Navratri Vrat Health Tips: नवरात्रि व्रत के दौरान कमजोरी से बचने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं?

Chaitra Navratri Fasting Rules: चैत्र नवरात्रि आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में भक्त माता रानी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के साथ ही व्रत रखने की तैयारियों में जुट गए हैं। अक्सर भक्ति के उत्साह में कुछ लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे शरीर में कमजोरी या बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। व्रत के दौरान खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए सही खान-पान और जीवनशैली का पालन करना बेहद जरूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेख में हम चैत्र नवरात्रि में व्रत रखने के दौरान किन-किन बातों का पालन करना चाहिए, जिससे आप व्रत सफलतापूर्वक रखने के साथ ही हेल्दी और फिट भी बने रहें, इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।