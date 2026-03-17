Perfect Boiled Egg Tips: उबले अंडे की सब्जी खाकर हो गए हैं बोर? ट्राई करें शेफ संजीव कपूर की झटपट रेसिपीज

Perfect Boiled Egg Tips: सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, जब कुछ समझ नहीं आता तो अंडा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अंडा उबालने रखो तो कभी कच्चा रह जाता है और कभी इतना ज्यादा उबल जाता है कि उसका स्वाद ही बिगड़ जाता है? मशहूर शेफ संजीव कपूर ने एक बहुत ही आसान तरीका बताया है जिससे आप घर बैठे एकदम परफेक्ट उबला हुआ अंडा तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही, आप उबले हुए अंडों से यह आसान 5 चटपटी डिशेज भी बना सकते हैं।