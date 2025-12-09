Dhurandhar एक्ट्रेस Sara Arjun का आइवरी ट्रैडिशनल लुक वायरल, रणवीर सिंह की नजरें भी टिक गईं, बोले—Wow

अदित्य धर की डायरेक्शन में बनी ‘Dhurandhar’ में सारा और रणवीर की जोड़ी पहले ही काफी चर्चा में आ चुकी है, खासकर उन दोनों के बीच लगभग 20 साल के ऐज गैप को लेकर। ट्रेलर लॉन्च के दौरान रणवीर ने पहली बार इस पर खुलकर बात की और सारा की जमकर तारीफ की।रणवीर ने कहा,

“मैं बेहद खुश हूं कि आपके इस खास सफर का हिस्सा बन पाया।कुछ लोग जन्म से ही अलग तरह की प्रतिभा के साथ आते हैं जैसे हॉलीवुड में डकोटा फैनिंग। सारा ने हजारों लोगों में से यह रोल हासिल किया है, ये अपने-आप में बहुत बड़ी बात है।”उन्होंने आगे कहा,

“ऐसा लगता है जैसे सारा ने 50 फिल्में कर ली हों। वह अपने काम में जितनी परफेक्ट है, उतनी ही समझदार इंसान भी है। वह उन बेहतरीन एक्टर्स में से एक है जिनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है। वो मुझे भी बेहतर दिखाती है।”