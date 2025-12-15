15 दिसंबर 2025,

फैशन

New Year Party Look 2026: यूनिक स्टाइल चाहिए, तो जानिए न्यू ईयर पार्टी में गर्म और ग्लैम रहने के सीक्रेट

New Year Party Look 2026: सर्दियों में फैशनेबल दिखने के लिए स्मार्ट लेयरिंग इसका बेस्ट ऑप्शन है, जो आपकी स्टाइल को बढ़ाती है। यहां जानिए वो 5 लेयरिंग ट्रिक्स, जो आपको इस न्यू ईयर बैश में सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रखेंगी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 15, 2025

New year party look, new year look 2026, winter saree look.

trending saree with overcoat/ फोटो सोर्स- geminiAI

New Year Party Look: न्यू ईयर (New Year 2026) मतलब एन्जॉय, डांस करना और लेट नाइट तक पार्टीज को एन्जॉय करना है। लेकिन दिसंबर-जनवरी के समय होने वाली तेज ठंड हमारे सारे प्लान्स को खराब कर देती है। हमारी कोई फेवरेट स्लीवलेस ड्रेस हो या स्टाइलिश साड़ी पहननी हो, तो वहीं वेन्यू की ठंडी हवाएं हमें स्वेटर पहनने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे सारा लुक फीका पड़ जाता है। लेकिन हमने आपके लिए ऐसी 5 ट्रिक्स तैयार की हैं, जो आपको ग्लैमरस और स्टाइलिश रखने के साथ गर्म भी रखेंगी।

वो फैब्रिक जो आपको सॉफ्ट फील कराता है

इस न्यू ईयर, शिफॉन या जॉर्जेट पहनने की बजाय वेलवेट को चुनें। वेलवेट का भारी और लग्जरी टेक्सचर ठंडी हवा को रोककर बॉडी को गर्म रखता है। वेलवेट साड़ी, पलाजो सेट या हाई-नेक वेलवेट ब्लाउज के साथ इसे कैरी कर सकती हैं। अगर आप एमरल्ड ग्रीन या वाइन रेड वेलवेट कलर पहनती है, तो बिल्कुल आलिया भट्ट जैसा लुक मिल सकता है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि आउटफिट को और गर्म बनाने के लिए उसके नीचे थर्मल वियर जरूर पहनें।

ब्लाउज को कहें बाय, जैकेट को कहें हाय

इस सीजन में साड़ी या लहंगे के साथ जैकेट या केप पहनना सबसे बड़ा फ्यूजन ट्रेंड है। यह आपको एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है। इसमें आप एम्ब्रॉयडर्ड शॉर्ट जैकेट, ब्रोकेड से बनी लॉन्ग केप या मिरर वर्क वाली जैकेट चुन सकती हैं। वहीं प्लेन साड़ी के साथ एक हैवी वर्क जैकेट भी पहन सकती हैं। इससे आप सिर्फ गर्म ही नहीं रहेंगी, बल्कि माधुरी दीक्षित की तरह यह आपके लुक को भी स्टेटमेंट पीस बना देगा।

शॉल को ड्रेप करें, लपेटें नहीं

शॉल सिर्फ ठंड से बचाने में ही मदद नहीं करता, यह एक फैशन एक्सेसरी के तौर पर भी काम करता है। पुराने ओल्ड-फैशन तरीके से शॉल को बॉडी पर लपेटने की जगह, आप सेलिब्रिटी स्टाइल में शॉल को ड्रेप कर सकती हैं। आप जरी या कश्मीरी शॉल को कंधे पर अच्छे से स्टाइल कर सकती हैं या उसे एक स्लीक बेल्ट की मदद से कमर पर टक भी कर सकती हैं। पश्मीना, कानी या बनारसी शॉल भी बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनके फैब्रिक हल्के होते हुए भी गर्माहट देते हैं और खूबसूरत लगते हैं।

ब्लेजर पावर: एथनिक को दें बॉस लुक

न्यू ईयर पार्टी में आप कंगना रनौत की तरह साड़ी के साथ ब्लेजर स्टाइल कर सकती हैं। यह आपके न्यू ईयर लुक को गेम-चेंजर मोमेंट बना देगा। वहीं आप जरी या रेशमी वर्क वाले लंबे कोट या ब्लेजर को अपने एथनिक सेट के ऊपर पहन सकती हैं, जो आपको पार्टी में अलग से हाइलाइट करेगा।

Dhurandhar एक्ट्रेस Sara Arjun का आइवरी ट्रैडिशनल लुक वायरल, रणवीर सिंह की नजरें भी टिक गईं, बोले—Wow
फैशन
Sara Arjun Viral Fashion, Sara Arjun Ethnic Look, Sara Arjun Style Photos,

Published on:

15 Dec 2025 03:26 pm

Hindi News / Lifestyle News / Fashion / New Year Party Look 2026: यूनिक स्टाइल चाहिए, तो जानिए न्यू ईयर पार्टी में गर्म और ग्लैम रहने के सीक्रेट

