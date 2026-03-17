Perfect Boiled Egg Tips: उबले अंडे की सब्जी खाकर हो गए हैं बोर? ट्राई करें शेफ संजीव कपूर की झटपट रेसिपीज

sanjeev kapoor recipes(source: gemini)
Perfect Boiled Egg Tips: सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, जब कुछ समझ नहीं आता तो अंडा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अंडा उबालने रखो तो कभी कच्चा रह जाता है और कभी इतना ज्यादा उबल जाता है कि उसका स्वाद ही बिगड़ जाता है? मशहूर शेफ संजीव कपूर ने एक बहुत ही आसान तरीका बताया है जिससे आप घर बैठे एकदम परफेक्ट उबला हुआ अंडा तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही, आप उबले हुए अंडों से यह आसान 5 चटपटी डिशेज भी बना सकते हैं।
शेफ संजीव कपूर ने बताया कि अंडा उबालने के लिए बस पानी में डाल देना काफी नहीं है। आपको अपनी पसंद के हिसाब से समय का ध्यान रखना चाहिए। एक पैन में इतना पानी लें कि अंडे पूरी तरह डूब जाएं। अब जानिए टाइमिंग कि अंडा बने एकदम परफेक्ट
छीलने का आसान तरीका: अंडा उबालने के बाद उसे ठंडे पानी में डालें और फिर धीरे से थपथपाकर उसका छिलका उतारें। इससे अंडा टूटेगा नहीं और एकदम आसानी से निकलेगा।
अंडा मसाला करी (Egg Masala Curry)
यह सबसे पॉपुलर डिश है। उबले हुए अंडों को हल्का सा तेल में फ्राई कर लें। अब प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन और बेसिक मसालों (हल्दी, मिर्च, गरम मसाला) की ग्रेवी तैयार करें। इसमें अंडे डालकर थोड़ा पकाएं। इसे गरमा-गरम रोटी या चावल के साथ खाएं।
अंडा भुर्जी (Boiled Egg Bhurji)
ज्यादातर लोग कच्चा अंडा फेंटकर भुर्जी बनाते हैं, लेकिन एक बार उबले अंडे की भुर्जी ट्राई करें। उबले हुए अंडों को छोटे टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में प्याज, टमाटर और हरी मिर्च भूनें, फिर कटे हुए अंडे और मसाले डालकर मिक्स करें। ऊपर से हरा धनिया और नींबू का रस डालकर सर्व करें।
हेल्दी अंडा चाट (Egg Chaat)
अगर आप हल्का और हेल्दी डिनर करना चाहते हैं, तो यह बेस्ट है। उबले अंडों के स्लाइस करें, उसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी चटनी, इमली की चटनी और चाट मसाला मिलाएं। यह डिश मिनटों में तैयार हो जाती है और प्रोटीन से भरपूर है।
अंडा सैंडविच (Egg Sandwich)
बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाना हो तो उबले अंडों को मैश करके उसमें मेयोनीज, थोड़ी राई और काली मिर्च मिलाएं। इस मिक्स्चर को ब्रेड पर फैलाएं और बटर लगाकर टोस्ट कर लें।
अंडा पुलाव (Egg Pulao)
कुकर में तेल या घी गरम करें, खड़े मसाले और सब्जियां भूनें। इसमें चावल, पाव भाजी मसाला और उबले हुए अंडे डालकर 3-4 सीटी ले लें। अंडा पुलाव तैयार है। ऊपर से हरा धनिया और नींबू का रस डालकर सर्व करें।
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