New Year Party Look 2026: यूनिक स्टाइल चाहिए, तो जानिए न्यू ईयर पार्टी में गर्म और ग्लैम रहने के सीक्रेट

शॉल सिर्फ ठंड से बचाने में ही मदद नहीं करता, यह एक फैशन एक्सेसरी के तौर पर भी काम करता है। पुराने ओल्ड-फैशन तरीके से शॉल को बॉडी पर लपेटने की जगह, आप सेलिब्रिटी स्टाइल में शॉल को ड्रेप कर सकती हैं। आप जरी या कश्मीरी शॉल को कंधे पर अच्छे से स्टाइल कर सकती हैं या उसे एक स्लीक बेल्ट की मदद से कमर पर टक भी कर सकती हैं। पश्मीना, कानी या बनारसी शॉल भी बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनके फैब्रिक हल्के होते हुए भी गर्माहट देते हैं और खूबसूरत लगते हैं।