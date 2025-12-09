9 दिसंबर 2025,

फैशन

Dhurandhar एक्ट्रेस Sara Arjun का आइवरी ट्रैडिशनल लुक वायरल, रणवीर सिंह की नजरें भी टिक गईं, बोले—Wow

Sara Arjun: आइवरी ट्रेडिशनल अनारकली में सारा अर्जुन का लुक सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। उनका यह रॉयल और ग्रेसफुल अवतार फैन्स के साथ-साथ सेलेब्स का भी दिल जीत रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 09, 2025

Sara Arjun Viral Fashion, Sara Arjun Ethnic Look, Sara Arjun Style Photos,

Sara Arjun Ivory Look|फोटो सोर्स – saraarjunn/Instagram

Sara Arjun:धुरंधर’ (Dhurandhar) बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से कब्जा जमाए हुए है। वहीं एक्ट्रेस सारा अर्जुन की खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस की भी खूब तारीफ हो रही है। उनके चाहने वाले लगातार उनकी स्टाइल और लुक्स पर प्यार लुटा रहे हैं, जिसमें रणवीर सिंह का रिएक्शन भी शामिल है, उन्होंने सारा के लुक की खुलकर तारीफ की। हाल ही में शेयर की गई इंस्टाग्राम पोस्ट में सारा का रॉयल और ग्रेसफुल अवतार फैन्स और सेलेब्स दोनों का दिल जीत रहा है। लाइट मेकअप और मिनिमल ज्वेलरी में उनका एलीगेंट स्टाइल हर फ्रेम में चमकता है। सारा का यह ग्लैमरस मोमेंट फैशन लवर्स के लिए एक नई इंस्पिरेशन बन चुका है।

शानदार फ्लोर-लेंथ आइवरी अनारकली लुक


उनका बेहद खूबसूरत आइवरी ट्रैडिशनल लुक, जिसने इंटरनेट पर तुरंत ही तहलका मचा दिया। सारा ने एक शानदार फ्लोर-लेंथ आइवरी अनारकली पहनी, जिसका सादा लेकिन क्लासी लुक बहुत लोगों को पसंद आया।लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने ऑक्सिडाइज़्ड सिल्वर जूलरी चुनी, जो उनके आउटफिट के साथ एकदम परफेक्ट लगी।

मिनिमल मेकअप में निखरी एक्ट्रेस की खूबसूरती

उनका मिनिमल मेकअप इतना हल्का और ग्लोइंग था कि पूरे लुक में एक नेचुरल फ्रेशनेस झलक उठी। बिना ज्यादा ओवरडन हुए, सिर्फ हल्के टच-अप ने सारा की नैचुरल ब्यूटी को उभार दिया और उनके ट्रैडिशनल स्टाइल को और भी ग्रेसफुल बना दिया।

लेकिन सबसे चर्चित हिस्सा क्या रहा?


रणवीर सिंह का रिएक्शन भी सारा की तस्वीरों जितना ही चर्चा में रहा। एक्टर ने पोस्ट पर स्पार्कलिंग इमोजी कमेंट करके अपना प्यार जताया, और फैंस ने इसे तुरंत पकड़कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखते ही देखते रणवीर का यह छोटा सा रिएक्शन पूरे इंटरनेट पर अलग ही हाइलाइट बन गया।

सारा अर्जुन के साथ काम करने पर बोले रणवीर सिंह

अदित्य धर की डायरेक्शन में बनी ‘Dhurandhar’ में सारा और रणवीर की जोड़ी पहले ही काफी चर्चा में आ चुकी है, खासकर उन दोनों के बीच लगभग 20 साल के ऐज गैप को लेकर। ट्रेलर लॉन्च के दौरान रणवीर ने पहली बार इस पर खुलकर बात की और सारा की जमकर तारीफ की।रणवीर ने कहा,
“मैं बेहद खुश हूं कि आपके इस खास सफर का हिस्सा बन पाया।कुछ लोग जन्म से ही अलग तरह की प्रतिभा के साथ आते हैं जैसे हॉलीवुड में डकोटा फैनिंग। सारा ने हजारों लोगों में से यह रोल हासिल किया है, ये अपने-आप में बहुत बड़ी बात है।”उन्होंने आगे कहा,
“ऐसा लगता है जैसे सारा ने 50 फिल्में कर ली हों। वह अपने काम में जितनी परफेक्ट है, उतनी ही समझदार इंसान भी है। वह उन बेहतरीन एक्टर्स में से एक है जिनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है। वो मुझे भी बेहतर दिखाती है।”

दुनियाभर में ‘Dhurandhar’ का धमाका

धुरंधर ने रिलीज के साथ ही दुनियाभर में धमाल मचा दिया है, जहां क्रिटिक्स और दर्शक दोनों फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पहले दिन 32 करोड़ की शानदार ओपनिंग के बाद वीकेंड पर फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला।

Hindi News / Lifestyle News / Fashion / Dhurandhar एक्ट्रेस Sara Arjun का आइवरी ट्रैडिशनल लुक वायरल, रणवीर सिंह की नजरें भी टिक गईं, बोले—Wow

