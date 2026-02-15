Ashutosh Shashank Shekhar Shiv Stuti: महाशिवरात्रि पर पढ़ें ये शक्तिशाली शिव स्तुति, भोलेनाथ होंगे तुरंत प्रसन्न

Ashutosh Shashank Shekhar Shiv Stuti : शिव स्तुति एक ऐसी प्रार्थना है, जिसमें दिल से निकले शब्द होते हैं। भोलेनाथ को खुश करने का इससे आसान तरीका शायद ही कोई हो। खासकर महाशिवरात्रि (Mahashivratri) के दिन, जब लाखों लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, जप-तप में डूबे रहते हैं। ऐसे में ये स्तुति पढ़ना उनके लिए खास मायने रखता है। सनातन धर्म में शिव को सिर्फ वैराग्य और ज्ञान का देवता नहीं मानते, बल्कि वे गृहस्थ जीवन को भी खुशहाल बनाने वाले माने जाते हैं। उनकी भक्ति में बस एक सच्चा भाव चाहिए, बाकी सब खुद आसान हो जाता है।