आत्मा अजर, अमर, निर्गुण, निराकार और सुख-दुख से परे होती है। आत्मा को न दुख होता है, न सुख। न वह रोती है, न हंसती है। न शोक करती है, न प्रसन्न होती है। वो सब गुणों से रहित होती है। गीता में श्री कृष्ण ने भी यही कहा है...मैं नाम, रूप, देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि नहीं हूं। मैं इन सबसे हर तरह से पुराना, इनसे बिल्कुल अलग, चेतन, साक्षी, सबका ज्ञाता, सत्, नित्य, अविनाशी, अविकारी, अक्रिय, सनातन, अचल और समस्त सुखों-दु:खों से रहित केवल शुद्ध आनन्दमय आत्मा हूं। यही मैं हूं। बस इसी आत्म तत्व को जानकर, हम परमात्मा के करीब हो सकते हैं। उस परम तत्व यानी ईश्वर को पा सकते हैं। महसूस कर सकते हैं। वेदों ने तो यहां तक कहा है कि, आत्मा ही परमात्मा है। यानी कि ये परमात्मा से अलग नहीं है। आत्मा अलग नहीं है, मतलब आप अलग नहीं हैै, वो आप ही हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं। जिसके लिए आप तरसते हैं, जिसके लिए आप ये सोचते हैं कि उसके मिलते ही सब मिल जाएगा और कुछ पाने को बाकी नहीं रहेगा। असल में, शास्त्रों के अनुसार वो खुद आप ही हैं। कहीं ढूंढ़ना नहीं है, कहीं खोजने नहीं लग जाना है। बस शांत होकर, ठहरकर, मन के जाले हटाकर उसे महसूस करना है। देखना है। ओशो ने यही बात, अपनी पुस्तक 'मुक्ति की आकांक्षा' (Mukti ki Aakansha by Osho) में बेहद खूबसूरती से और आसान शब्दों में बयां की है, समझाई है।