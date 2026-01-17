17 जनवरी 2026,

शनिवार

लाइफस्टाइल

एलिगेंस की मिसाल हैं Mrunal Thakur, उनके इन लुक्स से आप भी चुरा सकती हैं स्टाइलिंग आइडिया

Mrunal Thakur Fashion: सादगी में शान और स्टाइल में क्लास म्रुनल ठाकुर हर लुक में एलिगेंस की नई परिभाषा लिखती नजर आती हैं चाहे मिनिमल मेकअप हो या ग्रेसफुल आउटफिट, उनका हर अंदाज इंस्पिरेशन से भरा होता है। इन खूबसूरत लुक्स से आप भी चुरा सकती हैं परफेक्ट स्टाइलिंग आइडिया

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 17, 2026

Mrunal Thakur fashion style, Mrunal Thakur elegant looks, Mrunal Thakur styling ideas,

Mrunal Thakur glamour look|फोटो सोर्स- mrunalthakur/Instagram

Mrunal Thakur Fashion: एलिगेंस की मिसाल हैं म्रुनल ठाकुर, जिनका हर लुक क्लास और ग्रेस से भरा होता है।चाहे सिंपल एथनिक हो या मॉडर्न वेस्टर्न, वो हर स्टाइल को सहजता से कैरी करती हैं।मिनिमल मेकअप और सटल एक्सेसरीज में उनका चार्म और भी निखरकर आता है।उनके ये खूबसूरत लुक्स हर लड़की के लिए परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन हैं।इन स्टाइलिंग आइडियाज से आप भी अपने लुक को बना सकती हैं खास।

हरे और लाल रंग की पैठणी साड़ी

म्रुनल ठाकुर हरे-लाल पैठणी साड़ी में परंपरा और मॉडर्न एलिगेंस का खूबसूरत मेल पेश करती दिख रही हैं। मोर डिजाइन, सुनहरा बॉर्डर, गजरा और सॉफ्ट मेकअप उनके इस रॉयल एथनिक लुक को और खास बना रहा है।

सुनहरी ऑर्गेन्जा साड़ी

म्रुनल ठाकुर सुनहरी ऑर्गेन्जा साड़ी और बैंगनी कढ़ाईदार ब्लाउज में रॉयल अंदाज बिखेरती नजर आ रही हैं। भारी चोकर और खुले बाल उनके लुक में शालीनता जोड़ते हैं, जबकि यह स्टाइल पारंपरिक साड़ी और मॉडर्न ग्लैमर का परफेक्ट मेल दिखाता है।

मेटैलिक विंग्ड डिजाइन ड्रेस

एलिगेंस की मिसाल म्रुनल ठाकुर इस स्टेटमेंट लुक में बेहद कॉन्फिडेंट और क्लासी नजर आ रही हैं।मेटैलिक विंग्ड डिजाइन वाले इस अनोखे टॉप के साथ स्लीक हेयरस्टाइल और बोल्ड आई-मेकअप उनके लुक को पावरफुल बना रहा है।मिनिमल एक्सेसरीज के साथ यह लुक साबित करता है कि म्रुनल मॉडर्न फैशन में भी उतनी ही ग्रेसफुल हैं।

ब्लैक पावर-सूट

एलिगेंस की मिसाल म्रुनल ठाकुर इस ब्लैक पावर-सूट लुक में बेहद कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल नजर आ रही हैं।सॉफ्ट वेवी हेयर, न्यूड मेकअप और मिनिमल एक्सेसरीज उनके इस मॉडर्न अंदाज को और क्लासी बनाती हैं।यह लुक साबित करता है कि सादगी और आत्मविश्वास के साथ भी ग्लैमर को परफेक्ट तरीके से कैरी किया जा सकता है।

रेड इंडो-वेस्टर्न आउटफिट

म्रुनल ठाकुर इस रेड इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में बोल्ड और ग्लैमरस नजर आ रही हैं।क्रॉप टॉप, हाई-वेस्ट शरारा पैंट और लॉन्ग जैकेट के साथ स्टोन-स्टडेड चोकर उनके लुक को परफेक्ट फिनिश देता है।यह अंदाज उनके एथनिक चार्म और मॉडर्न स्टाइल का शानदार मेल दिखाता है।

एलिगेंस की मिसाल हैं Mrunal Thakur, उनके इन लुक्स से आप भी चुरा सकती हैं स्टाइलिंग आइडिया

