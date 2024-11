Winter Fashion Guide: विंटर के स्टाइलिश फैशन कलक्शन एंड सलक्शन

सर्दी में कैसे कपड़े पहनें (How to dress in winter) Stylish winter outfits for ladies फैशनेबल विंटर क्लोद्स की कोई कमी है। विंटर जैकेट, स्वेटर और कोट, ब्लेजर, फॉर्मल शू, बूट्स, लोफ र और स्नीकर्स पैंट जींस, जॉगर्स और चिनोज पहन कर विंटर फैशन का लुत्फ लिया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर आप एक बार इनकी मैचिंग करना सीख गए तो विंटर स्टाइल के मामले में आप सबसे आगे होंगे। फैशनेबल विंटर क्लोद्स की कोई कमी है। विंटर जैकेट, स्वेटर और कोट, ब्लेजर, फॉर्मल शू, बूट्स, लोफ र और स्नीकर्स पैंट जींस, जॉगर्स और चिनोज पहन कर विंटर फैशन का लुत्फ लिया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर आप एक बार इनकी मैचिंग करना सीख गए तो विंटर स्टाइल के मामले में आप सबसे आगे होंगे।

सर्दी में कैसे कपड़े ना पहनें (How not to wear clothes in winter) गर्मी की कई ड्रेस सर्दी में भी काम आ सकती हैं। जैसे : जींस, शूज व शर्ट आदि। इसके अलावा टी-शर्ट, कॉटन फैब्रिक वाली ड्रेस, लोफ र व सैंडल्स आदि ना पहनें। आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से परफेक्ट ड्रेस चुनें। समर सीजन के नाइलॉन या पॉलिस्टर फैब्रिक के कपड़े भी बेहिचक पहन सकते हैं। अगर आपको फैब्रिक से एलर्जी है तो न पहनें। किसी भी ड्रेस के साथ ऊनी टोपी या मफ लर कैरी नहीं करें। स्टाइलिश दिखना है तो कॉम्बिनेशन और मैचिंग करना सीखें। मसलन अगर आप फ फॉर्मल ड्रेस के साथ सर्दी की स्टाइलिश कैप पहनते हैं तो यह लुक बिगाडऩे का काम करेगी। अगर इसकी जगह आप एक सही कलर का मफ लर कैरी करेंगे तो सही रहेगा।

विंटर के हिसाब से सजाएं वार्डरॉब (Decorate wardrobe according to winter) सर्दी के मौसम में ऊनी टोपी, मफलर, स्वेटर, विंटर जैकेट, हूडी, ब्लेजर, सॉक्स व शूज अपनी वार्डरॉब में जरूर रखें। विंटर शूज (Winter shoes)



सर्दी में अगर जींस के हिसाब से जूते चूज करने हैं तो बॉलीवुड एक्टर्स को देख सकते हैं। कैजुअल लुक के लिए बूट्स, स्नीकर्स व स्पोट्र्स शूज ही पहनें।

विंटर जैकेट्स (Winter jackets) सर्दी मेंस्टाइलिश जैकेट्स पहन सकते हैं। इसके लिए सही तरीके से लेयरिंग करें। तभी आप कूल दिख सकेंगे। अगर आप लेयरिंग कैरी करना चाहते हैं तो इसके लिए सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट के स्टाइलिंग टिप्स नजर में रखें।

सर्दी में कैसे हों तैयार (How to Dress- up for winter) -फार्मल पैंट, शर्ट, स्वेटर, कोट और फ ॉर्मल शूज,जॉगर्स, हूडी, स्नीकर्स।

-चिनोज, स्वेटर और लॉन्ग बूट्स।

-चिनोज, स्वेटर, स्नीकर्र्स और मफ लर।

-जींस, ब्लेजर और लॉन्ग बूट्स।

फैशन स्टाइल्स के साथ आगे बढ़े (Move forward with fashion styles) Stylish winter outfits idea न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में फैशन वीक खत्म हो गए हैं और नए डिजाइन कैटवॉक से लोगों तक अपनी राह बना रहे हैं। आपको अलमारी अपडेट करने की जरूरत हो या आप थोड़ी इंस्पिरेशन चाहते हों विंटर 2024 फैशन वीक से इन टॉप फैशन स्टाइल्स के साथ आगे बढ़े।



-नीयन रोलर की मदद से उन ठंडे दिनों को रोशन करते हैं। यह उन लोगों के लिए एक जरूरी स्टेपल है जो एक क्लासिक पीस पर मॉडर्न मोड लगाना पसंद करते हैं।



-एंड्रोगिनस फैशन स्टाइल किसी स्पेशल लिंग के अनुरूप नहीं है । ऐसा लुक पाने के लिए ढीले-ढाले कपड़े चुनें। जैसे:

-बड़े सूट, डेनिम जैकेट और मैन्स शर्ट।

-चंकी चेन हार नेकलेस हमेशा नाज़ुक होने की जरूरत नहीं होती है और यहां तक कि सबसे जटिल पोशाकों को किसी बोल्ड चीज से फायदा हो सकता है।पर्सनेलिटी बाल पिन अपने बालों को एक ही स्थान पर रखती हैं और एक हेयरपिन की मदद से अपने को एक ही समय में एक्सप्रेस कर सकती हैं। आप सशक्त बनें, जागरूकता फैलाएं या बस अपना नाम की पिन पहनने का चयन करें।



-हेडबैंड साटन जड़ी हुईए मखमल या टार्टन 80 क्लासिक हेडबैंड का दौर वापस आ गया है। ये विंटर स्टाइल के हेडसेज फू ले हुए होते हैं। रेट्रो स्पिन अपने लुक को ऊपर उठाते हुए है। हेयर बैंड आपको पहले से और खूबसूरत बना देते हैं।



-पैंट के साथ स्कर्ट और एक अन्य रेट्रो शैली की मौसम में वापसी हुई है। हल्की- फु ल्की पैन्ट्स के साथ हल्के कलर्स की ड्रेस पहनें। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो एक साथ फॉर्मल और अन फॉर्मल रहना चाहते हैं। भले ही आप स्नीकर्स के साथ इस ट्रेंड को स्टाइल करें। आप डेफिनेटली कैमरे में सबसे आगे के फैशन वाले पर्सन होंगे।

सर्कस्किन प्रिंट वाले जूते सर्कस्किन शूज से सडक़ें चमचमा रही है। घुटने तक गहरे स्टिक और मिडी स्कर्ट का एक पेयर जरूर पहने। रंगों में पिंक भी सिमिलर कलर्स के साथ स्टाइल करते समय खूबसूरत दिखते हैं। शूज के साथ ये अदभुत सबसे बड़ा ट्रेंड सेटर होगा